Iran attackiert Ölsektor am Persischen Golf

Teheran - Während US-Präsident Donald Trump erneut ein baldiges Ende des Iran-Kriegs in Aussicht stellt, nimmt der Iran die Energiewirtschaft in der Region um den Persischen Golf immer stärker ins Visier. In Bahrain und im Oman wurden Treibstofflager angegriffen. Mit den Attacken will Teheran die Kosten für eine Fortsetzung des Kriegs weiter in die Höhe treiben. Wegen der Blockade der Straße von Hormuz war der Ölpreis zuletzt auf den höchsten Stand seit Sommer 2022 gestiegen.

Lufthansa-Piloten streiken für zwei Tage

Frankfurt - Beim AUA-Mutterkonzern Lufthansa hat am Donnerstag in der Früh ein zweitägiger Pilotenstreik begonnen. Flugausfälle sind vor allem an den Drehkreuzen München und Frankfurt zu erwarten. Das Unternehmen hat aber zugesichert, dass an beiden Streiktagen mindestens die Hälfte der geplanten Flüge stattfindet. Auf der Langstrecke könnten sogar 60 Prozent der Flüge starten. Am Flughafen Wien fällt ein Lufthansa-Flug am Abend aus.

Chinas Volkskongress segnet Anti-Minderheiten-Gesetz ab

Peking - In China wird der Druck auf Minderheiten erhöht. Der Volkskongress hat zum Schluss seiner Jahrestagung am Donnerstag ein Gesetz zur gemeinsamen nationalen Identität verabschiedet. Der Entwurf mit dem Titel "Förderung der ethnischen Einheit und des Fortschritts" soll die 55 ethnischen Minderheiten im Land stärker an die von den Han-Chinesen dominierte Mehrheitsgesellschaft und die allein herrschende Kommunistische Partei zu binden. Kritiker sehen ganze Kulturen gefährdet.

Stiftungsrat betraut Thurnher mit vorläufiger ORF-Führung

Wien - Der ORF-Stiftungsrat betraut am Donnerstag Ingrid Thurnher mit der vorläufigen Führung der Geschäfte des ORF-Generaldirektors. Der Schritt ist nötig, da Roland Weißmann am Sonntag von der Spitze des öffentlich-rechtlichen Medienhauses zurückgetreten ist. Ausschlaggebend waren Vorwürfe der sexuellen Belästigung, die er zurückweist. Eine Ausschreibung für den ORF-Generaldirektorenposten bis Jahresende soll dann laut Stiftungsratsvorsitzenden Heinz Lederer "unverzüglich" folgen.

Kiew und Budapest streiten über Besuch der Pipeline-Prüfer

Budapest - Zwischen Budapest und Kiew entbrennt ein immer heftigerer Streit um den geplanten Besuch einer ungarischen Delegation in der Ukraine, die den Zustand der Ölpipeline "Druschba" ("Freundschaft") überprüfen will. Weil der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, er wisse nichts von einer solchen Reise, warf ihm Ungarns Außenminister Peter Szijjarto Lüge vor. Kiew konterte, offizielle Besuche seien keine "hingeworfene Notiz".

15-Jährige bei russischem Angriff in der Ukraine getötet

Krasnodar - Bei einem russischen Angriff im Norden der Ukraine ist nach Behördenangaben eine 15-Jährige getötet worden. Bei der Attacke auf eine Ortschaft in der Nähe der Stadt Tschernihiw seien zwei Wohnhäuser beschädigt worden, teilten die örtlichen Behörden am Donnerstag mit. Die Jugendliche sei dabei getötet und ihre Eltern verletzt worden.

Ermittlungen um totes Neugeborenes in Graz eingestellt

Graz - Nach dem Fund eines toten Neugeborenen auf dem Dach eines Carports eines Grazer Mehrparteienhauses, hat die Staatsanwaltschaft Graz das Strafverfahren gegen die Mutter eingestellt. Der Zeitpunkt des Todes des Kindes - ob bei oder nach der Geburt - konnte nicht eindeutig festgestellt werden. Die Medienstelle bestätigte gegenüber der APA am Donnerstag eine entsprechende Meldung des ORF Steiermark.

Stimmung in Österreich laut Umfrage extrem schlecht

Linz - Die Stimmung der Österreicher ist im Keller, nicht einmal zu Pandemiezeiten war sie so schlecht, sagen die Daten von market. Das Institut macht den Krieg im Iran dafür verantwortlich. Der Anteil, der mit Zuversicht vorausblickt, liegt nur mehr bei 17 Prozent. Gleichzeitig beträgt jener der Pessimisten 65 Prozent, so die am Donnerstag veröffentlichte Erhebung. Der Stimmungsabfall kam abrupt, im Februar standen noch 30 Prozent Optimisten 50 Prozent Pessimisten gegenüber.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red