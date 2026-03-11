Iran: Kein Tropfen Öl wird durch Straße von Hormuz fließen

Teheran - Irans Militärführung hat jedes Schiff und jede Ölladung für die USA, Israel und ihre Partner in der für den weltweiten Erdölhandel wichtigen Straße von Hormuz als legitimes Ziel von Angriffen bezeichnet. Im Persischen Golf und in der Straße von Hormuz waren unterdessen drei Frachtschiffe von Geschossen getroffen worden, mutmaßlich durch iranische Angriffe.

Israel greift Stadtzentrum von Beirut an

Beirut - Im Libanon sind bei israelischen Luftangriffen im Stadtzentrum von Beirut mindestens vier Menschen getötet worden. Das sagte ein Behördenvertreter Journalisten. Libanesische Medien zeigten mehrere zerstörte Stockwerke des Wohngebäudes nach dem Angriff in den frühen Morgenstunden des Mittwoch. Das libanesische Gesundheitsministerium berichtete von vier Verletzten. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben gleichzeitig Angriffswellen auf Beirut und den Iran gestartet.

Spritpreise dürfen nur Montag, Mittwoch, Freitag steigen

Wien - Spritpreise dürfen künftig nur noch an drei Tagen in der Woche erhöht werden. Das sieht ein Beschluss des Ministerrats vor, der am Mittwoch im Anschluss an die Regierungssitzung präsentiert wurde. Konkret dürfen die Tarife ab kommender Woche nur noch Montag, Mittwoch und Freitag angehoben werden. Preissenkungen sind jederzeit möglich.

IEA plant Freigabe von 400 Mio. Barrel an Öl-Reserven

Washington - Die Internationale Energieagentur (IEA) bereitet angesichts des Krieges zwischen den USA, Israel und dem Iran die Freigabe von bis zu 400 Mio. Barrel Erdöl und Öl-Produkten aus nationalen Sicherheitsreserven vor. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch von Insidern. Dies wäre die größte Freigabe von Öl-Reserven in der Geschichte der IEA. Auch Österreich wird sich als IEA-Mitglied beteiligen und Reserven zum Verkauf freigeben.

Sexueller Missbrauch in Wien an betreuten Personen

Wien - Einen schweren Fall von sexuellem Missbrauch haben Ermittler des Wiener Landeskriminalamtes aufgedeckt: Ein 44-jähriger Mann soll laut Polizeisprecherin Julia Schick zumindest in drei Fällen wehrlose bzw. psychisch beeinträchtigte Menschen im Alter von zwölf bis 25 Jahren, die in betreuten Wohneinrichtungen leben, sexuell missbraucht haben. Zwei Betroffene sind weiblich, der dritte männlich. Am Montagabend wurde der Verdächtige festgenommen.

Badelt will Arbeit mit Erbschaftssteuer entlasten

Wien - Fiskalrat-Chef Christoph Badelt hat am Mittwoch einmal mehr vor dem langfristigen Auseinanderdriften von Einnahmen und Ausgaben im österreichischen Staatshaushalt gewarnt. Vor allem das Gesundheitswesen, die Pflege sowie die Pensionen seien Kostentreiber, sagte er im "Klub der Wirtschaftspublizisten". Wenn man die Lohnnebenkosten senken wolle, sollte laut Badelt auch über eine "vernünftige Erbschaftssteuer" sowie eine höhere Grundsteuer diskutiert werden.

IT-Techniker: Spuren am Pilnacek-Laptop gelöscht

Wien - Mit der Befragung eines IT-Technikers im Justizministerium ist am Mittwoch der Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek fortgesetzt worden. Der Techniker hatte die Smartwatch und den Laptop des 2023 tot aufgefundenen Sektionschefs Christian Pilnacek ausgewertet. Seine Untersuchung habe ergeben, dass am Laptop Spuren gelöscht und eine große Zahl von Daten abgezogen wurden, erklärte der Techniker vor dem U-Ausschuss.

Mehrere Tote bei Drohnenangriffen in der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Drohnenangriff auf Charkiw sind nach Angaben des Bürgermeisters in der Nacht auf Mittwoch zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine russische Drohne habe ein ziviles Unternehmen in der zweitgrößten Stadt der Ukraine getroffen, teilte Ihor Terechow auf Telegram mit. Im russisch besetzten Teil der südlichen Region Saporischschja gaben von Moskau eingesetzte Behörden am Mittwoch den Tod von zwei Menschen bei ukrainischen Angriffen bekannt.

