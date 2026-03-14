Trump: Viele Länder schicken Schiffe zur Öffnung von Hormuz

Doha - US-Präsident Donald Trump geht davon aus, dass viele Länder Kriegsschiffe entsenden würden, um die Straße von Hormuz offen zu halten. Er hoffe, dass China, Frankreich, Japan, Südkorea, Großbritannien und andere Länder sich beteiligten, teilte er am Samstag auf Truth Social mit. "So oder so wird die Straße von Hormuz bald offen sein." Zuvor hatte Trump gesagt, dass der Iran zwei Wochen nach Beginn der US-israelischen Luftangriffe "vollständig besiegt" sei.

OMV-Chef Stern: Steuersenkung gegen hohe Spritpreise

Wien - Angesichts hoher Treibstoffpreise ortet OMV-Chef Alfred Stern eine weltweite Mangellage als treibende Kraft. Im Ö1-"Journal zu Gast" betonte der Konzernchef am Samstag, dass niedrigere Preise an den Zapfsäulen derzeit nur durch eine Steuersenkung erreichbar seien. Staatliche Eingriffe in den Markt lehnte Stern ab, da solche Maßnahmen zu einer Gefährdung der heimischen Versorgungssicherheit führen würden.

Philosoph Jürgen Habermas mit 96 Jahren gestorben

Berlin - Der Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas ist tot. Er starb heute, Samstag, im Alter von 96 Jahren in Starnberg, wie der Suhrkamp Verlag unter Berufung auf die Familie der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Er hinterlässt "ein Werk, für das das Wort "einzigartig" viel zu blass ist", formulierte einst der Frankfurter Philosoph Rainer Forst.

ÖTTV-Vizepräsidentin Liu Jia erklärt Rücktritt

Wien - Die frühere Weltklassespielerin Liu Jia ist am Samstag als Vizepräsidentin und Nachwuchsausschussvorsitzende des Österreichischen Tischtennis-Verbands (ÖTTV) zurückgetreten. Die 44-Jährige begründete den Schritt mit den aktuellen Entwicklungen im krisengeschüttelten Verband. "Nach langem Kampf und auch allen Versuchen, eine Lösung zu finden, habe ich das Gefühl, das Vertrauen ist gar nicht mehr da, und wir haben jetzt wirklich öffentlich negative Schlagzeilen", sagte Liu.

EU einigt sich auf Verlängerung von Russland-Sanktionen

Brüssel - Die EU-Staaten haben sich nach wochenlangen schwierigen Diskussionen doch noch rechtzeitig auf eine Verlängerung von Sanktionen gegen Russland geeinigt. Ein Kompromiss sieht vor, dass die zwei prominenten Oligarchen Alischer Usmanow und Michail Fridman entgegen Forderungen der Slowakei und Ungarns vorerst mit Strafmaßnahmen belegt bleiben. Die Sanktionen gegen die beiden und insgesamt rund 2.600 weitere Personen und Organisationen werden um sechs Monate verlängert.

ORF nimmt geplante Kampusch-Sendung aus Programm

Wien - Der ORF nimmt vorerst eine für Montagabend geplante Sendung über Natascha Kampusch aus dem Programm. Maßgeblich dafür waren "unterschiedliche Auffassungen betreffend die Persönlichkeitsrechte von Natascha Kampusch", teilte der ORF am Samstagabend mit. Man wolle sich "Zeit für eine entsprechende finale Abklärung geben", hieß es in einer Pressemitteilung. Stattdessen wird die "Millionenshow" ausgestrahlt und ein verlängerter "Kulturmontag" vorgezogen.

Israel und Libanon vor direkten Gesprächen

Paris - Israel und der Libanon werden einem israelischen Zeitungsbericht zufolge voraussichtlich in den kommenden Tagen direkte Gespräche führen. Ron Dermer, ein Vertrauter des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, werde wohl die israelische Delegation anführen, berichtet die Zeitung "Haaretz" unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Dermer ist israelischer Minister für strategische Angelegenheiten und war früher Botschafter in den USA.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red