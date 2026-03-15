Neue Angriffswelle in Teheran

Teheran - In der iranischen Hauptstadt Teheran haben Medien eine neue Angriffswelle gemeldet. Im Stadtzentrum nahe der Revolutionsstraße sei die Flugabwehr im Einsatz, berichtete das Onlineportal "Hammihan" auf Telegram. In sozialen Medien berichteten Accounts, die das Kriegsgeschehen aus dem Ausland verfolgen, über zahlreiche Explosionen in mehreren Stadtteilen der Millionenmetropole. Laut den Eintragungen im Internet sollen Kampfjets und Drohnen am Himmel zu hören gewesen sein.

Insider: Israel und Libanon vor Gesprächen über Waffenruhe

Ramallah/Tel Aviv/Gaza - Israel und der Libanon werden israelischen Vertretern zufolge in den kommenden Tagen voraussichtlich Gespräche führen. Ziel sei eine dauerhafte Waffenruhe, die eine Entwaffnung der Hisbollah vorsehe, sagten zwei israelische Vertreter Sonntagabend. Unterdessen wurden im Westjordanland und im Gazastreifen bei israelischen Attacken 16 Palästinenser getötet. Am Mittwoch öffnet nach COGAT-Angaben der Grenzübergang Rafah zwischen Gaza und Ägypten für den begrenzten Personenverkehr.

Netanyahu weist Gerüchte über seinen Tod zurück

Jerusalem - Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hat sich über Internet-Gerüchte über seinen angeblichen Tod lustig gemacht. Er könnte lediglich "für einen Kaffee sterben", sagte Netanyahu sarkastisch in einem am Sonntag auf seinem X-Konto veröffentlichten Video - und bekommt umgehend einen Kaffee gereicht. Dann hob der Regierungschef seine Hände vor die Kamera und fragte: "Wollt ihr die Finger zählen?" Die iranischen Revolutionsgarden hatten am Sonntag gedroht, Netanyahu zu töten.

31-Jähriger tötet in Innsbruck offenbar Ehefrau

Innsbruck - Ein 31-Jähriger soll in Innsbruck zuerst seine 37-jährige Ehefrau und anschließend sich selbst getötet haben. Die Leichen wurden Sonntagvormittag im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses entdeckt, berichtete die Polizei am Nachmittag. Der Mann soll ersten Erkenntnissen zufolge seine Frau mit einem Küchenmesser erstochen und Suizid verübt haben. Erst am Vortag hatte die Frau Anzeige gegen ihren Mann erstattet, da er sie zuletzt öfter geschlagen und bedroht haben soll.

Sieg von Rechtspopulisten bei Kommunalwahlen in Frankreich

Paris - Bei den Kommunalwahlen in Frankreich haben sich am Sonntag mehrere Siege der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National (RN) abgezeichnet. Hochrechnungen zufolge liegt in der südfranzösischen Hafenstadt Toulon die RN-Abgeordnete Laure Lavalette mit 39,4 Prozent der Stimmen vorn, etwa neun Punkte mehr als die unabhängige Amtsinhaberin Jos�e Massi.

Wahlkampf-Finish am ungarischen Nationalfeiertag

Budapest - Der ungarische Nationalfeiertag ist am Sonntag zur Machtdemonstration und zum Stimmungstest vor den Parlamentswahlen in Ungarn am 12. April geworden. Dabei trat der ungarische rechtsnationale Premier Viktor Orb�n mit seiner Fidesz-Partei gegen seinen Herausforderer P�ter Magyar, Vorsitzender der Partei "Respekt und Freiheit" (TISZA), an. Beide Kandidaten luden zu Großveranstaltungen in Budapest, um Wähler und Sympathisanten zu mobilisieren.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red