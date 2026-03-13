USA: Irans Oberster Führer verwundet, vermutlich entstellt

Washington/Teheran - Der neue Oberste Führer des Iran, Mojtaba Khamenei, ist nach US-Angaben verwundet worden. "Wir wissen, dass der neue, sogenannte, nicht mehr ganz so Oberste Führer verletzt und vermutlich entstellt ist", erklärte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth am Freitag in einer Pressekonferenz. Die von Khamenei veröffentlichte Erklärung sei "schwach". "Es gab keine Stimme und kein Video. Es war eine schriftliche Erklärung", sagte er.

Heimische Gletscher zerfallen weiter

Wien - Die Gletscher in Österreich verlieren weiter massiv an Länge, Fläche und Volumen. Laut dem Gletscherbericht des Alpenvereins komme es vom "Schwund zum Zerfall". 94 von 96 beobachteten Gletschern zogen sich in der Messperiode 2024/2025 zurück, im Schnitt um 20,3 Meter, erläuterten die Experten bei einer Pressekonferenz am Freitag in Wien. Der Alpeiner Ferner in den Stubaier Alpen in Tirol verlor gar 114,3 Meter. Die Pasterze am Großglockner in Kärnten ist bald zweigeteilt.

Mieten stiegen um 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr

Wien - Das Wohnen in Österreich hat sich zum Jahresende 2025 weiter verteuert. Im vierten Quartal stieg die durchschnittliche Miete inklusive Betriebskosten auf 10,4 Euro pro Quadratmeter. Das ist ein Plus von 1,6 Prozent gegenüber dem dritten Quartal und ein Anstieg um 4,6 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Damit blieb das Mietniveau im gesamten Jahr 2025 durchgehend im zweistelligen Euro-Bereich, wie die Statistik Austria am Freitag mitteilte.

Selenskyj kritisiert Lockerung der Öl-Sanktionen scharf

Paris - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kritisierte in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem französischen Amtskollegen in Paris am Freitag das Lockern der Öl-Sanktionen gegen Russland durch die USA. Macron zeigte sich verhalten kritisch und verwies auf eine Einigung der G7-Staaten, wonach ein Anstieg der Ölpreise die Sanktionspolitik nicht ändern solle. "Dies wird auf jeden Fall zu einer Stärkung der Position Russlands führen", erklärte Selenskyj.

Bundesregierung schafft Rechtsrahmen für KI in Verwaltung

Innsbruck/Österreich - Die Bundesregierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS dreht an der Digitalisierungsschraube und schafft mit einer Novelle des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes (AVG) den Rechtsrahmen für digitale Technologien in der Verwaltung. Nach Inkrafttreten des Gesetzes sollen etwa KI-Chatbots den Bürgern bei Familienbeihilfeanträgen oder der Arbeitenehmerveranlagung behilflich sein und vollständig automatisierte Entscheidungen bei einfachen Fällen ergehen, hieß es am Freitag.

Kuba bestätigt Gespräche mit den USA

Havanna/Washington - Kuba hat erstmals offizielle Gespräche mit der US-Regierung bestätigt. "Diese Gespräche zielen darauf ab, durch Dialog Lösungen für die bilateralen Differenzen zwischen beiden Nationen zu finden", sagte Präsident Miguel Diaz-Canel am Freitag im Staatsfernsehen. Der Austausch findet inmitten einer schweren Wirtschaftskrise statt. Die kommunistische Regierung steht zudem unter zunehmendem Druck von US-Präsident Donald Trump.

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red