Sechs Tote bei Brand in Linienbus in der Schweiz

Freiburg - Bei einem vermutlich vorsätzlich gelegten Brand in einem Linienbus sind in der Schweiz sechs Menschen ums Leben gekommen. Mindestens vier weitere wurden verletzt, berichtete die Polizei im Kanton Freiburg. Drei Personen hatten sich am Abend noch in kritischem Zustand befunden. Auch ein Rettungssanitäter wurde bei dem Einsatz in der Ortschaft Kerzers verletzt. Die Identifizierung der Toten könnte laut Polizeiangaben von Mittwochfrüh mehrere Tage dauern.

Von der Leyen: Energiekosten "Preis für unsere Abhängigkeit"

Brüssel - Die europäischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler haben in den bisher zehn Tagen des Iran-Kriegs um drei Milliarden Euro mehr für den Import von fossilen Brennstoffen zahlen müssen. "Das ist der Preis für unsere Abhängigkeit", erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch im Europäischen Parlament in Straßburg. Man arbeite an mehreren Maßnahmen zur Senkung der Energiepreise, die sich vor allem auf den Strommarkt beziehen.

Containerschiffe in und bei Straße von Hormuz beschossen

Teheran - Im Persischen Golf und in der Straße von Hormuz hat es nach mutmaßlichen Angriffen des Irans mehrere Zwischenfälle gegeben. Ein unbekanntes Geschoss habe ein Frachtschiff in der Meerenge getroffen und einen Brand ausgelöst, meldete die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) am Mittwoch. Im Persischen Golf vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate wurden zwei Massengutfrachter getroffen.

Mann stellte sich nach tödlichem Verkehrsunfall in NÖ

Traiskirchen - Ein 62-Jähriger hat sich nach einem tödlichen Verkehrsunfall am Dienstag der Polizei gestellt. Der Mann aus dem Bezirk Gänserndorf hatte auf der B17 in Traiskirchen (Bezirk Baden) eine 45-Jährige mit seinem Pkw erfasst und tödlich verletzt. Er beging Fahrerflucht. Die Ungarin wurde danach noch von einem weiteren Fahrzeug überrollt, für sie kam jede Hilfe zu spät.

Geschworene in Prozess gegen Schimanek in Beratung

Krems - In einem Verbotsgesetz-Prozess gegen Ren� Schimanek, Ex-Büroleiter von Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ), sind die Geschworenen am Mittwoch in Beratung gegangen. Der blaue Stadtrat soll laut Anklage die Veröffentlichung der Todesanzeige für seinen Vater, auf der das bei Rechtsextremen verbreitete Zitat "...und ewig lebt der Toten Tatenruhm" und ein "Irminsul"-Symbol zu sehen war, auf der Langenlois-Webseite veranlasst haben. Er bekannte sich nicht schuldig.

IT-Techniker und Polizeibeamtin im Pilnacek-U-Ausschuss

Wien - Nach einer etwas längeren Pause geht der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek weiter. Als erste Auskunftsperson am Mittwoch ist ein IT-Techniker im Justizministerium geladen, der die Smartwatch und den Laptop des verstorbenen Sektionschefs ausgewertet hat. Weiters geladen ist eine Polizeibeamtin, die an den Fundort des Leichnams an einem Nebenarm der Donau im niederösterreichischen Rossatz (Bezirk Krems) gerufen worden war.

19-jähriger Steirer starb auf hohem Strommast

Feldbach/Graz - Beim sogenannten Roofing ist am Dienstagnachmittag ein 19-Jähriger im oststeirischen Feldbach ums Leben gekommen. Der junge Mann aus dem Bezirk Südoststeiermark war, wie die Polizei am Mittwoch berichtete, auf einen Mittelspannungsmast geklettert und in den Stromkreis geraten. Er hatte, wie die Auswertung seines Telefons später ergab, mehrere Handy- und Strommasten bestiegen und Fotos sowie Videos davon gemacht.

Zwei Tote bei russischem Drohnenangriff auf Charkiw

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Drohnenangriff auf Charkiw sind nach Angaben des Bürgermeisters in der Nacht auf Mittwoch zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine russische Drohne habe ein ziviles Unternehmen in der zweitgrößten Stadt der Ukraine getroffen, teilte Ihor Terechow auf Telegram mit. "Leider gibt es vorläufige Informationen über zwei Tote." Vier weitere Personen seien verletzt worden.

