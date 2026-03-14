US-Präsident Trump: Iran "vollständig" besiegt

Doha - Der Iran ist nach den Worten von Donald Trump zwei Wochen nach Beginn der US-israelischen Luftangriffe "vollständig besiegt". Das schrieb der US-Präsident am Freitag auf Truth Social. Trump ergänzte, dass US-Kriegsschiffe "bald" Tanker durch die Straße von Hormuz begleiten würden. Israels Verteidigungsminister Israel Katz sieht den Schlüsselmoment im Konflikt mit dem Iran gekommen. Teheran drohte unterdessen mit Angriffen auf US-Ziele in den Arabischen Emiraten.

OMV-Chef Stern: Steuersenkung gegen hohe Spritpreise

Wien - Angesichts hoher Treibstoffpreise ortet OMV-Chef Alfred Stern eine weltweite Mangellage als treibende Kraft. Im Ö1-"Journal zu Gast" betonte der Konzernchef am Samstag, dass niedrigere Preise an den Zapfsäulen derzeit nur durch eine Steuersenkung erreichbar seien. Staatliche Eingriffe in den Markt lehnte Stern ab, da solche Maßnahmen zu einer Gefährdung der heimischen Versorgungssicherheit führen würden.

Explosion vor jüdischer Schule in Amsterdam

Amsterdam - Bei einer jüdischen Schule in Amsterdam ist es in der Nacht zu einer Explosion gekommen. Polizei, Staatsanwaltschaft und Bürgermeisterin Femke Halsema sprachen von einem gezielten Angriff auf die jüdische Gemeinde, den sie sehr ernst nehmen. Gefahndet werde nach einer auf Bildern der Videoüberwachung zu sehenden Person, die den Sprengsatz platziert und gezündet hat. Verletzt wurde niemand, es entstand geringer Sachschaden. Weitere Hintergründe waren noch nicht bekannt.

Neuerliche Kritik der Grünen an Personalvertreter-Zulagen

Wien - Die Grünen haben abermals die Ende 2025 per Gesetz festgeschriebenen Zulagen für freigestellte Personalvertreter im öffentlichen Dienst massiv kritisiert. Anlass ist eine Anfragebeantwortung durch die Salzburger Landesregierung, die erstmals die "Kostenexplosion" bestätigt und über die am Freitag auch die "ZIB2" berichtet hat. Alleine in Salzburg fielen dadurch rund 650.000 Euro an Rückzahlungen an.

Auch Behindertenanwältin sieht Probleme bei PVA-Gutachten

Wien - Behindertenanwältin Christine Steger fordert bei den Begutachtungen zu Pflegegeld, Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspension, aber auch zum Grad der Behinderung Reformen ein. Nachdem eine von der AK Oberösterreich in Auftrag gegebene Studie hier grobe Missstände aufgezeigt hatte, schloss sich Steger im APA-Gespräch der AK-Forderung nach einer eigenständigen, von der PVA losgelösten Begutachtungsstelle an. Auch der Verein "Chronisch Krank" verlangt Verbesserungen.

Schwerverletzte bei Frontalunfall in steirischem Tunnel

Hausmannstätten - Eine 59-jährige Pkw-Lenkerin ist in der Nacht auf Samstag bei einem Verkehrsunfall im steirischen Himmelreichtunnel schwer verletzt worden. Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark, der in die entgegengesetzte Richtung unterwegs war, krachte frontal in das Auto der Frau. Er war stark alkoholisiert und wurde unbestimmten Grades verletzt, berichtete die Polizei. Der Himmelreichtunnel war im Zuge der Rettungs- und Bergungsarbeiten für über zwei Stunden gesperrt.

Tote und Verletzte nach russischem Angriff im Großraum Kiew

Kiew (Kyjiw) - Im Umland von Kiew sind bei schweren russischen Angriffen mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern in der Nacht auf Samstag mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Die Anzahl der Verletzten belaufe sich auf 15. "Drei davon sind schwer verletzt, zwei werden gerade operiert", schrieb der Gouverneur der Region, Mykola Kalaschnyk, bei Telegram. Am schwersten getroffen wurden demnach die Landkreise um die Städte Browary und Obuchiw.

Ärzte und Sanitäter bei Israel-Angriff im Libanon getötet

Beirut - Im Libanon sind offiziellen Angaben zufolge mindestens zwölf Mitarbeiter des Gesundheitswesens bei einem israelischen Luftangriff getötet worden. Die Ärzte, Krankenschwestern und Sanitäter seien beim Angriff im Dorf Burj Kalauiyeh im Süden getötet worden, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag mit. Das Personal sei an einer Einrichtung zur medizinischen Grundversorgung im Einsatz gewesen. Die Rettungsarbeiten dauerten an und die Opferzahl steige möglicherweise noch.

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red