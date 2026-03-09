ORF-Generaldirektor Roland Weißmann tritt zurück

Wien - ORF-Generaldirektor Roland Weißmann (57) ist "mit sofortiger Wirkung" zurückgetreten, nachdem eine ORF-Mitarbeiterin "Vorwürfe der sexuellen Belästigung" erhoben hatte. Weißmann bestreitet diese Vorwürfe. Stiftungsratsvorsitzender Heinz Lederer betonte im APA-Gespräch, es sei seine "oberste Pflicht, die Integrität des ORF zu schützen". Radiodirektorin Ingrid Thurnher werde am Donnerstag zur Wahl als neue Generaldirektorin bis zum Ende der laufenden Amtsperiode vorgeschlagen.

"Postenschacher"-Affäre - Schmid belastet Wöginger

Linz - Im Prozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte wegen Amtsmissbrauchs hat am Montag der ehemalige Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, Wöginger belastet. Es geht um die Frage, ob dieser auf die Besetzung eines Vorstandspostens Einfluss genommen habe. Wöginger habe zu ihm gesagt, "dass er für dieses Finanzamt jemanden hat, dass er sich den dort wünscht und dass ich mich darum kümmern soll", schilderte der Kronzeuge.

Zweite Goldmedaille für Para-Alpinskiläufer J. Aigner

Cortina d'Ampezzo - Alpinskiläufer Johannes Aigner und Guide Nico Haberl haben ihre zweite Goldmedaille bei den Paralympics in Cortina gewonnen. Das Duo setzte sich in der sehbeeinträchtigten Klasse am Montag im Super-G auf der Tofana vor Giacomo Bertagnolli/Andrea Ravelli (ITA/+0,16) und Kalle Eriksson/Sierra Smith (CAN/+1,30 Sek.) durch. Am Samstag hatte Aigner wie seine Schwester Veronika Aigner und Guide Lilly Sammer Abfahrts-Gold geholt. Für die Rennläuferinnen gab es im Super-G Silber.

Zwei Tote bei iranischem Raketenangriff auf Israel

Manama/Tel Aviv - Bei einem iranischen Raketenangriff auf Israel sind zwei Menschen getötet worden. Der Rettungsdienst Magen David Adom berichtete, bei dem Angriff im Großraum Tel Aviv sei ein 40-jähriger Mann getötet worden. Ein weiterer Mann sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben des Rettungsdienstes Zaka wurde er später für tot erklärt. Ein aus dem Iran abgefeuertes Geschoss sei auf einer Baustelle eingeschlagen, die Betroffenen seien Bauarbeiter.

Spritpreise an Tankstellen am Montag weiter gestiegen

Wien - Die Preise für Diesel und Benzin sind am Montag weiter gestiegen. In Wien und Bregenz kostete Diesel zu Mittag an den günstigsten Tankstellen knapp unter 1,9 Euro und Benzin rund 1,7 Euro pro Liter. Am Sonntag lag der von der E-Control ermittelte Median aller Spritpreismeldungen für den offiziellen Spritpreisrechner für Diesel bei 1,894 Euro und für Super bei 1,689. In der Woche vor Beginn des Iran-Kriegs kostete Diesel im Mittel 1,57 Euro und Benzin 1,52 Euro pro Liter.

Hauptprozess gegen Erdogan-Rivalen Imamoglu begonnen

Ankara - Fast ein Jahr nach seiner Verhaftung hat am Montag der Hauptprozess gegen den Ex-Bürgermeister von Istanbul, Ekrem Imamoglu, begonnen - und wurde kurz danach unterbrochen. Dem Oppositionellen und Gegner des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan drohen über 2.000 Jahre Haft. Ihm werden u. a. Gründung und Leitung einer kriminellen Vereinigung sowie Bestechung und Geldwäsche vorgeworfen. Menschenrechtler und Kritiker werten den Prozess als politisch motiviert.

Österreich 2025 mit Handelsbilanzdefizit

Wien - Wegen stark gestiegener Importe aus China sowie eines deutlichen Rückgangs der Ausfuhren in die USA verzeichnete Österreich 2025 ein Handelsbilanzdefizit von 6,6 Mrd. Euro. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) warnte bei der Präsentation der Zahlen davor, dass Europa ein "Ausweichmarkt für Dumpingimporte aus China" werde. Mit Abstand wichtigster Handelspartner Österreichs bleibt Deutschland. Mit den EU-Ländern halten sich Exporte und Importe ungefähr die Waage.

Tiroler Frächter mit 300 Mitarbeitern insolvent

St. Ulrich am Pillersee - Die Transportfirma Nothegger mit Sitz in St. Ulrich am Pillersee (Bezirk Kitzbühel) im Tiroler Unterland ist insolvent. Laut Gläubigerschutzverbänden wurde am Montag am Landesgericht Innsbruck das Konkursverfahren eröffnet. Die Passiva sollen sich laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) auf rund 15 Mio. Euro belaufen. Das Frachtunternehmen beschäftigt eigenen Angaben zufolge rund 300 Mitarbeiter. Ob eine Sanierung bzw. Fortführung geplant ist, war noch unklar.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red