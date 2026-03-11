Insider: Iran verlegt ein Dutzend Minen in Straße von Hormuz

Teheran - Der Iran hat Insidern zufolge rund ein Dutzend Minen in der Straße von Hormuz ausgelegt. Die Standorte der meisten Minen seien bekannt, hieß es am Mittwoch. Wie die USA damit umgehen wollten, blieb jedoch offen. Der US-Sender CNN hatte am Dienstag zuerst darüber berichtet. Der Schritt dürfte die Wiedereröffnung der für den Transport von Öl und Flüssigerdgas (LNG) bedeutsamen Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman erschweren.

IEA will wegen Iran-Kriegs Rekordmenge Ölreserven freigeben

Washington - Die Internationale Energieagentur IEA will als Reaktion auf den Iran-Krieg eine Rekordmenge strategischer Ölreserven freigeben. Insgesamt werden die 32 Mitgliedsländer der Agentur 400 Millionen Barrel Rohöl freigeben, wie es in einer in Paris veröffentlichten Mitteilung heißt. Noch nie wurde bei einer vorherigen gemeinsamen Aktion so viel Öl aus den Reserven angezapft.

Sechs Tote durch gelegten Brand in Schweizer Linienbus

Freiburg - Bei dem gelegten Feuer in einem Linienbus mit sechs Toten am Dienstagabend in Kerzers im Schweizer Kanton Freiburg hat es sich nach Erkenntnissen der Polizei um eine "vorsätzliche Tat ohne ideologisches Motiv" gehandelt. Der Täter war ein "psychisch instabiler" Schweizer und handelte allein, gab die Freiburger Kantonspolizei am Mittwochnachmittag bekannt. Der etwa 60 Jahre alte Mann sei vermutlich unter den Toten. Es deute nichts auf einen terroristischen Hintergrund hin.

Ein Jahr bedingt für Schimanek in Prozess nach Verbotsgesetz

Krems - Wegen Wiederbetätigung ist Ren� Schimanek, ehemaliger Büroleiter von Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ), am Mittwoch am Landesgericht Krems zu einem Jahr bedingt verurteilt worden. Die Anklage stand in Zusammenhang mit der Todesanzeige für seinen Vater Hans-Jörg Schimanek senior, auf der das in rechtsextremen Kreisen verbreitete Zitat "...und ewig lebt der Toten Tatenruhm" und das "Irminsul"-Symbol zu sehen war. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Insolvenzverfahren über Laura Privatstiftung eröffnet

Innsbruck/Wien/Österreich - Über die Laura Privatstiftung ist am Mittwoch vom Landesgericht Innsbruck ein Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Stiftung hatte zuvor einen Eigenantrag eingebracht, hieß es seitens des Landesgerichts. Hintergrund des Antrags seien Schiedssprüche des internationalen Schiedsgerichts ICC in Genf, die die Stiftung zur Zahlung von über 900 Mio. Euro inklusive Zinsen verpflichten, wie KSV1870 mitteilte. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Stefan Geiler bestellt.

Drei Festnahmen nach Explosion an US-Botschaft in Oslo

Oslo/Washington - Die norwegische Polizei hat nach einer Explosion an der US-Botschaft in Oslo drei Tatverdächtige festgenommen. Wie der leitende Ermittler Christian Hatlo laut dem Sender NRK sagte, stehen die Männer unter dem Verdacht, eine terroristische Straftat begangen zu haben. In der Nacht zum Sonntag hatte sich an einem der Eingänge zur US-amerikanischen Botschaft in der norwegischen Hauptstadt eine Explosion ereignet. Verletzt wurde dabei niemand.

NEOS starten Vorstoß für Entzug von Kneissls Pass

Wien - Die mitregierenden NEOS haben einen Entzug der Staatsbürgerschaft von Ex-Außenministerin Karin Kneissl ins Spiel gebracht. Eine entsprechende Sachverhaltsdarstellung hat NEOS-Europasprecher Dominik Oberhofer am gestrigen Dienstag dem zuständigen Amt der niederösterreichischen Landesregierung übermittelt. Dieses solle prüfen, ob Kneissl "im Dienst eines fremden Staates steht" und "durch ihr Verhalten die Interessen oder das Ansehen der Republik erheblich schädigt".

Einsatzleiterin verteidigt im U-Ausschuss Polizeiarbeit

Wien - Im Untersuchungsausschuss zur Causa Christian Pilnacek ist am Mittwoch die Einsatzleiterin am Fundort der Leiche des Ex-Sektionschefs befragt worden. Sie verteidigte ihre Arbeit und gab sich von "Unterstellungen" gegen sie schwer gezeichnet. Zuvor sagte ein IT-Techniker aus dem Justizministerium aus, der Pilnaceks Smartwatch und den Laptop ausgewertet hat. Er berichtete, dass am Laptop Spuren gelöscht und eine große Zahl von Daten abgezogen wurden.

