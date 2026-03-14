Trump: Viele Länder schicken Schiffe zur Öffnung von Hormuz

Doha - US-Präsident Donald Trump geht davon aus, dass viele Länder Kriegsschiffe entsenden würden, um die Straße von Hormuz offen zu halten. Er hoffe, dass China, Frankreich, Japan, Südkorea, Großbritannien und andere Länder sich beteiligten, teilte er am Samstag auf Truth Social mit. "So oder so wird die Straße von Hormuz bald offen sein." Zuvor hatte Trump gesagt, dass der Iran zwei Wochen nach Beginn der US-israelischen Luftangriffe "vollständig besiegt" sei.

OMV-Chef Stern: Steuersenkung gegen hohe Spritpreise

Wien - Angesichts hoher Treibstoffpreise ortet OMV-Chef Alfred Stern eine weltweite Mangellage als treibende Kraft. Im Ö1-"Journal zu Gast" betonte der Konzernchef am Samstag, dass niedrigere Preise an den Zapfsäulen derzeit nur durch eine Steuersenkung erreichbar seien. Staatliche Eingriffe in den Markt lehnte Stern ab, da solche Maßnahmen zu einer Gefährdung der heimischen Versorgungssicherheit führen würden.

Philosoph Jürgen Habermas mit 96 Jahren gestorben

Berlin - Der Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas ist tot. Er starb heute, Samstag, im Alter von 96 Jahren in Starnberg, wie der Suhrkamp Verlag unter Berufung auf die Familie der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Er hinterlässt "ein Werk, für das das Wort "einzigartig" viel zu blass ist", formulierte einst der Frankfurter Philosoph Rainer Forst.

Tote und Verletzte nach russischem Angriff im Großraum Kiew

Kiew (Kyjiw) - In der Ukraine sind bei massiven russischen Luftangriffen am Samstag mindestens fünf Menschen getötet worden. Hauptziel der Angriffe sei die Energieinfrastruktur in der Region Kiew gewesen, schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Online-Plattform X. Es seien jedoch auch Wohngebäude, Schulen und Unternehmen beschädigt worden. Selenskyj zufolge richtete sich der Angriff mit rund 430 Drohnen und 68 Raketen auch gegen die Regionen Sumy, Charkiw, Dnipro und Mykolajiw.

EU einigt sich auf Verlängerung von Russland-Sanktionen

Brüssel - Die EU-Staaten haben sich nach wochenlangen schwierigen Diskussionen doch noch rechtzeitig auf eine Verlängerung von Sanktionen gegen Russland geeinigt. Ein Kompromiss sieht vor, dass die zwei prominenten Oligarchen Alischer Usmanow und Michail Fridman entgegen Forderungen der Slowakei und Ungarns vorerst mit Strafmaßnahmen belegt bleiben. Die Sanktionen gegen die beiden und insgesamt rund 2.600 weitere Personen und Organisationen werden um sechs Monate verlängert.

Auch Behindertenanwältin sieht Probleme bei PVA-Gutachten

Wien - Behindertenanwältin Christine Steger fordert bei den Begutachtungen zu Pflegegeld, Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspension, aber auch zum Grad der Behinderung Reformen ein. Nachdem eine von der AK Oberösterreich in Auftrag gegebene Studie hier grobe Missstände aufgezeigt hatte, schloss sich Steger im APA-Gespräch der AK-Forderung nach einer eigenständigen, von der PVA losgelösten Begutachtungsstelle an. Auch der Verein "Chronisch Krank" verlangt Verbesserungen.

Verletzte bei Unfall mit Schlauchboot auf Vorarlberger Piste

Bürserberg - Eine private Feier im Skigebiet Bürserberg/Tschengla (Bezirk Bludenz) hat in der Nacht auf Samstag ein folgenschweres Ende genommen: Fünf junge Männer im Alter zwischen 19 und 23 Jahren fuhren in einem Schlauchboot den Schlusshang in Richtung Loischkopfbahn ab und krachten gegen einen Stahlzaun. Das Boot wurde dabei in zwei Teile gerissen. Ein 21-Jähriger wurde während der Fahrt aus dem Boot geschleudert und blieb unverletzt. Die vier weiteren wurden teils schwer verletzt.

Belarussin Kolesnikowa erhielt nachträglich den Karlspreis

Aachen - Die im Dezember in Belarus aus der Haft entlassene Oppositionelle Maria Kolesnikowa hat den Internationalen Karlspreis nachträglich in Empfang genommen. Die Künstlerin und Aktivistin nahm den Preis, der ihr bereits 2022 zuerkannt worden war, am Samstag bei einem Festakt im Krönungssaal des Aachener Rathauses entgegen. Kolesnikowa war im Dezember 2025 gemeinsam mit zahlreichen weiteren politischen Gefangenen in Belarus nach Vermittlungsbemühungen der USA freigelassen worden.

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red