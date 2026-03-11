Sechs Tote durch gelegten Brand in Schweizer Linienbus

Freiburg - Bei dem gelegten Feuer in einem Linienbus mit sechs Toten am Dienstagabend in Kerzers im Schweizer Kanton Freiburg hat es sich nach Erkenntnissen der Polizei um eine "vorsätzliche Tat ohne ideologisches Motiv" gehandelt. Der Täter war ein "psychisch instabiler" Schweizer und handelte allein, gab die Freiburger Kantonspolizei am Mittwochnachmittag bekannt. Der etwa 60 Jahre alte Mann sei vermutlich unter den Toten. Es deute nichts auf einen terroristischen Hintergrund hin.

Iran: Kein Tropfen Öl wird durch Straße von Hormuz fließen

Teheran - Irans Militärführung hat jedes Schiff und jede Ölladung für die USA, Israel und ihre Partner in der für den weltweiten Erdölhandel wichtigen Straße von Hormuz als legitimes Ziel von Angriffen bezeichnet. Im Persischen Golf und in der Straße von Hormuz waren unterdessen Frachtschiffe von Geschossen getroffen worden. Der Iran bekannte sich zu zwei Angriffen.

Israel greift Stadtzentrum von Beirut an

Beirut - Im Libanon sind bei israelischen Luftangriffen im Stadtzentrum von Beirut mindestens vier Menschen getötet worden. Das sagte ein Behördenvertreter Journalisten. Libanesische Medien zeigten mehrere zerstörte Stockwerke des Wohngebäudes nach dem Angriff in den frühen Morgenstunden des Mittwoch. Das libanesische Gesundheitsministerium berichtete von vier Verletzten. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben gleichzeitig Angriffswellen auf Beirut und den Iran gestartet.

Spritpreise dürfen nur Montag, Mittwoch, Freitag steigen

Wien - Spritpreise dürfen künftig nur noch an drei Tagen in der Woche erhöht werden. Das sieht ein Beschluss des Ministerrats vor, der am Mittwoch im Anschluss an die Regierungssitzung präsentiert wurde. Konkret dürfen die Tarife ab kommender Woche nur noch Montag, Mittwoch und Freitag angehoben werden. Preissenkungen sind jederzeit möglich.

Ein Jahr bedingt für Schimanek in Prozess nach Verbotsgesetz

Krems - Mit einem Jahr bedingt hat am Mittwoch ein Prozess nach dem Verbotsgesetz gegen Ren� Schimanek, den früheren Büroleiter von Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ), am Landesgericht Krems geendet. Die Anklage stand in Zusammenhang mit der Todesanzeige für seinen Vater Hans-Jörg Schimanek senior, auf der das bei Rechtsextremen verbreitete Zitat "...und ewig lebt der Toten Tatenruhm" und das "Irminsul"-Symbol zu sehen war. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Insolvenzverfahren über Laura Privatstiftung eröffnet

Innsbruck/Wien/Österreich - Über die Laura Privatstiftung ist am Mittwoch vom Landesgericht Innsbruck ein Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Stiftung hatte zuvor einen Eigenantrag eingebracht, hieß es seitens des Landesgerichts. Hintergrund des Antrags seien Schiedssprüche des internationalen Schiedsgerichts ICC in Genf, die die Stiftung zur Zahlung von über 900 Mio. Euro inklusive Zinsen verpflichten, wie der KSV1870 mitteilte. Zum Insolvenzverwalter wurde der Rechtsanwalt Stefan Geiler bestellt.

Sexueller Missbrauch in Wien an betreuten Personen

Wien - Einen schweren Fall von sexuellem Missbrauch haben Ermittler des Wiener Landeskriminalamtes aufgedeckt: Ein 44-jähriger Mann soll laut Polizeisprecherin Julia Schick zumindest in drei Fällen wehrlose bzw. psychisch beeinträchtigte Menschen im Alter von zwölf bis 25 Jahren, die in betreuten Wohneinrichtungen leben, sexuell missbraucht haben. Zwei Betroffene sind weiblich, der dritte männlich. Am Montagabend wurde der Verdächtige festgenommen.

IT-Techniker: Spuren am Pilnacek-Laptop gelöscht

Wien - Mit der Befragung eines IT-Technikers im Justizministerium ist am Mittwoch der Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek fortgesetzt worden. Der Techniker hatte die Smartwatch und den Laptop des 2023 tot aufgefundenen Sektionschefs Christian Pilnacek ausgewertet. Seine Untersuchung habe ergeben, dass am Laptop Spuren gelöscht und eine große Zahl von Daten abgezogen wurden, erklärte der Techniker vor dem U-Ausschuss.

