Strenge Strafen für Mordversuch an Neugeborenem in Wien

Wien - Mit strengen Strafen ist am Dienstagabend am Wiener Landesgericht der Prozess gegen jene Eltern zu Ende gegangen, die sich wegen versuchten Mordes an ihrem Baby verantworten hatten müssen. Der Vater soll das Kind im April und Mai 2025 zweimal so geschüttelt haben, dass es Hirnblutungen und Serienrippenbrüche erlitt. Er wurde wegen versuchten Mordes zu 20 Jahren Haft verurteilt. Die Mutter fasste wegen Beihilfe zum versuchten Mord durch Unterlassung zehn Jahre aus.

Linienbus ausgebrannt: Mehrere Tote in der Schweiz

Freiburg - In der Schweiz hat es am Dienstag bei einem Unglück mit einem Linienbus mehrere Tote und Verletzte gegeben. Der Bus war aus bisher ungeklärter Ursache in der Gemeinde Kerzers im Kanton Freiburg in Brand geraten, wie die Polizei berichtete. In sozialen Medien kursierten Bilder von dem brennenden Gefährt. Wie viele Menschen an Bord waren und wie viele verletzt wurden oder ums Leben kamen, war zunächst unklar.

IT-Techniker und Polizeibeamtin im Pilnacek-U-Ausschuss

Wien - Nach einer etwas längeren Pause geht der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek weiter. Als erste Auskunftsperson am Mittwoch ist ein IT-Techniker im Justizministerium geladen, der die Smartwatch und den Laptop des verstorbenen Sektionschefs ausgewertet hat. Weiters geladen ist eine Polizeibeamtin, die an den Fundort des Leichnams an einem Nebenarm der Donau im niederösterreichischen Rossatz (Bezirk Krems) gerufen worden war.

Iran und Israel melden gegenseitige Angriffe

Teheran/Tel Aviv - Der Iran hat am Dienstag erneut Ziele in Israel sowie US-Ziele in der Region angegriffen. Bei Attacken der Revolutionsgarden gegen Tel Aviv seien besonders schlagkräftige "strategische" Raketen zum Einsatz gekommen, so die ideologischen Streitkräfte. Die Armee meldete den Beschuss einer für die Waffenproduktion wichtige Militäranlage in Haifa und einer Einrichtung des israelischen Geheimdienstes. Israel wiederum flog erneut Luftangriffe auf die iranische Hauptstadt Teheran.

EU warnt Trump vor Lockerung von Russland-Sanktionen

Brüssel - Die EU warnt US-Präsident Donald Trump vor einer Lockerung von Sanktionen gegen Russlands Ölexporte. "Aus Sicht der Europäischen Union ist die Lage sehr klar. Wir müssen weiterhin maximalen Druck auf Russland ausüben", sagte EU-Kommissar Valdis Dombrovskis nach einem EU-Finanzministertreffen in Brüssel. Eine Lockerung von Sanktionen wäre nach den Worten von Dombrovskis dagegen "selbstschädigend".

Einigung auf neuen IT-Kollektivvertrag

Wien - In den Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 90.000 Beschäftigten in der IT-Branche ist es am Dienstag zu einer Einigung zwischen den Sozialpartnern gekommen. Demnach steigen die Mindestgehälter sozial gestaffelt zwischen 3,1 und 2,7 Prozent, teilten die Wirtschaftskammer (WKÖ) und die Gewerkschaft GPA Dienstagabend mit. Im Schnitt entspreche dies laut WKÖ einem Anstieg um 2,9 Prozent. Die Ist-Gehaltssumme sowie die Zulagen werden um 2,75 Prozent erhöht.

EU-Kommission wirbt für niedrigeren Strompreis für Haushalt

Brüssel - In der Debatte um Energiepreise schlägt die Europäische Kommission den Mitgliedstaaten vor, die Steuern auf Strom für Haushalte auf das von der EU festgelegte Minimum zu senken. Dadurch könnte die Stromrechnung für Verbraucher nach Angaben der Brüsseler Behörde um 14 Prozent beziehungsweise durchschnittlich 200 Euro pro Jahr niedriger werden.

Chiles neuer Präsident Kast tritt sein Amt an

Santiago de Chile - In Chile tritt der neue Präsident Jos� Antonio Kast sein Amt an. Der deutschstämmige, ultrarechte Politiker hat eine Politik der harten Hand gegen Kriminalität und irreguläre Migration angekündigt. Der Vater von neun Kindern und strenggläubige Katholik folgt auf den linken Staatschefs Gabriel Boric. Kast hatte im Dezember die Stichwahl um die chilenische Präsidentschaft gewonnen.

red