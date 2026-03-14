Iran laut US-Präsident Trump "vollständig" besiegt

Doha - Der Iran ist nach den Worten von US-Präsident Donald Trump zwei Wochen nach Beginn der US-israelischen Luftangriffe "vollständig besiegt". "Die Fake-News-Medien berichten nur ungern darüber, wie erfolgreich das US-Militär gegen den Iran vorgegangen ist, der vollständig besiegt ist und ein Abkommen wünscht", schrieb Trump am Freitag auf seiner Onlineplattform Truth Social. Die angeblich von Teheran gewünschte Vereinbarung sei aber "kein Abkommen, das ich akzeptieren würde".

Tote und Verletzte nach russischem Angriff im Großraum Kiew

Kiew (Kyjiw) - Im Umland von Kiew sind bei schweren russischen Angriffen mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern in der Nacht auf Samstag mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Die Anzahl der Verletzten belaufe sich auf 15. "Drei davon sind schwer verletzt, zwei werden gerade operiert", schrieb der Gouverneur der Region, Mykola Kalaschnyk, bei Telegram. Am schwersten getroffen wurden demnach die Landkreise um die Städte Browary und Obuchiw.

Explosion vor jüdischer Schule in Amsterdam

Amsterdam - In Amsterdam ist bei einer Explosion am Samstag früh eine jüdische Schule beschädigt worden. Bürgermeisterin Femke Halsema sprach von einem "vorsätzlichen Angriff auf die jüdische Gemeinde". Die Detonation in einem gehobenen Wohnviertel im Süden Amsterdams habe nur begrenzten Schaden verursacht, da die Feuerwehr und die Polizei rasch am Ort des Geschehens eingetroffen seien, erklärte Halsema. Es seien keine Verletzten gemeldet worden.

Auch Behindertenanwältin sieht Probleme bei PVA-Gutachten

Wien - Behindertenanwältin Christine Steger fordert bei den Begutachtungen zu Pflegegeld, Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspension, aber auch zum Grad der Behinderung Reformen ein. Nachdem eine von der AK Oberösterreich in Auftrag gegebene Studie hier grobe Missstände aufgezeigt hatte, schloss sich Steger im APA-Gespräch der AK-Forderung nach einer eigenständigen, von der PVA losgelösten Begutachtungsstelle an. Auch der Verein "Chronisch Krank" verlangt Verbesserungen.

Motorradfahrer prallt bei Ausweichmanöver gegen Steinmauer

St. Nikola an der Donau - Bei einem Sturz mit seinem Motorrad ist am Freitagnachmittag in St. Nikola an der Donau (Bez. Perg) ein 25-jähriger Niederösterreicher gegen eine Steinmauer geprallt. Der Biker aus dem Bezirk Melk wollte in der Ortschaft Sarmingstein einem stehenden Bus und einem dahinter wartenden Auto ausweichen und kam dabei zu Sturz. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der 25-Jährige in das Landesklinikum Amstetten eingeliefert, so die Polizei.

Fünf Verletzte bei Streit mit Messer und Machete in Tirol

Innsbruck - Bei einer Auseinandersetzung im Innsbrucker Stadtteil Hötting sind am frühen Freitagabend zwei mit Messer und Machete bewaffnete Gruppen mit insgesamt fünf Beteiligten aufeinander losgegangen. Mehrere Polizeistreifen brachten die Situation unter Kontrolle und trennten die Kontrahenten. Die fünf Beteiligten kamen mit leichten Verletzungen davon, berichtete die Exekutive. Hintergrund des Streits dürfte ein Suchtgifthandel sein, hieß es auf APA-Nachfrage.

Insider: Meta will 20 Prozent seiner Stellen streichen

Menlo Park - Der Facebook-Mutterkonzern Meta plant laut drei mit der Angelegenheit vertrauten Personen einen umfassenden Stellenabbau, der 20 Prozent oder mehr der Belegschaft betreffen könnte. Damit wolle der Konzern die kostspieligen Investitionen in die Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) ausgleichen und sich auf eine höhere Effizienz durch KI-gestützte Mitarbeiter vorbereiten, sagten die Insider der Nachrichtenagentur Reuters.

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red