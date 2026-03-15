Toter und Schwerverletzter bei Messerangriff in Linz

Wien - In der Linzer Innenstadt ist es am Samstagabend zu einem tödlichen Messerangriff gekommen. In der Bismarckstraße ging ein Mann mit einem Messer auf einen anderen los, an der Ecke zur Landstraße stach der Angreifer einen weiteren Mann nieder, bestätigte die Polizei der APA einen "Krone"-Bericht. Das zweite Opfer starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Das erste Opfer wurde schwer verletzt, befand sich aber außer Lebensgefahr. Der Angreifer wurde von der Polizei festgenommen.

Trump: Viele Länder schicken Schiffe zur Öffnung von Hormuz

Doha - US-Präsident Donald Trump geht davon aus, dass viele Länder Kriegsschiffe entsenden würden, um die Straße von Hormuz offen zu halten. Er hoffe, dass China, Frankreich, Japan, Südkorea, Großbritannien und andere Länder sich beteiligten, teilte er am Samstag auf Truth Social mit. "So oder so wird die Straße von Hormuz bald offen sein." Zuvor hatte Trump gesagt, dass der Iran zwei Wochen nach Beginn der US-israelischen Luftangriffe "vollständig besiegt" sei.

Philosoph Jürgen Habermas mit 96 Jahren gestorben

Berlin - Der Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 96 Jahren in Starnberg, wie der Suhrkamp Verlag unter Berufung auf die Familie der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Er hinterlässt "ein Werk, für das das Wort "einzigartig" viel zu blass ist", formulierte einst der Frankfurter Philosoph Rainer Forst.

KPÖ hat in Umfragen zur Graz-Wahl Nase vorne

Wien/Graz - Geht es nach einer Umfrage von Peter Hajek im Auftrag der "Kleinen Zeitung", muss die KPÖ bei der Grazer Gemeinderatswahl am 28. Juni nicht um den ersten Platz fürchten. In der Sonntagsfrage (615 Befragte, online und per Telefon, maximale Schwankungsbreite +/- 4 Prozent) liegen die Kommunisten mit 31 Prozent an der Spitze, dahinter matchen sich ÖVP (20 Prozent) und FPÖ (18) um den zweiten Platz. Auf dem vierten Platz liegen die Grünen (14), gefolgt von SPÖ und NEOS (beide 8).

Stahlbau beklagt "verzerrte Ökobilanzen" bei Baustoff Holz

Wien - Der heimische Stahlbauverband sieht sich gegenüber dem Baustoff Holz benachteiligt und kritisiert gegenüber der APA hierzulande "verzerrte Ökobilanzen", die Konstruktionen aus dem nachwachsenden Rohstoff fälschlicherweise bevorzugen würden. Der Vorstoß kommt angesichts einer in Erarbeitung befindlichen Bautechnikregel zur Nutzung nachhaltiger Ressourcen (OIB-Richtlinie 7), die später in Landesrecht zu gießen ist. Sie definiert, welche Bauweisen als klimafreundlich gelten.

Hollywood verleiht zum 98. Mal die Oscars

Hollywood - Hollywood verleiht nach mitteleuropäischer Zeit von Sonntag auf Montag zum 98. Mal die Oscars an die Größen der Filmzunft. Als zumindest nominaler Topfavorit geht dabei Ryan Cooglers "Blood & Sinners" ins Rennen. Das Vampir-Drama hält in jedem Falle mit 16 Nominierungen einen Allzeitrekord. Filmauguren räumen aber in vielen zentralen Kategorien dem großen Konkurrenten "One Battle After Another" von Paul Thomas Anderson größere Chancen ein, der auf 13 Nominierungen kommt.

EU einigt sich auf Verlängerung von Russland-Sanktionen

Brüssel - Die EU-Staaten haben sich nach wochenlangen schwierigen Diskussionen doch noch rechtzeitig auf eine Verlängerung von Sanktionen gegen Russland geeinigt. Ein Kompromiss sieht vor, dass die zwei prominenten Oligarchen Alischer Usmanow und Michail Fridman entgegen Forderungen der Slowakei und Ungarns vorerst mit Strafmaßnahmen belegt bleiben. Die Sanktionen gegen die beiden und insgesamt rund 2.600 weitere Personen und Organisationen werden um sechs Monate verlängert.

ÖTTV-Vizepräsidentin Liu Jia erklärt Rücktritt

Wien - Die frühere Weltklassespielerin Liu Jia ist am Samstag als Vizepräsidentin und Nachwuchsausschussvorsitzende des Österreichischen Tischtennis-Verbands (ÖTTV) zurückgetreten. Die 44-Jährige begründete den Schritt mit den aktuellen Entwicklungen im krisengeschüttelten Verband. "Nach langem Kampf und auch allen Versuchen, eine Lösung zu finden, habe ich das Gefühl, das Vertrauen ist gar nicht mehr da, und wir haben jetzt wirklich öffentlich negative Schlagzeilen", sagte Liu.

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red