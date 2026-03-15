Toter und Schwerverletzter bei Messerangriff in Linz

Linz - In der Linzer Innenstadt ist es am Samstagabend zu einem tödlichen Messerangriff gekommen. Ein 34-jähriger Kroate hatte am Nachmittag gegenüber seiner Frau angekündigt, dass er Amok laufen werde und einen Menschen töten möchte, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Die Frau verständigte die Polizei. Während der Fahndung kam es im Bereich der Bismarckstraße zur Bluttat. Ein 26 Jahre alter Afghane wurde dabei getötet, ein zwei Jahre jüngerer Landsmann überlebte eine Messerattacke.

Israelische Bodentruppen gehen weiter gegen Hisbollah vor

Beirut - Israelische Bodentruppen gehen im Südlibanon weiter gegen die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz vor. Dutzende Milizionäre seien getötet worden, teilte die Armee mit. Zudem seien Waffenlager, ein Kommandozentrum und Beobachtungsposten der Hisbollah zerstört worden. Die Hisbollah liefert sich nach eigenen Angaben im Südlibanon "direkte" Kämpfe mit Israels Armee. Die Kämpfe in der südlibanesischen Stadt Chiam seien seit Samstagabend im Gange und dauerten an, so die Miliz.

Israelis töten palästinensische Familie im Westjordanland

Ramallah/Tel Aviv/Gaza - Israelische Soldaten haben im besetzten Westjordanland das Feuer auf ein Fahrzeug eröffnet und dabei vier Mitglieder einer palästinensischen Familie getötet. Es handle sich dabei um die Eltern sowie zwei Kinder im Alter von fünf und sieben Jahren, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit. Zwei weitere Kinder seien bei dem Vorfall in Tammun im Norden des Westjordanlands verletzt worden. Mehrere der Familienmitglieder hätten Schussverletzungen am Kopf erlitten.

KPÖ hat in Umfragen zur Graz-Wahl Nase vorne

Wien/Graz - Geht es nach einer Umfrage von Peter Hajek im Auftrag der "Kleinen Zeitung", muss die KPÖ bei der Grazer Gemeinderatswahl am 28. Juni nicht um den ersten Platz fürchten. In der Sonntagsfrage (615 Befragte, online und per Telefon, maximale Schwankungsbreite +/- 4 Prozent) liegen die Kommunisten mit 31 Prozent an der Spitze, dahinter matchen sich ÖVP (20 Prozent) und FPÖ (18) um den zweiten Platz. Auf dem vierten Platz liegen die Grünen (14), gefolgt von SPÖ und NEOS (beide 8).

Stahlbau beklagt "verzerrte Ökobilanzen" bei Baustoff Holz

Wien - Der heimische Stahlbauverband sieht sich gegenüber dem Baustoff Holz benachteiligt und kritisiert gegenüber der APA hierzulande "verzerrte Ökobilanzen", die Konstruktionen aus dem nachwachsenden Rohstoff fälschlicherweise bevorzugen würden. Der Vorstoß kommt angesichts einer in Erarbeitung befindlichen Bautechnikregel zur Nutzung nachhaltiger Ressourcen (OIB-Richtlinie 7), die später in Landesrecht zu gießen ist. Sie definiert, welche Bauweisen als klimafreundlich gelten.

Hollywood verleiht zum 98. Mal die Oscars

Hollywood - Hollywood verleiht nach mitteleuropäischer Zeit von Sonntag auf Montag zum 98. Mal die Oscars an die Größen der Filmzunft. Als zumindest nominaler Topfavorit geht dabei Ryan Cooglers "Blood & Sinners" ins Rennen. Das Vampir-Drama hält in jedem Falle mit 16 Nominierungen einen Allzeitrekord. Filmauguren räumen aber in vielen zentralen Kategorien dem großen Konkurrenten "One Battle After Another" von Paul Thomas Anderson größere Chancen ein, der auf 13 Nominierungen kommt.

Baum fiel in falsche Richtung: 72-Jähriger verletzt

Köstendorf - Bei einem Arbeitsunfall im Wald ist am Samstag ein 72-Jähriger in Köstendorf (Flachgau) verletzt worden. Beim Fällen einer 35 Meter hohen Fichte fiel der Stamm nicht in die vorgesehene Richtung, weil er bereits morsch war. Der Baum stürzte auf den 72-Jährigen, der in 30 Metern Entfernung die Seilwinde bediente, und traf ihn am Kopf. Der Verletzte wurde an der Unfallstelle medizinisch versorgt und danach mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Salzburg geflogen, so die Polizei.

23-Jährige starb bei Verkehrsunfall in der Steiermark

Feldbach - Am späten Samstagabend ist im Gemeindegebiet von Feldbach (Bezirk Südoststeiermark) eine 23-jährige Autofahrerin tödlich verunglückt. Laut Landespolizeidirektion Steiermark kam die Frau aus dem Bezirk Weiz gegen 22.50 Uhr auf der B66 in Fahrtrichtung Riegersburg aus bisher ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Die junge Frau erlag später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red