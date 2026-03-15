Verdacht auf Mord an Ehefrau und Suizid in Tirol

Innsbruck - Ein 31-Jähriger soll in Innsbruck zuerst seine 37-jährige Ehefrau und anschließend sich selbst getötet haben. Die Leichen wurden Sonntagvormittag im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses entdeckt, berichtete die Polizei am Nachmittag. Der Mann soll ersten Erkenntnissen zufolge seine Frau mit einem Küchenmesser erstochen und Suizid verübt haben. Erst am Vortag hatte die Frau Anzeige gegen ihren Mann erstattet, da er sie zuletzt öfter geschlagen und bedroht haben soll.

Amoklauf angekündigt: Toter und Schwerverletzter in Linz

Linz - In der Linzer Innenstadt ist es am Samstagabend zu einem tödlichen Messerangriff gekommen. Ein 34-jähriger Kroate hatte bereits am Nachmittag gegenüber seiner Frau angekündigt, dass er Amok laufen werde und einen Menschen töten möchte. In den frühen Abendstunden hat er dann zwei Afghanen mit einem Küchenmesser attackiert, ein 26-Jähriger starb nach der Einlieferung im Spital, der zweite überlebte schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde kurz darauf festgenommen.

Heftige Angriffe im Krieg im Nahen Osten dauern an

Teheran - Mehr als zwei Wochen nach Beginn des Kriegs im Nahen Osten dauern die gegenseitigen Angriffe zwischen den USA und Israel sowie dem Iran an. Teheran nahm unter anderem US-Stützpunkte in der Region ins Visier. Zudem kam es zu Einschlägen im Großraum Tel Aviv, unter anderem in Bnei Brak, Ramat Gan und Tel Aviv selbst. Es handelte sich um einen der Tage mit den intensivsten Angriffen aus dem Iran seit Kriegsbeginn.

IHS-Chef Bonin für behutsames Vorgehen bei Spritpreisen

Wien - Der Chef des Instituts für Höhere Studien (IHS), Holger Bonin, plädiert mit Blick auf die hohen Treibstoffpreise für eine behutsame Vorgehensweise. Steigende Preise würden zwar oft unmittelbaren politischen Druck auslösen, Eingriffe sollten aber erst nach genauer Analyse erfolgen, sagte Bonin in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag. Die aktuelle Situation sei nochmal ein "Weckruf", bestehende Abhängigkeiten zu reduzieren und nicht zu "business as usual" zurückzukehren.

Hisbollah und israelische Armee bekämpfen sich im Südlibanon

Beirut - Die vom Iran unterstützte Hisbollah liefert sich nach eigenen Angaben im Südlibanon "direkte" Kämpfe mit der israelischen Armee. Die Kämpfe in der südlibanesischen Stadt Chiam hätten am Samstagabend begonnen, teilte die Miliz mit. Es seien "leichte und mittelschwere Waffen sowie Raketengeschosse" zum Einsatz gekommen. Zudem griff die Miliz nach eigenen Angaben israelische Soldaten in drei Grenzdörfern an. Bei israelischen Luftangriffen gab es erneut mehrere Tote.

Acht Polizisten bei israelischem Angriff in Gaza getötet

Ramallah/Tel Aviv/Gaza - Bei einem israelischen Angriff auf ein palästinensisches Polizeiauto im Gazastreifen sind nach Angaben von Medizinern acht Polizeibeamte getötet worden. Der tödliche Angriff habe sich in Al-Sawaida im Zentrum des Palästinensergebiets ereignet, erklärte das Al-Aqsa-Krankenhaus in der Stadt Gaza am Sonntag.

Ermittlungen gegen Austropop-Star Seiler

Wien - Gegen Austropop-Star Christopher Seiler wird nach einer Anzeige einer Frau seitens der Staatsanwaltschaft ermittelt. Einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung" bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Nina Bussek, am Sonntag gegenüber der APA. Da diese Ermittlungen nicht öffentlich sind, werden aber keine Details über die Vorwürfe kommuniziert. Seiler meldete sich inzwischen selbst via Instagram zu Wort und versicherte, für etwaige Fehler einzustehen.

Mann blieb in NÖ in Altkleidercontainer stecken und starb

Neunkirchen - Ein Mann dürfte in der Nacht auf Sonntag in Neunkirchen in einem Altkleidersammelcontainer steckengeblieben sein und ist gestorben. Ein Spaziergänger fand den 60-Jährigen in der Früh. Für ihn kam da bereits jede Hilfe zu spät, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Der Rumäne dürfte sich beim Versuch, in den Container zu greifen, den rechten Arm eingeklemmt haben. Als Todesursache wird Erfrieren angenommen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red