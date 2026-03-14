Philosoph Jürgen Habermas mit 96 Jahren gestorben

Berlin - Der Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas ist tot. Er starb heute, Samstag, im Alter von 96 Jahren in Starnberg, wie der Suhrkamp Verlag unter Berufung auf die Familie der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Er hinterlässt "ein Werk, für das das Wort "einzigartig" viel zu blass ist", formulierte einst der Frankfurter Philosoph Rainer Forst.

Trump: Viele Länder schicken Schiffe zur Öffnung von Hormuz

Doha - US-Präsident Donald Trump geht davon aus, dass viele Länder Kriegsschiffe entsenden würden, um die Straße von Hormuz offen zu halten. Er hoffe, dass China, Frankreich, Japan, Südkorea, Großbritannien und andere Länder sich beteiligten, teilte er am Samstag auf Truth Social mit. "So oder so wird die Straße von Hormuz bald offen sein." Zuvor hatte Trump gesagt, dass der Iran zwei Wochen nach Beginn der US-israelischen Luftangriffe "vollständig besiegt" sei.

OMV-Chef Stern: Steuersenkung gegen hohe Spritpreise

Wien - Angesichts hoher Treibstoffpreise ortet OMV-Chef Alfred Stern eine weltweite Mangellage als treibende Kraft. Im Ö1-"Journal zu Gast" betonte der Konzernchef am Samstag, dass niedrigere Preise an den Zapfsäulen derzeit nur durch eine Steuersenkung erreichbar seien. Staatliche Eingriffe in den Markt lehnte Stern ab, da solche Maßnahmen zu einer Gefährdung der heimischen Versorgungssicherheit führen würden.

Scheib würzt Riesentorlaufkugel-Gewinn mit 5. Ski-Saisonsieg

�re - Die Steirerin Julia Scheib hat vorzeitig die kleine Kristallkugel im Riesentorlauf der alpinen Skirennläuferinnen gewonnen. Die 27-Jährige feierte am Samstag in �re ihren fünften Weltcup-Saisonsieg, Camille Rast als ihre einzige verbliebene Konkurrentin schied im zweiten Lauf aus. Die Schweizerin war nach dem ersten Lauf 0,11 Sek. direkt vor Scheib in Front gelegen. Die Plätze zwei und drei in der Tageswertung belegten Paula Moltzan (USA/+0,36) und Alice Robinson (NZL/+0,75).

4. Cortina-Gold für Veronika Aigner - Slalom-Titel vor Stary

Cortina d'Ampezzo - Veronika Aigner hat bei den Paralympischen Winterspielen in Cortina ihre vierte Goldmedaille errungen. Die Alpinskiläuferin gewann nach Abfahrt, Kombination und Riesentorlauf am Samstag auf der Tofana auch den Slalom in der sehbeeinträchtigten Klasse an der Seite von Guide Eric Digruber. Die Niederösterreicherin siegte mit 4,04 Sek. Vorsprung auf ihre Teamkollegin Elina Stary und deren Guide Stefan Winter sowie 9,24 Sek. vor der Slowakin Alexandra Rexova mit Matus Duris.

Auch Behindertenanwältin sieht Probleme bei PVA-Gutachten

Wien - Behindertenanwältin Christine Steger fordert bei den Begutachtungen zu Pflegegeld, Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspension, aber auch zum Grad der Behinderung Reformen ein. Nachdem eine von der AK Oberösterreich in Auftrag gegebene Studie hier grobe Missstände aufgezeigt hatte, schloss sich Steger im APA-Gespräch der AK-Forderung nach einer eigenständigen, von der PVA losgelösten Begutachtungsstelle an. Auch der Verein "Chronisch Krank" verlangt Verbesserungen.

Belarussin Kolesnikowa erhielt nachträglich den Karlspreis

Aachen - Die im Dezember in Belarus aus der Haft entlassene Oppositionelle Maria Kolesnikowa hat den Internationalen Karlspreis nachträglich in Empfang genommen. Die Künstlerin und Aktivistin nahm den Preis, der ihr bereits 2022 zuerkannt worden war, am Samstag bei einem Festakt im Krönungssaal des Aachener Rathauses entgegen. Kolesnikowa war im Dezember 2025 gemeinsam mit zahlreichen weiteren politischen Gefangenen in Belarus nach Vermittlungsbemühungen der USA freigelassen worden.

Verletzte bei Unfall mit Schlauchboot auf Vorarlberger Piste

Bürserberg - Eine private Feier im Skigebiet Bürserberg/Tschengla (Bezirk Bludenz) hat in der Nacht auf Samstag ein folgenschweres Ende genommen: Fünf junge Männer im Alter zwischen 19 und 23 Jahren fuhren in einem Schlauchboot den Schlusshang in Richtung Loischkopfbahn ab und krachten gegen einen Stahlzaun. Das Boot wurde dabei in zwei Teile gerissen. Ein 21-Jähriger wurde während der Fahrt aus dem Boot geschleudert und blieb unverletzt. Die vier weiteren wurden teils schwer verletzt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red