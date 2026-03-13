Trump droht iranischem Regime mit vollständiger Zerstörung

Washington/Teheran - US-Präsident Donald Trump hat seine Drohungen gegen den Iran erneuert. "Wir zerstören das terroristische Regime des Iran vollständig - militärisch, wirtschaftlich und auf andere Weise", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Die iranische Marine sei verschwunden, ihre Luftwaffe existiere nicht mehr, Raketen, Drohnen und alles andere werde vernichtet, und ihre Anführer seien von der Erde getilgt worden. Das Regime setzte in der Nacht indes weitere Militärschläge.

Israel bombardiert Brücke im Libanon

Beirut - Das israelische Militär hat die Zrariyah-Brücke über den Litani-Fluss im Libanon bombardiert. Die Brücke sei ein wichtiger Übergang für die pro-iranische Hisbollah, teilte die Armee am Freitag mit. Die Miliz habe in der Nähe Abschussrampen stationiert und von dort aus Israel beschossen. Dies ist offenbar das erste Mal in der laufenden Offensive, dass Israel den gezielten Beschuss ziviler Infrastruktur einräumt. Der Litani fließt im Süden des Libanon.

Angriffe in USA schüren Sorge vor Anschlägen wegen Irankrieg

Detroit - In den USA sind bei zwei gewalttätigen Angriffen mehrere Menschen getötet oder verletzt worden. In Virginia eröffnete ein verurteilter Unterstützer des Islamischen Staates (IS) in einem Uni-Hörsaal das Feuer, tötete eine Person und verletzte zwei weitere, bevor er selbst ums Leben kam. In Michigan fuhr ein im Libanon geborener US-Bürger mit seinem Lastwagen in eine Synagoge samt Vorschule und wurde erschossen.

Mehr Haushalte mit Öffi-Jahreskarte

Wien - Die Zahl der Haushalte mit mindestens einer Öffi-Jahreskarte ist in den vergangenen fünf Jahren von 1,35 auf 1,68 Millionen gestiegen, so der VCÖ am Freitag auf Basis von Daten der Statistik Austria. Außerhalb Wiens hat das Land Salzburg vor Tirol den höchsten Anteil an Jahreskarten-Haushalten. Bei den Preisen für das Bundesland-Klimaticket gibt es große Unterschiede. Am niedrigsten sind die Kosten in Salzburg (399 Euro), am höchsten in Oberösterreich (703 Euro).

Taliban: Pakistan bombardiert Treibstoffdepot in Kandahar

Kabul - Pakistan hat nach Angaben der Taliban ein Treibstofflager in der Nähe des Flughafens von Kandahar bombardiert. Das Depot gehöre der privaten Fluggesellschaft Kam Air, die nicht nur zivile Fluggesellschaften, sondern auch Flugzeuge der Vereinten Nationen beliefere, teilte ein Sprecher der radikal-islamischen Taliban mit. Pakistan habe zudem Ziele in anderen Gebieten, auch in Kabul, angegriffen. Es seien Häuser getroffen worden. Dabei seien Frauen und Kinder getötet worden.

Prozess gegen 26-Jährigen um Mordversuch an Freundin

Wien - Am Freitag steht ein 26-Jähriger wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes in Wien vor Gericht. Er soll am 11. September 2025 seiner Freundin mehrmals ins Gesicht geschlagen und ihr dann mit einem Messer jeweils einmal in den Bauch und in den Rücken gestochen haben. Dadurch erlitt die Gleichaltrige lebensgefährliche Verletzungen, unter anderem wurde ihr rechter Augenhöhlenboden gebrochen. Durch die Stiche kam es zu einer Einblutung im Bauchraum im Ausmaß von etwa zwei Litern.

US-Regierung erlaubt vorübergehend Verkauf von russischem Öl

Washington - Angesichts der infolge des Iran-Krieges stark angestiegenen Energiepreise erlaubt die US-Regierung vorübergehend den Verkauf von russischem Erdöl. Das US-Finanzministerium erteilte am Donnerstag (Ortszeit) eine Lizenz, die den Verkauf von russischem Rohöl und russischen Erdölprodukten, die vor dem 12. März um 0.01 Uhr auf Schiffe verladen wurden, bis zum 11. April erlaubt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red