Iran laut US-Präsident Trump "vollständig" besiegt

Doha - Der Iran ist nach den Worten von Donald Trump zwei Wochen nach Beginn der US-israelischen Luftangriffe "vollständig besiegt". Das schrieb der US-Präsident am Freitag auf Truth Social. Trump ergänzte, dass US-Kriegsschiffe "bald" Tanker durch die Straße von Hormuz begleiten würden. Unterdessen wurde die US-Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad am Samstag bei einem Angriff getroffen. Ein AFP-Journalist sah über dem Gebäudekomplex Rauch aufsteigen.

Ärzte und Sanitäter bei Israel-Angriff im Libanon getötet

Beirut - Im Libanon sind offiziellen Angaben zufolge mindestens zwölf Mitarbeiter des Gesundheitswesens bei einem israelischen Luftangriff getötet worden. Die Ärzte, Krankenschwestern und Sanitäter seien beim Angriff im Dorf Burj Kalauiyeh im Süden getötet worden, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag mit. Das Personal sei an einer Einrichtung zur medizinischen Grundversorgung im Einsatz gewesen. Die Rettungsarbeiten dauerten an und die Opferzahl steige möglicherweise noch.

Auch Behindertenanwältin sieht Probleme bei PVA-Gutachten

Wien - Behindertenanwältin Christine Steger fordert bei den Begutachtungen zu Pflegegeld, Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspension, aber auch zum Grad der Behinderung Reformen ein. Nachdem eine von der AK Oberösterreich in Auftrag gegebene Studie hier grobe Missstände aufgezeigt hatte, schloss sich Steger im APA-Gespräch der AK-Forderung nach einer eigenständigen, von der PVA losgelösten Begutachtungsstelle an. Auch der Verein "Chronisch Krank" verlangt Verbesserungen.

Schwerverletzte bei Frontalunfall in steirischem Tunnel

Hausmannstätten - Eine 59-jährige Pkw-Lenkerin ist in der Nacht auf Samstag bei einem Verkehrsunfall im steirischen Himmelreichtunnel schwer verletzt worden. Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark, der in die entgegengesetzte Richtung unterwegs war, krachte frontal in das Auto der Frau. Er war stark alkoholisiert und wurde unbestimmten Grades verletzt, berichtete die Polizei. Der Himmelreichtunnel war im Zuge der Rettungs- und Bergungsarbeiten für über zwei Stunden gesperrt.

Tote und Verletzte nach russischem Angriff im Großraum Kiew

Kiew (Kyjiw) - Im Umland von Kiew sind bei schweren russischen Angriffen mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern in der Nacht auf Samstag mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Die Anzahl der Verletzten belaufe sich auf 15. "Drei davon sind schwer verletzt, zwei werden gerade operiert", schrieb der Gouverneur der Region, Mykola Kalaschnyk, bei Telegram. Am schwersten getroffen wurden demnach die Landkreise um die Städte Browary und Obuchiw.

Explosion vor jüdischer Schule in Amsterdam

Amsterdam - In Amsterdam ist bei einer Explosion am Samstag früh eine jüdische Schule beschädigt worden. Bürgermeisterin Femke Halsema sprach von einem "vorsätzlichen Angriff auf die jüdische Gemeinde". Die Detonation in einem gehobenen Wohnviertel im Süden Amsterdams habe nur begrenzten Schaden verursacht, da die Feuerwehr und die Polizei rasch am Ort des Geschehens eingetroffen seien, erklärte Halsema. Es seien keine Verletzten gemeldet worden.

Nordkorea feuert Raketen während US-Manöver mit Südkorea ab

Seoul/Pjöngjang - Nordkorea hat während eines gemeinsamen Militärmanövers der USA und Südkoreas mehr als zehn ballistische Raketen in Richtung Meer abgefeuert. Die Raketen seien in der Nähe der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang gegen 13.20 Uhr (Ortszeit; 05.30 MEZ) Richtung Osten gestartet worden, teilte der südkoreanische Generalstab am Samstag mit. Das Präsidialamt in Seoul forderte der Nachrichtenagentur Yonhap zufolge Nordkorea auf, die Raketenstarts einzustellen.

Motorradfahrer prallt bei Ausweichmanöver gegen Steinmauer

St. Nikola an der Donau - Bei einem Sturz mit seinem Motorrad ist am Freitagnachmittag in St. Nikola an der Donau (Bez. Perg) ein 25-jähriger Niederösterreicher gegen eine Steinmauer geprallt. Der Biker aus dem Bezirk Melk wollte in der Ortschaft Sarmingstein einem stehenden Bus und einem dahinter wartenden Auto ausweichen und kam dabei zu Sturz. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der 25-Jährige in das Landesklinikum Amstetten eingeliefert, so die Polizei.

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red