Iran warnt andere Länder vor Ausweitung des Krieges

Teheran - Irans Außenminister Abbas Araghchi hat andere Länder vor Maßnahmen gewarnt, die zu einer Ausweitung des Krieges seines Landes gegen die USA und Israel führen könnten. Er wies auch Gerüchte über den Gesundheitszustand des neuen obersten Führers seines Landes, Mojtaba Khamenei, zurück. Khamenei erfreue sich bester Gesundheit und habe die Lage im Griff, sagte Araghchi laut der Nachrichtenagentur Irna. Es gebe auch keine Spaltung innerhalb der Regierung oder des Militärs.

Mindestens vier Tote bei israelischen Angriffen im Libanon

Beirut - Bei israelischen Luftangriffen im Libanon sind nach libanesischen Angaben mindestens vier Menschen getötet worden. Wie die staatliche libanesische Nachrichtenagentur am Sonntag berichtete, beschoss Israel in der Nacht unter anderem eine Wohnung in einem Wohnhaus in der Nähe von Sidon, der größten Stadt im Südlibanon. Dabei sei ein Mensch getötet worden. Bei einem Angriff auf das weiter südlich gelegene Dorf Katrani gab es nach Angaben des Gesundheitsministeriums drei Tote.

Israelis töten palästinensische Familie im Westjordanland

Ramallah/Tel Aviv/Gaza - Israelische Soldaten haben im besetzten Westjordanland das Feuer auf ein Fahrzeug eröffnet und dabei vier Mitglieder einer palästinensischen Familie getötet. Es handle sich dabei um die Eltern sowie zwei Kinder im Alter von fünf und sieben Jahren, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit. Zwei weitere Kinder seien bei dem Vorfall in Tammun im Norden des Westjordanlands verletzt worden. Mehrere der Familienmitglieder hätten Schussverletzungen am Kopf erlitten.

Toter und Schwerverletzter bei Messerangriff in Linz

Linz - In der Linzer Innenstadt ist es am Samstagabend zu einem tödlichen Messerangriff gekommen. Ein 34-jähriger Kroate hatte am Nachmittag gegenüber seiner Frau angekündigt, dass er Amok laufen werde und einen Menschen töten möchte, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Die Frau verständigte die Polizei. Während der Fahndung kam es im Bereich der Bismarckstraße zur Bluttat. Ein 26 Jahre alter Afghane wurde dabei getötet, ein zwei Jahre jüngerer Landsmann überlebte eine Messerattacke.

Grüne fordern Verlängerung der Bankenabgabe

Wien - Die Grünen drängen auf eine Verlängerung und Adaptierung der von der Dreierkoalition im vergangenen Jahr für zwei Jahre befristet beschlossenen Erhöhung der Bankenabgabe. Der Beitrag, den die Banken zum Budget leisten, soll bis 2029 verlängert werden. Geht es nach dem Plan der Grünen, sollen zudem in Zukunft die Übergewinne der Banken statt ihrer Bilanzsumme besteuert werden.

Selenskyj: US-Vermittler wollen trilaterale Gespräche

Kiew (Kyjiw) - US-Vermittler wollen laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nächste Woche in den USA trilaterale Gespräche mit Russland und der Ukraine über eine Beendigung des Krieges abhalten. Ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump sei nötig, unterstrich Selenskyj am Sonntag. Der ukrainische Präsident mahnte überdies angesichts schwerer russischer Angriffe auf sein Land und den Krieg im Nahen Osten zur stärkeren Einhaltung der Sanktionen gegen Moskau.

Ermittlungen gegen Austropop-Star Seiler

Wien - Gegen Austropop-Star Christopher Seiler wird nach einer Anzeige einer Frau seitens der Staatsanwaltschaft ermittelt. Einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung" bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Nina Bussek, am Sonntag gegenüber der APA. Da diese Ermittlungen nicht öffentlich sind, werden aber keine Details über die Vorwürfe kommuniziert.

Mann blieb in NÖ in Altkleidercontainer stecken und starb

Neunkirchen - Ein Mann dürfte in der Nacht auf Sonntag in Neunkirchen in einem Altkleidersammelcontainer steckengeblieben und gestorben sein. Er wurde in der Früh tot aufgefunden, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich auf APA-Anfrage einen Bericht der "NÖN". Die näheren Umstände waren zunächst völlig unklar, die Ermittlungen dazu laufen noch, hieß es.

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red