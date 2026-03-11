Sechs Tote bei Brand in Linienbus in der Schweiz

Freiburg - Bei einem vermutlich vorsätzlich gelegten Brand in einem Linienbus sind in der Schweiz sechs Menschen ums Leben gekommen. Mindestens vier weitere wurden verletzt, berichtete die Polizei im Kanton Freiburg. Drei Personen hatten sich am Abend noch in kritischem Zustand befunden. Auch ein Rettungssanitäter wurde bei dem Einsatz in der Ortschaft Kerzers verletzt. Die Identifizierung der Toten könnte laut Polizeiangaben von Mittwochfrüh mehrere Tage dauern.

15 Jahre nach Fukushima-GAU verblasst die Erinnerung

Fukushima - Mit Gebeten, Blumen und Kerzen haben Menschen in Japan der Tausenden Opfer des verheerenden Erdbebens und Tsunamis vor 15 Jahren gedacht. Um 14.46 Uhr Ortszeit legten sie eine Schweigeminute ein. Zu dem Zeitpunkt hatte am 11. März 2011 ein Erdbeben der Stärke 9,0 den Nordosten Japans erschüttert. Eine gigantische Flutwelle bäumte sich auf, walzte alles nieder und riss rund 20.000 Menschen in den Tod. In Fukushima kam es zur schlimmsten Atomkatastrophe seit Tschernobyl 1986.

IEA plant größte Ölreserven-Freigabe ihrer Geschichte

Washington - Die Internationale Energieagentur (IEA) erwägt die größte Freigabe von Ölreserven in ihrer Geschichte, um die wegen des US-israelischen Krieges mit dem Iran gestiegenen Rohölpreise zu senken. Die geplante Freigabe würde die 182 Millionen Barrel übertreffen, die IEA-Mitgliedstaaten 2022 nach Russlands Invasion der Ukraine auf den Markt brachten, berichtete das "Wall Street Journal" am Dienstag und verwies auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Containerschiff in Straße von Hormuz beschossen

Teheran - Vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate ist ein Handelsschiff von einem mutmaßlichen Angriff des Irans getroffen worden. Ein "unbekanntes Geschoss" habe an der Einfahrt zur Straße von Hormuz ein Containerschiff getroffen, meldete die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) heute. Dabei seien auch Schäden entstanden. Die Besatzungsmitglieder seien aber in Sicherheit. Schiffe in der Nähe wurden aufgerufen, die Gegend mit Vorsicht zu befahren.

Zwei Tote bei russischem Drohnenangriff auf Charkiw

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Drohnenangriff auf Charkiw sind nach Angaben des Bürgermeisters in der Nacht auf Mittwoch zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine russische Drohne habe ein ziviles Unternehmen in der zweitgrößten Stadt der Ukraine getroffen, teilte Ihor Terechow auf Telegram mit. "Leider gibt es vorläufige Informationen über zwei Tote." Vier weitere Personen seien verletzt worden.

IT-Techniker und Polizeibeamtin im Pilnacek-U-Ausschuss

Wien - Nach einer etwas längeren Pause geht der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek weiter. Als erste Auskunftsperson am Mittwoch ist ein IT-Techniker im Justizministerium geladen, der die Smartwatch und den Laptop des verstorbenen Sektionschefs ausgewertet hat. Weiters geladen ist eine Polizeibeamtin, die an den Fundort des Leichnams an einem Nebenarm der Donau im niederösterreichischen Rossatz (Bezirk Krems) gerufen worden war.

Prozess um Todesanzeige gegen Ren� Schimanek in Krems

Krems - Wegen der Todesanzeige für seinen Vater Hans-Jörg Schimanek senior steht Ren� Schimanek, früherer Büroleiter von Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ), am Mittwoch in Krems vor einem Schwurgericht. Angeklagt ist er nach dem Verbotsgesetz. Der FPÖ-Stadtrat soll die Veröffentlichung der Parte mit dem bei Rechtsextremen verbreiteten Zitat "...und ewig lebt der Toten Tatenruhm" und dem "Irminsul"-Symbol auf der Webseite der Stadtgemeinde Langenlois veranlasst haben.

Drei Viertel für Mitzahlen bei Skiunfall abseits der Piste

Linz - Neben der präparierten Piste im Tiefschnee talwärts fahren - da hört sich für viele der Ski-Spaß auf. 42 Prozent würden das grundsätzlich verbieten lassen, 45 Prozent bei erhöhter Lawinengefahr. Passiert - bei hoher Lawinengefahr - trotzdem etwas, sollen die Unfallverursacher sich an den Rettungseinsätzen und Behandlungskosten beteiligen, finden 76 Prozent der Befragten. Das ergab eine aktuelle Umfrage des Market-Instituts Linz.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red