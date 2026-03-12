Iran warnt vor Angriff auf Inseln im Persischen Golf

Teheran - Irans Parlamentspräsident hat die USA und Israel vor einem Angriff auf Inseln im Persischen Golf gewarnt. "Jede Aggression gegen den Boden der iranischen Inseln wird alle Zurückhaltung zunichtemachen", schrieb Mohammed Bagher Ghalibaf auf X. "Wir werden den Persischen Golf mit dem Blut der Invasoren tränken", fügte der frühere General hinzu. Im Persischen Golf südlich des Irans liegen mehrere Inseln von strategischer und großer wirtschaftlicher Bedeutung.

Über 3 Mio. Menschen im Iran seit Kriegsbeginn vertrieben

Genf - Im Iran sind seit Beginn der Luftangriffe der USA und Israels nach UN-Angaben mehr als drei Millionen Menschen vertrieben worden. Zwischen 600.000 und einer Million Haushalte seien betroffen, teilte das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Donnerstag in Genf mit. Dies entspreche bis zu 3,2 Millionen Menschen.

Israel trifft Gebäude in Beirut nahe Regierungssitz

Beirut/Tel Aviv - Das israelische Militär hat Reuters-Videoaufnahmen zufolge bei einem Luftangriff auf Beirut ein Gebäude in der Nähe des Regierungssitzes getroffen. Demnach wurde ein Haus im Zentrum der libanesischen Hauptstadt zweimal beschossen, das weniger als einen Kilometer vom Sitz der Regierung entfernt ist. Kurz zuvor hatte das israelische Militär eine neue Angriffswelle gestartet. Laut libanesischen Angaben kamen bisher 687 Menschen bei israelischen Attacken ums Leben.

Ingrid Thurnher ist neue vorläufige ORF-Chefin

Wien - Der ORF-Stiftungsrat hat am Donnerstag Ingrid Thurnher mit der vorläufigen Führung der Geschäfte des ORF-Generaldirektors betraut. Die Abstimmung in einer Sitzung des 35-köpfigen obersten ORF-Gremiums fiel einstimmig aus. Der Schritt wurde nötig, da Roland Weißmann am Sonntag von der Spitze des öffentlich-rechtlichen Medienhauses zurückgetreten ist. Ausschlaggebend waren Vorwürfe rund um Fehlverhalten gegenüber einer Mitarbeiterin, die Weißmann zurückweist.

Unternehmer spricht in U-Ausschuss über Tonaufnahme

Wien - Jener Unternehmer, der ein Gespräch des verstorbenen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek in einem Wiener Innenstadtlokal heimlich aufgezeichnet hatte, ist am Donnerstag im Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek befragt worden. Gleich in seinem Eingangsstatement ging er auf Konfrontationskurs mit ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger. Er will zudem erfahren haben, dass Pilnacek für einen geplanten Hauskauf auf eine "größere Summe aus Dubai" gewartet haben soll.

Physiotherapeut nach Missbrauchsvorwürfen in U-Haft

Wien - Über den 44-jährigen Physiotherapeuten, der mindestens drei wehrlose bzw. psychisch beeinträchtigte Menschen in betreuten Wohneinrichtungen in Wien sexuell missbraucht haben soll, ist vom Wiener Landesgericht am Donnerstag die U-Haft verhängt worden. Als Haftgrund wurde Tatbegehungsgefahr angenommen, sagte die Sprecherin des Wiener Landesgerichts für Strafsachen, Christina Salzborn auf Anfrage der APA. Die U-Haft ist bis zum 26. März rechtswirksam.

Cybercrime-Netz mit Opfern auch in Österreich zerschlagen

Wien - Am Mittwoch ist ein großes, internationales Cybercrime-Netz zerschlagen worden. Für den Proxy-Dienst "Socks Escort" waren Tausende private Router weltweit gekapert worden. In Österreich gab es mehr als 700 Opfer, teilte das Bundeskriminalamt (BK) am Donnerstag mit. Dadurch wurden von Kriminellen anonym Attacken auf IT-Systeme durchgeführt und Darstellungen von Kindesmissbrauch verbreitet. Dies wurde nun beendet und rund 3,5 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen eingefroren.

Wien erhält ein Quantentechnologiezentrum

Andau/Wien - Der Wiener Bürgermeister und Landesparteivorsitzender der SPÖ, Michael Ludwig, hat am Donnerstag bei der Klubtagung des roten Rathausklubs die Errichtung eines Quantentechnologiezentrums angekündigt. Dieses wird im Stadtteil Neu Marx in unmittelbarer Nachbarschaft zum Biocenter Vienna bzw. zum geplanten Life-Science-Center errichtet. Eine gute Nachricht gab es zudem für die Bezirke. Ihre Budgets werden wieder erhöht.

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red