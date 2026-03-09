"Postenschacher"-Affäre - Schmid belastete Wöginger

Linz - Der ehemalige Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, hat am Montag ÖVP-Klubobmann August Wöginger und einen Finanzbeamten in deren Amtsmissbrauchsprozess belastet. Wöginger und zwei Beamte sollen einen ÖVP-Bürgermeister in den Chefsessel des Finanzamts Braunau gehievt haben. Wöginger habe ihn gebeten, sich darum zu kümmern, so Schmid. Er habe das dann an den Zweitangeklagten, ein Mitglied der Hearingkommission, delegiert, schilderte der Kronzeuge sinngemäß.

Spritpreise - Stocker für temporäre Steuersenkung

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) stellt angesichts der starken Preissteigerungen an den Zapfsäulen im Zuge des Nahost-Kriegs eine zeitweise Senkung der Steuern auf Treibstoffe in den Raum. Die Bundesregierung prüfe derzeit mögliche Modelle und verhandle über Maßnahmen, sagte er am Montag in einer Aussendung, ohne Details zu nennen. Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) gab sich mit Blick auf Steuersenkungen skeptisch und sprach sich für einen Preisdeckel aus.

Mojtaba Khamenei neuer Oberster Führer des Iran

Teheran - Acht Tage nach der Tötung von Ayatollah Ali Khamenei ist dessen Sohn Mojtaba Khamenei zum neuen obersten Anführer des Iran ernannt worden. Der 56-Jährige sei am Sonntag "nach sorgfältigen und umfassenden" Beratungen zum geistlichen Oberhaupt der Islamischen Republik gewählt worden, teilte der Expertenrat mit. Die iranischen Revolutionsgarden sagten dem neuen Anführer umgehend ihre Gefolgschaft zu. US-Präsident Donald Trump hatte sich gegen Mojtaba Khamenei ausgesprochen.

Israel zerstört Drohnenhauptquartier der Revolutionsgarden

Tel Aviv - Israelische Kampfflugzeuge haben nach Angaben eines Militärsprechers ein Drohnenhauptquartier der iranischen Revolutionsgarden zerstört. Zum Standort der Anlage wurden keine Angaben gemacht. Sie sei im Rahmen einer Angriffswelle gegen militärische Infrastruktur im Iran attackiert worden. Von dort aus seien Drohnen zu Angriffen gegen Israel gestartet, aber auch gelagert worden. Den neuen obersten Anführer im Iran, Mojtaba Khamenei, bezeichnete Israel als "weiteren Tyrann".

Ölpreis steigt wegen Iran-Kriegs weiter kräftig an

Frankfurt/Washington/Teheran - Der Ölpreis hat seinen Höhenflug wegen des Kriegs im Nahen Osten fortgesetzt und die Marke von 100 US-Dollar übersprungen. Der Preis für ein Fass (159 Liter) Rohöl der Nordsee-Marke Brent stieg in der Nacht auf Montag um bis zu 29 Prozent auf fast 120 Dollar (103,80 Euro). Allerdings kam der Preis dann im Tagesverlauf schon wieder deutlich zurück. Zuletzt kostete Brent gut 100 Dollar, was aber immer noch knapp neun Prozent mehr waren als am Freitag.

Israel gibt Tötung von Chef einer Hisbollah-Einheit bekannt

Jerusalem - Im Zuge ihrer Offensive gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz hat die israelische Armee den Chef einer im Südlibanon agierenden Hisbollah-Einheit getötet. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz sei bei einem Besuch an der Grenze zum Libanon darüber informiert worden, dass der Kommandant der Hisbollah-Einheit Nasser, Abou Hussein Ragheb, bei einem Angriff in der Nacht getötet worden sei, teilte sein Ministerium am Montag mit.

Streit um Teilung der Macht nach Wahl in Baden-Württemberg

Stuttgart - Nach dem äußerst knappen Ergebnis der Landtagswahl im süddeutschen Bundesland Baden-Württemberg streiten CDU und Grüne über den Vorschlag einer Teilung der Amtszeit. Wahlgewinner Cem Özdemir hat Ideen aus der Union, den Posten des Ministerpräsidenten zu teilen, scharf zurückgewiesen - und den Regierungsanspruch der Grünen unterstrichen. Beide Parteien halten nach der Wahl bei 56 Mandaten im Landtag. Eine realistische Alternative zur Neuauflage von Grün-Schwarz gibt es nicht.

red