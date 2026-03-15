IHS-Chef Bonin für behutsames Vorgehen bei Spritpreisen

Wien - Der Chef des Instituts für Höhere Studien (IHS), Holger Bonin, plädiert mit Blick auf die hohen Treibstoffpreise für eine behutsame Vorgehensweise. Steigende Preise würden zwar oft unmittelbaren politischen Druck auslösen, Eingriffe sollten aber erst nach genauer Analyse erfolgen, sagte Bonin in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag. Die aktuelle Situation sei nochmal ein "Weckruf", bestehende Abhängigkeiten zu reduzieren und nicht zu "business as usual" zurückzukehren.

Israel tötet 16 Palästinenser im Westjordanland und Gaza

Ramallah/Tel Aviv/Gaza - Im von Israel besetzten Westjordanland und im Gazastreifen haben israelische Streitkräfte Gesundheitsbehörden zufolge am Sonntag 16 Palästinenser getötet. In Gaza wurden bei einem Luftangriff ein ranghoher Polizeibeamter und acht weitere Polizisten getötet. Der Angriff habe ihrem Fahrzeug nahe der Stadt Suwayda gegolten. Im Westjordanland wurde eine vierköpfige Familie in ihrem Auto getötet. Zuvor waren bei einem weiteren Luftangriff in Gaza drei Menschen ums Leben gekommen.

Hisbollah und israelische Armee bekämpfen sich im Südlibanon

Beirut - Die vom Iran unterstützte Hisbollah liefert sich nach eigenen Angaben im Südlibanon "direkte" Kämpfe mit der israelischen Armee. Die Kämpfe in der südlibanesischen Stadt Chiam hätten am Samstagabend begonnen, teilte die Miliz mit. Es seien "leichte und mittelschwere Waffen sowie Raketengeschosse" zum Einsatz gekommen. Zudem griff die Miliz nach eigenen Angaben israelische Soldaten in drei Grenzdörfern an. Bei israelischen Luftangriffen gab es erneut mehrere Tote.

Verdacht auf Mord an Ehefrau und Suizid in Tirol

Innsbruck - Ein 31-Jähriger soll in Innsbruck zuerst seine 37-jährige Ehefrau und anschließend sich selbst getötet haben. Die Leichen wurden Sonntagvormittag im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses entdeckt, berichtete die Polizei am Nachmittag. Der Mann soll ersten Erkenntnissen zufolge seine Frau mit einem Küchenmesser erstochen und Suizid verübt haben. Erst am Vortag hatte die Frau Anzeige gegen ihren Mann erstattet, da er sie zuletzt öfter geschlagen und bedroht haben soll.

Mann blieb in NÖ in Altkleidercontainer stecken und starb

Neunkirchen - Ein Mann dürfte in der Nacht auf Sonntag in Neunkirchen in einem Altkleidersammelcontainer steckengeblieben sein und ist gestorben. Ein Spaziergänger fand den 60-Jährigen in der Früh. Für ihn kam da bereits jede Hilfe zu spät, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Der Rumäne dürfte sich beim Versuch, in den Container zu greifen, den rechten Arm eingeklemmt haben. Als Todesursache wird Erfrieren angenommen.

Selenskyj: US-Vermittler wollen trilaterale Gespräche

Kiew (Kyjiw) - US-Vermittler wollen laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nächste Woche in den USA trilaterale Gespräche mit Russland und der Ukraine über eine Beendigung des Krieges abhalten. Ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump sei nötig, unterstrich Selenskyj am Sonntag. Der ukrainische Präsident mahnte überdies angesichts schwerer russischer Angriffe auf sein Land und den Krieg im Nahen Osten zur stärkeren Einhaltung der Sanktionen gegen Moskau.

Wahlkampf-Finish am ungarischen Nationalfeiertag

Budapest - Der ungarische Nationalfeiertag ist am Sonntag zur Machtdemonstration und zum Stimmungstest vor den Parlamentswahlen in Ungarn am 12. April geworden. Dabei trat der ungarische rechtsnationale Premier Viktor Orb�n mit seiner Fidesz-Partei gegen seinen Herausforderer P�ter Magyar, Vorsitzender der Partei "Respekt und Freiheit" (TISZA), an. Beide Kandidaten luden zu Großveranstaltungen in Budapest, um Wähler und Sympathisanten zu mobilisieren.

Kommunalwahl in Frankreich: Parteien ringen um Großstädte

Paris - Knapp 49 Millionen Menschen in Frankreich sind an diesem Sonntag zur ersten Runde der Kommunalwahlen aufgerufen. Bei den Wahlen werden Tausende Gemeindevertreter gewählt, die im Anschluss den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin bestimmen. Ein Jahr vor der nächsten Präsidentschaftswahl gilt die Abstimmung auch als letzter großer Stimmungstest. Wo keine absolute Mehrheit erreicht wird, gibt es am 22. März einen zweiten Wahlgang.

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red