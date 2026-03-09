ORF-Generaldirektor Roland Weißmann tritt zurück

Wien - ORF-Chef Roland Weißmann (57) tritt "mit sofortiger Wirkung" zurück, das gab Heinz Lederer, Vorsitzender des Stiftungsrates, am Montag per Aussendung bekannt. In den vergangenen Tagen hat eine ORF-Mitarbeiterin gegenüber dem Generaldirektor "Vorwürfe der sexuellen Belästigung" erhoben. Weißmann bestreitet diese Vorwürfe. Die amtierende Hörfunkdirektorin Ingrid Thurnher übernimmt interimistisch, hieß es.

Thomas Schmid als Zeuge im Linzer Wöginger-Prozess

Linz - Im Prozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte wegen Amtsmissbrauchs muss am Montag der ehemalige Kabinettschef und Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, als Zeuge aussagen. Die drei Angeklagten sollen einem ÖVP-Bürgermeister den Posten des Vorstands im Finanzamt Braunau zugeschanzt haben. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) stützt sich in ihrer Anklage auch auf Chats, die auf Schmids Handy gefunden wurden.

SIPRI: Europas Waffenimporte um 210 Prozent gestiegen

Stockholm/Wien/Washington - Europa hat seine Waffenimporte im Zeitraum 2021 bis 2025 um 210 Prozent gesteigert und ist damit zur größten Importregion der Welt geworden. Größter Rüstungsimporteur ist die Ukraine, während die USA ihre Stellung als wichtigster Waffenexporteur weiter ausbauen und Russlands Exporte stark zurückgehen, wie aus einem am Montag veröffentlichten Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts (SIPRI) hervorgeht.

Caritas warnt vor humanitärem Kollaps im Libanon

Beirut - Rund um den Krieg Israels und der USA gegen den Iran und von ihm unterstützte Milizen in der Nahost-Region hat sich laut der Caritas auch die humanitäre Lage im Libanon dramatisch verschärft. Mehr als 500.000 Menschen sind bereits auf der Flucht vor den Kriegshandlungen zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz, berichtete Andreas Knapp, Generalsekretär für internationale Programme der Caritas Österreich, am Montag in einem Telefonat mit Kathpress aus Beirut.

Israel setzt Angriffe auf Iran und im Libanon fort

Jerusalem/Teheran - Israels Armee setzt ihre Angriffe auf Ziele im Iran und im Libanon fort. Bei den Angriffen der Luftwaffe am Montag seien "eine Raketenproduktionsstätte und mehrere Abschussrampen für ballistische Langstreckenraketen" getroffen worden, hieß es in einer Mitteilung des Militärs. Zudem sei Infrastruktur der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz in der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen worden.

Über 30 Verletzte nach iranischem Drohnenangriff auf Bahrain

Manama - Bei einem iranischen Angriff auf die Insel Sitra in Bahrain sind nach bahrainischen Regierungsangaben mindestens 32 Menschen verletzt worden. Mindestens vier Menschen seien bei dem Drohnenangriff am frühen Montagmorgen schwer verletzt worden, unter diesen Schwerverletzten seien auch Kinder, teilte das Innenministerium laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur mit. Alle Verletzten seien Bürger des Königreichs.

Mordprozess um in Wien-Donaustadt erschossenen Nachbarn

Wien - Mit einer Überraschung hat am Montag am Landesgericht der Mordprozess gegen einen 50-jährigen Mann begonnen, der am frühen Morgen des 11. Oktober 2025 in einer Wohnhausanlage in Wien-Donaustadt seinen Nachbarn vorsätzlich erschossen haben soll. Der Angeklagte, der sich bisher mit Notwehr verantwortet hatte, hielt diese Version nicht mehr aufrecht. "Er hat vor, eine Lebensbeichte abzulegen", kündigte Verteidigerin Astrid Wagner zu Beginn der Verhandlung an.

Hauptprozess gegen Erdogan-Rivalen Imamoglu begonnen

Ankara - Fast ein Jahr nach seiner Verhaftung in Istanbul hat der Hauptprozess gegen den Ex-Bürgermeister der türkischen Metropole, Ekrem Imamoglu, begonnen. Dem Oppositionellen und Gegner von Staatschef Recep Tayyip Erdogan drohen laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu über 2.000 Jahre Haft. Ihm werden u. a. Gründung und Leitung einer kriminellen Vereinigung sowie Bestechung und Geldwäsche vorgeworfen. Menschenrechtler und Kritiker werten den Prozess als politisch motiviert.

