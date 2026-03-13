Trump droht iranischem Regime mit vollständiger Zerstörung

Washington/Teheran - US-Präsident Donald Trump hat seine Drohungen gegen den Iran erneuert. "Wir zerstören das terroristische Regime des Iran vollständig - militärisch, wirtschaftlich und auf andere Weise", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Die iranische Marine sei verschwunden, ihre Luftwaffe existiere nicht mehr, Raketen, Drohnen und alles andere werde vernichtet, und ihre Anführer seien von der Erde getilgt worden. Das Regime setzte in der Nacht indes weitere Militärschläge.

Libanon: Viele Tote bei Angriffen Israels

Beirut - Bei israelischen Angriffen auf Ziele im Libanon hat es libanesischen Angaben zufolge seit der Nacht mehr als 20 Tote gegeben. Allein in der Gegend der Küstenstadt Sidon seien neun Menschen ums Leben gekommen, darunter fünf Kinder, teilte das libanesische Gesundheitsministerium mit. Bei weiteren Bombardements im Süden und Osten des Landes wurden demnach weitere 14 Menschen getötet. In Beirut sei eine Person bei einem Angriff auf ein Auto ums Leben gekommen.

Trotz Angriffen: Teheran mobilisiert zu Al-Quds-Protesten

Teheran - Trotz anhaltender Luftangriffe sind in Teheran erneut Tausende Regierungsanhänger zu israelfeindlichen Demonstrationen auf die Straßen gegangen. Die jährlichen Kundgebungen am letzten Freitag des islamischen Fastenmonats Ramadan finden anlässlich des sogenannten Al-Quds-Tages statt. Die staatlich organisierten Proteste richten sich gegen Israel und fordern die "Befreiung Jerusalems". Al-Quds ist der arabische Name für Jerusalem.

Sandoz will im Tiroler Kundl rund 100 Mitarbeiter abbauen

Kundl/Österreich - Der Generika-Hersteller Sandoz will an seinem Standort im Tiroler Kundl (Bezirk Kufstein) offenbar rund 100 Mitarbeiter abbauen. Man plane die Schließung des Development Centers, das auf die Entwicklung generischer Arzneimittel ausgerichtet ist, bestätigte das Unternehmen der APA einen Bericht der "Tiroler Tageszeitung" (Freitagsausgabe). Die Maßnahme würde ausschließlich die Entwicklungsorganisation betreffen, nicht hingegen den Antibiotika-Produktionsstandort, wurde betont.

Mieten stiegen um 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr

Wien - Das Wohnen in Österreich hat sich zum Jahresende 2025 weiter verteuert. Im vierten Quartal stieg die durchschnittliche Miete inklusive Betriebskosten auf 10,4 Euro pro Quadratmeter. Das ist ein Plus von 1,6 Prozent gegenüber dem dritten Quartal und ein Anstieg um 4,6 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Damit blieb das Mietniveau im gesamten Jahr 2025 durchgehend im zweistelligen Euro-Bereich, wie die Statistik Austria am Freitag mitteilte.

Städtetourismus 2025 spürbar belebt

Wien - Der Städtetourismus in Österreich boomt. Im abgelaufenen Jahr legten die Nächtigungsbuchungen in Wien und den acht Landeshauptstädten gegenüber 2024 um 6 Prozent auf rund 29,1 Millionen zu, wie die Marketingorganisation WienTourismus am Freitag mitteilte. Die Zahl der Touristinnen und Touristen erhöhte sich um 5 Prozent auf rund 13,5 Millionen. Rund zwei Drittel der Buchungen entfielen auf die Bundeshauptstadt.

US-Regierung erlaubt vorübergehend Verkauf von russischem Öl

Washington - Angesichts der infolge des Iran-Krieges stark angestiegenen Energiepreise erlaubt die US-Regierung vorübergehend den Verkauf von russischem Erdöl. Das US-Finanzministerium erteilte am Donnerstag (Ortszeit) eine Lizenz, die den Verkauf von russischem Rohöl und russischen Erdölprodukten, die vor dem 12. März um 0.01 Uhr auf Schiffe verladen wurden, bis zum 11. April erlaubt.

Leicht höhere Gefahr für Verkehrsunfälle am Freitag, dem 13.

Wien - Aberglaube dichtet Freitag, dem 13., ein besonders hohes Potenzial an Unglück an. Die Statistik hält da oft dagegen und beschreibt ihn als eher unauffällig. Eine Zehn-Jahres-Analyse der Wiener Städtischen Versicherung zeichnet nun ein anderes Bild: Freitag, der 13., liege bei Kfz-Unfällen "wider Erwarten an der Spitze", berichtete das Unternehmen am Freitag, dem 13.

