Insider: Iran verlegt ein Dutzend Minen in Straße von Hormuz

Teheran - Der Iran hat Insidern zufolge rund ein Dutzend Minen in der Straße von Hormuz ausgelegt. Die Standorte der meisten Minen seien bekannt, hieß es am Mittwoch. Wie die USA damit umgehen wollten, blieb jedoch offen. Der US-Sender CNN hatte am Dienstag zuerst darüber berichtet. Der Schritt dürfte die Wiedereröffnung der für den Transport von Öl und Flüssigerdgas (LNG) bedeutsamen Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman erschweren.

Dutzende Tote durch israelische Angriffe im Libanon

Beirut - Im Libanon sind laut Behördenangaben am Mittwoch Dutzende Menschen durch israelische Angriffe ums Leben gekommen. 64 Menschen seien getötet und 142 verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Beirut mit. Am Abend meldete wiederum die israelische Armee, die libanesische Hisbollah-Miliz habe Dutzende Raketen auf Nordisrael abgefeuert. Das Militär meldete Einschläge. Der Rettungsdienst Magen David Adom teilte mit, eine Frau sowie ein Mann seien leicht verletzt worden.

Meinl-Reisinger in Zagreb: EU-Erweiterung und Öl-Streit

Zagreb/Wien - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) reist am Donnerstag nach Zagreb. Dort trifft sie ihren kroatischen Amtskollegen Gordan Grlić Radman. Die Themen der Reise sind die EU-Erweiterung, Energie, bilaterale Zusammenarbeit und aktuelle europäische Fragen. Meinl-Reisinger besucht auch den kroatischen Pipeline-Betreiber JANAF. Rund um die Öl-Pipeline als mögliche Alternative zur Druschba ist jüngst ein Streit zwischen Kroatien und Ungarn ausgebrochen.

Einsatzleiterin verteidigt im U-Ausschuss Polizeiarbeit

Wien - Im Untersuchungsausschuss zur Causa Christian Pilnacek ist am Mittwoch die Einsatzleiterin am Fundort der Leiche des Ex-Sektionschefs befragt worden. Sie verteidigte ihre Arbeit und gab sich von "Unterstellungen" gegen sie schwer gezeichnet. Zuvor sagte ein IT-Techniker aus dem Justizministerium aus, der Pilnaceks Smartwatch und den Laptop ausgewertet hat. Er berichtete, dass am Laptop Spuren gelöscht und eine große Zahl von Daten abgezogen wurden.

Drei Festnahmen nach Explosion an US-Botschaft in Oslo

Oslo/Washington - Die norwegische Polizei hat nach einer Explosion an der US-Botschaft in Oslo drei Tatverdächtige festgenommen. Wie der leitende Ermittler Christian Hatlo laut dem Sender NRK sagte, stehen die Männer unter dem Verdacht, eine terroristische Straftat begangen zu haben. In der Nacht zum Sonntag hatte sich an einem der Eingänge zur US-amerikanischen Botschaft in der norwegischen Hauptstadt eine Explosion ereignet. Verletzt wurde dabei niemand.

NEOS starten Vorstoß für Entzug von Kneissls Pass

Wien - Die mitregierenden NEOS haben einen Entzug der Staatsbürgerschaft von Ex-Außenministerin Karin Kneissl ins Spiel gebracht. Eine entsprechende Sachverhaltsdarstellung hat NEOS-Europasprecher Dominik Oberhofer am gestrigen Dienstag dem zuständigen Amt der niederösterreichischen Landesregierung übermittelt. Dieses solle prüfen, ob Kneissl "im Dienst eines fremden Staates steht" und "durch ihr Verhalten die Interessen oder das Ansehen der Republik erheblich schädigt".

