Toter und Schwerverletzter bei Messerangriff in Linz

Linz - In der Linzer Innenstadt ist es am Samstagabend zu einem tödlichen Messerangriff gekommen. Ein 34-jähriger Kroate hatte am Nachmittag gegenüber seiner Frau angekündigt, dass er Amok laufen werde und einen Menschen töten möchte, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Die Frau verständigte die Polizei. Während der Fahndung kam es im Bereich der Bismarckstraße zur Bluttat. Ein 26 Jahre alter Afghane wurde dabei getötet, ein zwei Jahre jüngerer Landsmann überlebte eine Messerattacke.

Mindestens vier Tote bei israelischen Angriffen im Libanon

Beirut - Bei israelischen Luftangriffen im Libanon sind nach libanesischen Angaben mindestens vier Menschen getötet worden. Wie die staatliche libanesische Nachrichtenagentur am Sonntag berichtete, beschoss Israel in der Nacht unter anderem eine Wohnung in einem Wohnhaus in der Nähe von Sidon, der größten Stadt im Südlibanon. Dabei sei ein Mensch getötet worden. Bei einem Angriff auf das weiter südlich gelegene Dorf Katrani gab es nach Angaben des Gesundheitsministeriums drei Tote.

Israelis töten palästinensische Familie im Westjordanland

Ramallah/Tel Aviv/Gaza - Israelische Soldaten haben im besetzten Westjordanland das Feuer auf ein Fahrzeug eröffnet und dabei vier Mitglieder einer palästinensischen Familie getötet. Es handle sich dabei um die Eltern sowie zwei Kinder im Alter von fünf und sieben Jahren, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit. Zwei weitere Kinder seien bei dem Vorfall in Tammun im Norden des Westjordanlands verletzt worden. Mehrere der Familienmitglieder hätten Schussverletzungen am Kopf erlitten.

Bei Brand in Oberösterreich aus Fenster gesprungen

Altenberg - Durch ein Fenster im ersten Stock hat sich in der Nacht auf Sonntag in Altenberg bei Linz ein 50-Jähriger bei einem Brand aus seiner Wohnung gerettet. Der Mann war gegen 1.30 Uhr aufgrund der extremen Hitze aufgewacht, er konnte die Unterkunft aber nur mehr durch das Fenster und über ein Vordach verlassen. Er versuchte noch, die Nachbarn zu wecken, was aber nicht gelang. Danach fuhr er zur Feuerwache Linz-Nord und schlug Alarm, berichtete die Polizei.

Mann blieb in NÖ in Altkleidercontainer stecken und starb

Neunkirchen - Ein Mann dürfte in der Nacht auf Sonntag in Neunkirchen in einem Altkleidersammelcontainer steckengeblieben und gestorben sein. Er wurde in der Früh tot aufgefunden, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich auf APA-Anfrage einen Bericht der "NÖN". Die näheren Umstände waren zunächst völlig unklar, die Ermittlungen dazu laufen noch, hieß es.

Söder plant Mini-Atomkraftwerke in Bayern

Berlin/München - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert eine Abkehr vom Atomausstieg und plant den Bau moderner Mini-Atomkraftwerke im Freistaat. "Es ist Zeit für eine neue Epoche der Kernenergie", sagte Söder der "Bild am Sonntag". Er plädierte für die Nutzung neuartiger modularer Kleinreaktoren und von Kernfusion. Damit stellte sich der CSU-Chef gegen die Linie von Kanzler Friedrich Merz (CDU), der den Atomausstieg jüngst als "irreversibel" bezeichnet hatte.

Drei Verletzte bei Kutschenunfall im Bezirk Braunau

Feldkirchen bei Mattighofen - Bei einem Unfall mit einer Pferdekutsche sind am Samstag in Feldkirchen bei Mattighofen (Bezirk Braunau) die drei Insassen verletzt worden, darunter eine Sechsjährige schwer. Beim Abbiegen dürfte das Pferd durch das Eindrehen der Anhängerachse am Bein verletzt worden sein. Dadurch zog das Tier plötzlich zur Seite, und die Kutsche fiel um, berichtete die Polizei am Sonntag.

Fußgänger in Wels lebensgefährlich verletzt - Fahrerflucht

Wels - Die Welser Polizei fahndet nach einem unbekannten Autofahrer, der in der Nacht auf Sonntag einen Fußgänger niedergefahren und dadurch lebensgefährlich verletzt hat. Der Lenker eines dunklen Audis hatte auf der Kreuzung der Dragonerstraße mit der Franz-Fritsch-Straße einen 42-jährigen Ukrainer gerammt, der zu Fuß unterwegs war. Der Unbekannte fuhr danach einfach davon. Der Fußgänger wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, so die Polizei.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red