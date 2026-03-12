Iran attackiert Ölsektor am Persischen Golf

Teheran - Während US-Präsident Donald Trump erneut ein baldiges Ende des Iran-Kriegs in Aussicht stellt, nimmt der Iran die Energiewirtschaft in der Region um den Persischen Golf immer stärker ins Visier. In Bahrain und im Oman wurden Treibstofflager angegriffen. Mit den Attacken will Teheran die Kosten für eine Fortsetzung des Kriegs weiter in die Höhe treiben. Wegen der Blockade der Straße von Hormuz war der Ölpreis zuletzt auf den höchsten Stand seit Sommer 2022 gestiegen.

Stiftungsrat betraut Thurnher mit vorläufiger ORF-Führung

Wien - Der ORF-Stiftungsrat betraut am Donnerstag Ingrid Thurnher mit der vorläufigen Führung der Geschäfte des ORF-Generaldirektors. Der Schritt ist nötig, da Roland Weißmann am Sonntag von der Spitze des öffentlich-rechtlichen Medienhauses zurückgetreten ist. Ausschlaggebend waren Vorwürfe der sexuellen Belästigung, die Weißmann zurückweist. Vor Sitzungsstart trat Stiftungsrat Peter Wesenthaler vor die anwesenden Pressevertreter und forderte, dass "alles auf den Tisch" müsse.

Über 3 Mio. Menschen im Iran seit Kriegsbeginn vertrieben

Genf - Im Iran sind seit Beginn der Luftangriffe der USA und Israels nach UN-Angaben mehr als drei Millionen Menschen vertrieben worden. Zwischen 600.000 und einer Million Haushalte seien betroffen, teilte das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Donnerstag in Genf mit. Dies entspreche bis zu 3,2 Millionen Menschen.

Israel droht Libanon Gebietseinnahmen

Beirut/Tel Aviv - Israels Verteidigungsminister Israel Katz hat dem Nachbarland Libanon mit der Ausweitung des israelischen Armeeeinsatzes dort sowie mit der Einnahme von Gebieten gedroht. Sollte die libanesische Regierung nicht in der Lage sein, die pro-iranische Hisbollah-Miliz davon abzuhalten, auf Orte in Israel zu feuern, werde Israels Armee "das Gebiet einnehmen und die Sache selbst in die Hand nehmen", sagte Katz bei einer Besprechung mit Armee- und Geheimdienstvertretern am Donnerstag.

Nikbakhsh sprach in U-Ausschuss von gesittetem Gespräch

Wien - Mit der Befragung eines weiteren Journalisten, der sich mit der Causa Pilnacek befasst hat, ist die Arbeit des parlamentarischen Untersuchungsausschusses am Donnerstag fortgesetzt worden. Michael Nikbakhsh hatte in seinem Blog "Die Dunkelkammer" weibliche Vertraute des ehemaligen Sektionschefs zu Aussagen hinreißen lassen, die sie später revidierten oder abschwächten. Es habe sich dennoch um ein "gesittetes" Gespräch gehandelt, trat Nikbakhsh gegenteiligen Gerüchten entgegen.

Ausfall von Lufthansa-Flügen in Deutschland wegen Streiks

Frankfurt - Der auf zwei Tage angelegte Pilotenstreik bei der Lufthansa hat an den Drehkreuzen München und Frankfurt Hunderte Flüge ausfallen lassen. Das berichten die jeweiligen Flughafenbetreiber für den Donnerstag. Danach fallen am ersten Streiktag in Frankfurt rund 400 von 1.165 geplanten Starts und Landungen aus. In München wurden 230 von rund 800 Flugbewegungen gestrichen. Am Flughafen Wien fällt ein Lufthansa-Flug am Abend aus.

Causa Wienwert - Nevrivy: Habe kein Geheimnis verraten

Wien - Der Prozess rund um die pleitegegangene Immobilienfirma Wienwert ist am Donnerstag fortgesetzt worden. Im Fokus standen der hauptangeklagte Ex-Wienwert-Chef Stefan Gruze und der SPÖ-Bezirksvorsteher der Donaustadt, Ernst Nevrivy. Nevrivy blieb bei der Befragung durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) bei seinem Standpunkt, dass er mit Blick auf die Remisenerweiterung kein Geheimnis verraten habe. Gruze wollte auf Fragen der WKStA nicht antworten.

Lebenslang für IS-Anschlag bei Moskau mit über 140 Toten

Moskau - Zwei Jahre nach dem verheerenden Anschlag auf eine Konzerthalle bei Moskau mit mehr als 140 Toten sind die Angreifer zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Moskau verkündete am Donnerstag das Urteil gegen die vier Männer aus Tadschikistan, die am 22. März 2024 das Feuer in der Crocus City Hall im Moskauer Vorort Krasnogorsk eröffnet hatten. Elf Komplizen der Täter wurden ebenfalls zu lebenslanger Haft verurteilt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red