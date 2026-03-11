Sechs Tote bei Brand in Linienbus in der Schweiz

Freiburg - Bei einem verheerenden Brand in einem Linienbus sind in der Schweiz sechs Menschen ums Leben gekommen. Mindestens vier weitere seien verletzt worden, berichtete die Polizei im Kanton Freiburg am Abend. Drei seien in einem kritischen Zustand. Auch ein Rettungssanitäter wurde bei dem Einsatz in der Ortschaft Kerzers verletzt.

Strenge Strafen für Mordversuch an Neugeborenem in Wien

Wien - Mit strengen Strafen ist am Dienstagabend am Wiener Landesgericht der Prozess gegen jene Eltern zu Ende gegangen, die sich wegen versuchten Mordes an ihrem Baby verantworten hatten müssen. Der Vater soll das Kind im April und Mai 2025 zweimal so geschüttelt haben, dass es Hirnblutungen und Serienrippenbrüche erlitt. Er wurde wegen versuchten Mordes zu 20 Jahren Haft verurteilt. Die Mutter fasste wegen Beihilfe zum versuchten Mord durch Unterlassung zehn Jahre aus.

Iran und Israel melden gegenseitige Angriffe

Teheran/Tel Aviv - Der Iran hat am Dienstag erneut Ziele in Israel sowie US-Ziele in der Region angegriffen. Bei Attacken der Revolutionsgarden gegen Tel Aviv seien besonders schlagkräftige "strategische" Raketen zum Einsatz gekommen, so die ideologischen Streitkräfte. Die Armee meldete den Beschuss einer für die Waffenproduktion wichtige Militäranlage in Haifa und einer Einrichtung des israelischen Geheimdienstes. Israel wiederum flog erneut Luftangriffe auf die iranische Hauptstadt Teheran.

Einigung auf neuen IT-Kollektivvertrag

Wien - In den Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 90.000 Beschäftigten in der IT-Branche ist es am Dienstag zu einer Einigung zwischen den Sozialpartnern gekommen. Demnach steigen die Mindestgehälter sozial gestaffelt zwischen 3,1 und 2,7 Prozent, teilten die Wirtschaftskammer (WKÖ) und die Gewerkschaft GPA Dienstagabend mit. Im Schnitt entspreche dies laut WKÖ einem Anstieg um 2,9 Prozent. Die Ist-Gehaltssumme sowie die Zulagen werden um 2,75 Prozent erhöht.

IT-Techniker und Polizeibeamtin im Pilnacek-U-Ausschuss

Wien - Nach einer etwas längeren Pause geht der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek weiter. Als erste Auskunftsperson am Mittwoch ist ein IT-Techniker im Justizministerium geladen, der die Smartwatch und den Laptop des verstorbenen Sektionschefs ausgewertet hat. Weiters geladen ist eine Polizeibeamtin, die an den Fundort des Leichnams an einem Nebenarm der Donau im niederösterreichischen Rossatz (Bezirk Krems) gerufen worden war.

Prozess um Todesanzeige gegen Ren� Schimanek in Krems

Krems - Wegen der Todesanzeige für seinen Vater Hans-Jörg Schimanek senior steht Ren� Schimanek, früherer Büroleiter von Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ), am Mittwoch in Krems vor einem Schwurgericht. Angeklagt ist er nach dem Verbotsgesetz. Der FPÖ-Stadtrat soll die Veröffentlichung der Parte mit dem bei Rechtsextremen verbreiteten Zitat "...und ewig lebt der Toten Tatenruhm" und dem "Irminsul"-Symbol auf der Webseite der Stadtgemeinde Langenlois veranlasst haben.

