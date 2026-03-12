Iran attackiert Ölsektor am Persischen Golf

Teheran - Während US-Präsident Donald Trump erneut ein baldiges Ende des Iran-Kriegs in Aussicht stellt, nimmt der Iran die Energiewirtschaft in der Region um den Persischen Golf immer stärker ins Visier. In Bahrain und im Oman wurden Treibstofflager angegriffen. Mit den Attacken will Teheran die Kosten für eine Fortsetzung des Kriegs weiter in die Höhe treiben. Wegen der Blockade der Straße von Hormuz war der Ölpreis zuletzt auf den höchsten Stand seit Sommer 2022 gestiegen.

Nikbakhsh sprach in U-Ausschuss von gesittetem Gespräch

Wien - Mit der Befragung eines weiteren Journalisten, der sich mit der Causa Pilnacek befasst hat, ist die Arbeit des parlamentarischen Untersuchungsausschusses am Donnerstag fortgesetzt worden. Michael Nikbakhsh hatte in seinem Blog "Die Dunkelkammer" weibliche Vertraute des ehemaligen Sektionschefs zu Aussagen hinreißen lassen, die sie später revidierten oder abschwächten. Es habe sich dennoch um ein "gesittetes" Gespräch gehandelt, trat Nikbakhsh gegenteiligen Gerüchten entgegen.

Klubtagung der Wiener SPÖ hat begonnen

Andau/Wien - In Andau im Burgenland hat am Donnerstag die traditionelle Klubtagung der Wiener SPÖ begonnen. Rund 160 Delegierte - darunter die rote Stadtratsriege und die Gemeinderatsfraktion - nehmen an dem Treffen teil. Inhaltlicher Schwerpunkt der diesjährigen Ausgabe sind Wirtschaftsthemen. Als Motto der Tagung wurde "Wien voran: Arbeit, Aufschwung, Zukunft" gewählt.

Stiftungsrat betraut Thurnher mit vorläufiger ORF-Führung

Wien - Der ORF-Stiftungsrat betraut am Donnerstag Ingrid Thurnher mit der vorläufigen Führung der Geschäfte des ORF-Generaldirektors. Der Schritt ist nötig, da Roland Weißmann am Sonntag von der Spitze des öffentlich-rechtlichen Medienhauses zurückgetreten ist. Ausschlaggebend waren Vorwürfe der sexuellen Belästigung, die er zurückweist. Vor Sitzungsstart trat Stiftungsrat Peter Wesenthaler vor die zahlreich anwesenden Pressevertreter und forderte, dass "alles auf den Tisch" müsse.

Lufthansa-Piloten streiken für zwei Tage

Frankfurt - Beim AUA-Mutterkonzern Lufthansa hat am Donnerstag in der Früh ein zweitägiger Pilotenstreik begonnen. Flugausfälle sind vor allem an den Drehkreuzen München und Frankfurt zu erwarten. Das Unternehmen hat aber zugesichert, dass an beiden Streiktagen mindestens die Hälfte der geplanten Flüge stattfindet. Auf der Langstrecke könnten sogar 60 Prozent der Flüge starten. Am Flughafen Wien fällt ein Lufthansa-Flug am Abend aus.

Lebenslang für IS-Anschlag bei Moskau mit über 140 Toten

Moskau - Zwei Jahre nach dem verheerenden Anschlag auf eine Konzerthalle bei Moskau mit mehr als 140 Toten sind die Angreifer zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Moskau verkündete am Donnerstag das Urteil gegen die vier Männer aus Tadschikistan, die am 22. März 2024 das Feuer in der Crocus City Hall im Moskauer Vorort Krasnogorsk eröffnet hatten. Elf Komplizen der Täter wurden ebenfalls zu lebenslanger Haft verurteilt.

Causa Wienwert - Amtsmissbrauchsvorwürfe im Fokus

Wien - Der Prozess rund um die pleitegegangene Immobilienfirma Wienwert ist am Donnerstag fortgesetzt worden. Im Fokus standen der hauptangeklagte Ex-Wienwert-Chef Stefan Gruze und der SPÖ-Bezirksvorsteher der Donaustadt, Ernst Nevrivy. Gruze wollte auf Fragen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) nicht antworten, beantwortete aber einige Fragen über den Umweg des Richters. Sein Anwalt Norbert Wess unterstellte der WKStA eine tendenziöse Fragestellung.

Umfrage: Vertrauen in die USA bricht ein

Wien - Die Zustimmung der Österreicherinnen und Österreicher zur EU-Mitgliedschaft steigt laut einer Umfrage der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE), während das Vertrauen in die USA einbricht. 64 Prozent der Befragten sprechen sich dafür aus, dass Österreich Mitglied der EU bleiben sollte. Dies ist laut ÖGfE der höchste Zustimmungswert seit Dezember 2024. Nur 16 Prozent sehen die USA als vertrauenswürdigen Partner. Die EU-Erweiterung stößt auf Skepsis.

