Lackner will nicht weiter Bischöfen vorsitzen

Wien - Salzburgs Erzbischof Franz Lackner will lieber keine weitere Amtszeit als Vorsitzender der katholischen Bischofskonferenz beginnen. "Mein Wunschkandidat ist nicht ich", sagte er auf eine dahingehende Frage in einer Pressekonferenz nach der Frühjahrsvollversammlung. Er will der bald anstehenden Entscheidung des Episkopats aber nichts vorwegnehmen: "Und es ist eine Wahl. Ich nehme Wahlen ernst."

Heimische Gletscher zerfallen weiter

Wien - Die Gletscher in Österreich verlieren weiter massiv an Länge, Fläche und Volumen. Laut dem Gletscherbericht des Alpenvereins komme es vom "Schwund zum Zerfall". 94 von 96 beobachteten Gletschern zogen sich in der Messperiode 2024/2025 zurück, im Schnitt um 20,3 Meter, erläuterten die Experten bei einer Pressekonferenz am Freitag in Wien. Der Alpeiner Ferner in den Stubaier Alpen in Tirol verlor gar 114,3 Meter. Die Pasterze am Großglockner in Kärnten ist bald zweigeteilt.

Libanon: Viele Tote bei Angriffen Israels

Beirut - Bei israelischen Angriffen auf Ziele im Libanon hat es libanesischen Angaben zufolge seit der Nacht mehr als 20 Tote gegeben. Allein in der Gegend der Küstenstadt Sidon seien neun Menschen ums Leben gekommen, darunter fünf Kinder, teilte das libanesische Gesundheitsministerium mit. Bei weiteren Bombardements im Süden und Osten des Landes wurden demnach weitere 14 Menschen getötet. In Beirut sei eine Person bei einem Angriff auf ein Auto ums Leben gekommen.

Erneut hunderte Flüge wegen Lufthansa-Pilotenstreik abgesagt

Frankfurt am Main/München/Salzburg - Der Streik der Lufthansa-Piloten hat auch am zweiten Tag hunderte Flüge in Deutschland ausfallen lassen. An den beiden Drehkreuzen Frankfurt und München wurden für den Freitag zusammen mehr als 600 Starts und Landungen abgesagt, wie die Flughafenbetreiber berichten. Am Flughafen Salzburg fallen am Freitag jeweils drei Lufthansa-Flüge von und nach Frankfurt aus, von und nach Wien wurde jeweils ein Frankfurt-Flug gestrichen.

Wieder Säureattacken auf Wohnungsschlösser in Wien

Wien - Die Wiener Polizei hat am Freitag vor Einbrechern gewarnt, die wieder in Wien die Wohnungsschlösser mit ätzender Säure knacken. Derzeit gibt es drei Fälle in den Bezirken Landstraße und Meidling. Sollten Manipulationen am Schloss festgestellt werden, könnte es sich um Salpetersäure handeln, die auf Haut, Atemwege und Schleimhäute eine ätzende Wirkung hat. Die Polizei rät zur Vorsicht. Sollte es zu einem Kontakt kommen, muss mit klarem Wasser neutralisiert werden.

Mieten stiegen um 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr

Wien - Das Wohnen in Österreich hat sich zum Jahresende 2025 weiter verteuert. Im vierten Quartal stieg die durchschnittliche Miete inklusive Betriebskosten auf 10,4 Euro pro Quadratmeter. Das ist ein Plus von 1,6 Prozent gegenüber dem dritten Quartal und ein Anstieg um 4,6 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Damit blieb das Mietniveau im gesamten Jahr 2025 durchgehend im zweistelligen Euro-Bereich, wie die Statistik Austria am Freitag mitteilte.

Städtetourismus 2025 spürbar belebt

Wien - Der Städtetourismus in Österreich boomt. Im abgelaufenen Jahr legten die Nächtigungsbuchungen in Wien und den acht Landeshauptstädten gegenüber 2024 um 6 Prozent auf rund 29,1 Millionen zu, wie die Marketingorganisation WienTourismus am Freitag mitteilte. Die Zahl der Touristinnen und Touristen erhöhte sich um 5 Prozent auf rund 13,5 Millionen. Rund zwei Drittel der Buchungen entfielen auf die Bundeshauptstadt.

Prozess gegen 25-Jährigen um Mordversuch an Freundin

Wien - Am Freitag ist ein 25-Jähriger wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes in Wien vor Gericht gestanden. Er soll am 11. September 2025 seiner damaligen Freundin mehrmals ins Gesicht geschlagen und ihr dann mit einem Messer jeweils einmal in den Bauch und in den Rücken gestochen haben. Dadurch erlitt die Gleichaltrige lebensgefährliche Verletzungen. Der Angeklagte erklärte zu Beginn der Verhandlung, er sei "teilweise schuldig, weil ich sie nicht töten wollte."

