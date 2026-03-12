Iran warnt vor Angriff auf Inseln im Persischen Golf

Teheran - Irans Parlamentspräsident hat die USA und Israel vor einem Angriff auf Inseln im Persischen Golf gewarnt. "Jede Aggression gegen den Boden der iranischen Inseln wird alle Zurückhaltung zunichtemachen", schrieb Mohammed Bagher Ghalibaf auf X. "Wir werden den Persischen Golf mit dem Blut der Invasoren tränken", fügte der frühere General hinzu. Im Persischen Golf südlich des Irans liegen mehrere Inseln von strategischer und großer wirtschaftlicher Bedeutung.

Über 3 Mio. Menschen im Iran seit Kriegsbeginn vertrieben

Genf - Im Iran sind seit Beginn der Luftangriffe der USA und Israels nach UN-Angaben mehr als drei Millionen Menschen vertrieben worden. Zwischen 600.000 und einer Million Haushalte seien betroffen, teilte das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Donnerstag in Genf mit. Dies entspreche bis zu 3,2 Millionen Menschen.

Neuer Oberster Führer des Iran fordert Rache für Kriegsopfer

Teheran - Irans neuer Religionsführer und Staatsoberhaupt Mojtaba Khamenei hat in einer ersten Stellungnahme Rache für die Kriegsopfer gefordert. Der 56-jährige Kleriker betonte die Notwendigkeit von Vergeltung, insbesondere für die bei einem Luftangriff getöteten Schülerinnen, wie es in einer Erklärung des Geistlichen hieß, die im Staatsfernsehen verlesen wurde. Die Straße von Hormuz bleibt blockiert.

Ingrid Thurnher ist neue vorläufige ORF-Chefin

Wien - Der ORF-Stiftungsrat hat am Donnerstag Ingrid Thurnher mit der vorläufigen Führung der Geschäfte des ORF-Generaldirektors betraut. Die Abstimmung in einer Sitzung des 35-köpfigen obersten ORF-Gremiums fiel einstimmig aus. Der Schritt wurde nötig, da Roland Weißmann am Sonntag von der Spitze des öffentlich-rechtlichen Medienhauses zurückgetreten ist. Ausschlaggebend waren Vorwürfe der sexuellen Belästigung, die Weißmann zurückweist.

Unternehmer spricht in U-Ausschuss über Tonaufnahme

Wien - Jener Unternehmer, der ein Gespräch des verstorbenen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek in einem Wiener Innenstadtlokal heimlich aufgezeichnet hatte, ist am Donnerstag im Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek befragt worden. Gleich in seinem Eingangsstatement ging er auf Konfrontationskurs mit ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger. Er will zudem erfahren haben, dass Pilnacek für einen geplanten Hauskauf auf eine "größere Summe aus Dubai" gewartet haben soll.

Physiotherapeut nach Missbrauchsvorwürfen in U-Haft

Wien - Über den 44-jährigen Physiotherapeuten, der mindestens drei wehrlose bzw. psychisch beeinträchtigte Menschen in betreuten Wohneinrichtungen in Wien sexuell missbraucht haben soll, ist vom Wiener Landesgericht am Donnerstag die U-Haft verhängt worden. Als Haftgrund wurde Tatbegehungsgefahr angenommen, sagte die Sprecherin des Wiener Landesgerichts für Strafsachen, Christina Salzborn auf Anfrage der APA. Die U-Haft ist bis zum 26. März rechtswirksam.

Wien erhält ein Quantentechnologiezentrum

Andau/Wien - Der Wiener Bürgermeister und Landesparteivorsitzender der SPÖ, Michael Ludwig, hat am Donnerstag bei der Klubtagung des roten Rathausklubs die Errichtung eines Quantentechnologiezentrums angekündigt. Dieses wird im Stadtteil Neu Marx in unmittelbarer Nachbarschaft zum Biocenter Vienna bzw. zum geplanten Life-Science-Center errichtet. Eine gute Nachricht gab es zudem für die Bezirke. Ihre Budgets werden wieder erhöht.

Ausfall von Lufthansa-Flügen in Deutschland wegen Streiks

Frankfurt - Der auf zwei Tage angelegte Pilotenstreik bei der Lufthansa hat an den Drehkreuzen München und Frankfurt Hunderte Flüge ausfallen lassen. Das berichten die jeweiligen Flughafenbetreiber für den Donnerstag. Danach fallen am ersten Streiktag in Frankfurt rund 400 von 1.165 geplanten Starts und Landungen aus. In München wurden 230 von rund 800 Flugbewegungen gestrichen. Am Flughafen Wien fällt ein Lufthansa-Flug am Abend aus.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red