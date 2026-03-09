ORF-Generaldirektor Roland Weißmann tritt zurück

Wien - ORF-Generaldirektor Roland Weißmann (57) ist "mit sofortiger Wirkung" zurückgetreten, nachdem eine ORF-Mitarbeiterin "Vorwürfe der sexuellen Belästigung" erhoben hatte. Weißmann bestreitet diese Vorwürfe. Stiftungsratsvorsitzender Heinz Lederer betonte im APA-Gespräch, es sei seine "oberste Pflicht, die Integrität des ORF zu schützen". Radiodirektorin Ingrid Thurnher werde am Donnerstag zur Wahl als neue Generaldirektorin bis zum Ende der laufenden Amtsperiode vorgeschlagen.

Schmid als Zeuge im Linzer Wöginger-Prozess - Verzögerung

Linz - Im Prozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte wegen Amtsmissbrauchs muss am Montag der ehemalige Kabinettschef und Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, als Zeuge aussagen. Der Tag begann allerdings mit einer langen Verzögerung, weil Wögingers Anwalt eine Reihe von Anträgen bezüglich Videoaufzeichnung stellte.

Zweite Goldmedaille für Para-Alpinskiläufer J. Aigner

Cortina d'Ampezzo - Alpinskiläufer Johannes Aigner und Guide Nico Haberl haben ihre zweite Goldmedaille bei den Paralympics in Cortina gewonnen. Das Duo setzte sich in der sehbeeinträchtigten Klasse am Montag im Super-G auf der Tofana vor Giacomo Bertagnolli/Andrea Ravelli (ITA/+0,16) und Kalle Eriksson/Sierra Smith (CAN/+1,30 Sek.) durch. Am Samstag hatte Aigner wie seine Schwester Veronika Aigner und Guide Lilly Sammer Abfahrts-Gold geholt. Für die Rennläuferinnen gab es im Super-G Silber.

Spritpreise an Tankstellen am Montag weiter gestiegen

Wien - Die Preise für Diesel und Benzin sind am Montag weiter gestiegen. In Wien und Bregenz kostete Diesel zu Mittag an den günstigsten Tankstellen knapp unter 1,9 Euro und Benzin rund 1,7 Euro pro Liter. Am Sonntag lag der von der E-Control ermittelte Median aller Spritpreismeldungen für den offiziellen Spritpreisrechner für Diesel bei 1,894 Euro und für Super bei 1,689. In der Woche vor Beginn des Iran-Kriegs kostete Diesel im Mittel 1,57 Euro und Benzin 1,52 Euro pro Liter.

Israel setzt Angriffe auf Iran und im Libanon fort

Jerusalem/Teheran - Israels Armee setzt ihre Angriffe auf Ziele im Iran und im Libanon fort. Die iranische Hauptstadt Teheran war am Montag erneut Ziel einer Angriffswelle. Über der Metropole waren Kampfjets zu hören, die sich aus dem Norden über die Gipfel des Albors-Gebirges näherten. Laute Explosionen erschütterten die Stadt, wie Bewohner am Montag berichteten. Infolge der israelisch-amerikanischen Angriffe im Iran haben die Behörden seit Kriegsbeginn mindestens 1.200 Tote gemeldet.

Zwei Tote bei iranischem Raketenangriff auf Israel

Manama - Bei einem iranischen Raketenangriff auf Israel sind zwei Menschen getötet worden. Der Rettungsdienst Magen David Adom berichtete, bei dem Angriff im Großraum Tel Aviv sei ein 40-jähriger Mann getötet worden. Ein weiterer Mann sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben des Rettungsdienstes Zaka wurde er später für tot erklärt. Ein aus dem Iran abgefeuertes Geschoss sei auf einer Baustelle eingeschlagen, die Betroffenen seien Bauarbeiter.

Mordprozess um in Wien-Donaustadt erschossenen Nachbarn

Wien - Mit einer Überraschung hat am Montag am Landesgericht der Mordprozess gegen einen 50-jährigen Mann begonnen, der am frühen Morgen des 11. Oktober 2025 in einer Wohnhausanlage in Wien-Donaustadt seinen Nachbarn vorsätzlich erschossen haben soll. Der Angeklagte, der sich bisher mit Notwehr verantwortet hatte, hielt diese Version nicht mehr aufrecht. "Er hat vor, eine Lebensbeichte abzulegen", kündigte Verteidigerin Astrid Wagner zu Beginn der Verhandlung an.

NEOS wollen Bundesrat an den Kragen

Wien - Geht es nach den NEOS, soll der Bundesrat ebenso wie nicht-amtsführende Stadträte abgeschafft werden. Das ist eines der Ergebnisse der Klubklausur der kleinsten der drei Regierungsparteien. Darüber hinaus befürworten die pinken Abgeordneten eine Kompetenzneuordnung bei Bildung, Gesundheit, Verwaltung und Energie sowie mehr Steuerautonomie für Länder und Gemeinden. ÖVP und SPÖ sind dagegen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red