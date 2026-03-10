VW will nach Gewinneinbruch 50.000 Jobs bis 2030 streichen

Wolfsburg - Der Gewinn des deutschen Volkswagen-Konzerns ist im vergangenen Jahr um fast die Hälfte eingebrochen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Konzernergebnis nach Steuern 2025 um rund 44 Prozent von 12,4 Milliarden Euro auf 6,9 Milliarden Euro gesunken, teilte Europas größter Autobauer in Wolfsburg mit. Der Umsatz stagnierte bei 322 Milliarden Euro, heuer soll er um 3 Prozent steigen. Nun sollen 50.000 Jobs bis 2030 gestrichen werden, nicht nur die bisher bekannten 35.000.

Iranisches Regime will Garantien für Waffenstillstand

Jerusalem/Washington - Das iranische Außenministerium hat für den Fall eines Waffenstillstands mit den USA und Israel Sicherheitsgarantien gefordert. "Wenn ein Waffenstillstand zustande kommen oder der Krieg beendet werden soll, muss es eine Garantie geben, dass aggressive Handlungen gegen Iran nicht erneut wiederholt werden", zitierte die Zeitung "Shargh" Vize-Außenminister Kazem Gharibabadi am Dienstag. Andernfalls sei ein Waffenstillstand bedeutungslos.

Spritpreise blieben knapp unter 2 Euro

Wien - Der österreichweite Durchschnittspreis für einen Liter Diesel lag gestern, Montag, bei 1,959 Euro. Am teuersten war es in Salzburg und Tirol mit 1,969 Euro. Bei Super lag der Schnitt bei 1,729 Euro pro Liter. Hier waren die Schwankungen in den Bundesländern deutlich höher, am teuersten wurde in Tirol mit 1,789 Euro getankt. Dies geht aus dem Spritpreisrechner der E-Control hervor, der täglich um acht Uhr die Durchschnittspreise des Vortages abbildet.

Alexandra Kaszay wird neue Hofreitschul-Chefin

Wien - Die frühere Chefin des Hofburg-Kongresszentrums in Wien, Alexandra Kaszay, wird neue Chefin der Spanischen Hofreitschule. Sie wurde am Dienstag bei einem Medientermin mit Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) und dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Spanischen Hofreitschule, Michael Enzinger, präsentiert. Die Neubesetzung des Postens war notwendig geworden, weil der Aufsichtsrat den bisherigen Chef Alfred Hudler im vergangenen September entlassen hatte.

"Postenschacher"-Causa: Zweiter Prozesstag mit Thomas Schmid

Linz - Im Amtsmissbrauchsprozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte wird am Dienstag die Befragung des ehemaligen Generalsekretärs im Finanzministerium, Thomas Schmid, fortgesetzt. Der Kronzeuge war am Montag den ganzen Nachmittag Rede und Antwort gestanden und hatte Wöginger mit seiner Aussage belastet. Wöginger und den beiden Mitangeklagten wird vorgeworfen, einem ÖVP-Bürgermeister den Vorstandsposten im Finanzamt Braunau verschafft zu haben.

Mann schoss im Burgenland auf seine Frau und tötete sich

Oberwart - Ein Mann hat am Montag im Bezirk Oberwart auf seine Ehefrau geschossen und dürfte anschließend versucht haben, sich selbst zu töten. Das betagte Paar wurde noch lebend aufgefunden und mit Notarzthubschraubern in Spitäler nach Wien und Graz geflogen. Der 1938 geborene Mann starb später im Krankenhaus, er konnte nicht mehr einvernommen werden, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag. Die Frau schwebt noch in Lebensgefahr.

US-Ermittler durchsuchen ehemalige Epstein-Ranch

Washington/New York - US-Ermittler haben mit einer Durchsuchung der ehemaligen Ranch des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein im Bundesstaat New Mexico begonnen. Wie das Justizministerium von New Mexico am Montag (Ortszeit) mitteilte, ist die Durchsuchung Teil von im Februar eingeleiteten strafrechtlichen Ermittlungen wegen des Verdachts "illegaler Aktivitäten" auf der Ranch vor Epsteins Tod im Jahr 2019.

Russland griff Ukraine mit Drohnen an - Über zehn Verletzte

Kiew (Kyjiw) - Durch russische Drohnenangriffe sind in der Ukraine nach Behördenangaben mindestens 14 Menschen verletzt worden. In der Großstadt Dnipro im Süden sei ein Wohnblock beschädigt worden, teilte der Gouverneur des Gebietes Dnipropetrowsk, Olexander Hanscha, am Dienstag auf Telegram mit. Zehn Menschen, darunter ein zwölfjähriger Bub, seien verletzt worden. Schäden habe es auch an einem Verwaltungsgebäude gegeben. In der östlichen Großstadt Charkiw wurden vier Menschen verletzt.

