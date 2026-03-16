"One Battle After Another" siegt bei den 98. Oscars

Hollywood - Das satirische Revoluzzerdrama "One Battle After Another" von Paul Thomas Anderson ist der große Gewinner der 98. Oscars. Das 13-fach nominierte Werk setzte sich bei der Glamourgala im Dolby Theatre gegen den härtesten Konkurrenten "Blood & Sinners" von Ryan Coogler durch und konnte insgesamt sechs Trophäen für sich reklamieren - darunter in den zentralen Kategorien Bester Film und Beste Regie.

Trump warnt NATO ohne Beistand vor "schlechter Zukunft"

Washington/Brüssel - US-Präsident Donald Trump warnt die NATO vor einer "sehr schlechten Zukunft", sollten die Verbündeten den USA im Konflikt mit dem Iran nicht beistehen. Auf die Frage, welche Hilfe er benötige, um die Straße von Hormuz zu öffnen, sagte Trump in einem Interview mit der "Financial Times": "Was auch immer nötig ist." Eine Ausweitung des EU-Marine-Einsatzes ist jedoch unwahrscheinlich, wie ein Insider vor dem Treffen der EU-Außenminister am Montag im Brüssel sagte.

Schule bei Luftangriff im Zentraliran zerstört

Teheran - Bei einem Luftangriff im Zentraliran ist iranischen Angaben zufolge eine Schule zerstört worden. Der Angriff ereignete sich in der Kleinstadt Chomein, wie die iranische Nachrichtenagentur Mehr am Montag unter Berufung auf den Gouverneur der Provinz Markazi meldete. Es habe keine Todesopfer gegeben. Mehrere Häuser in der Umgebung seien beschädigt worden. Bilder mehrerer iranischer Medien zeigten ein völlig zerstörtes Hauptgebäude hinter dem Eingang des Gymnasiums.

Flugverkehr in Dubai soll wieder starten

Dubai - Ein Drohneneinschlag hat am Flughafen Dubai ein Treibstofflager in Brand gesetzt und den Luftverkehr stundenlang lahmgelegt. Am Vormittag (10.00 Uhr Ortszeit/07.00 Uhr MEZ) sollten wieder erste Flieger starten und landen, wie die Fluglinie Emirates am Montag mitteilte. Zuvor hatten Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle gebracht, es gab demnach keine Verletzten.

Israel begann begrenzte Bodenoffensive im Süden des Libanon

Jerusalem/Beirut - Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge in den vergangenen Tagen "begrenzte und gezielte Bodeneinsätze" im Süden des Nachbarlands Libanon begonnen. Ziel seien aktive Hisbollah-Mitglieder sowie die Infrastruktur der Miliz, teilte Israels Armee am Montag in der Früh mit. Die Einsätze am Boden seien "Teil umfassenderer Verteidigungsmaßnahmen", um die Einwohner im angrenzenden Nordisrael zu schützen.

"Graz, 10. Juni 2025" - Schüler veröffentlicht Buch

Graz/Wien - Beim Amoklauf an einer Grazer Schule sind im Juni 2025 zehn Menschen getötet und elf weitere teils schwerst verletzt worden. Zu ihnen zählt Sam Askari. Der heute 17-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Mittlerweile besucht er wieder die Schule und träumt von einer Karriere als Rapper. In seinem Buch mit dem Titel "Graz, 10. Juni 2025" schildert er das Geschehene sowie die Zeit davor und danach aus seiner Perspektive.

Schul-Chancenbonus: Wien, Graz und Linz profitieren stark

Wien - Über den Chancenbonus sollen 400 Brennpunktschulen ab Herbst mehr Unterstützung bekommen, das Gros der zusätzlichen 800 Planstellen geht an Wien. Dort gibt es die mit Abstand meisten Volks- und Mittelschulen, an denen besonders viele Kinder ungünstige Lernvoraussetzungen mitbringen. Allein 35 Chancenbonus-Schulen sind es laut Liste des Bildungsressorts in Wien-Favoriten, 32 im ähnlich schülerstarken Graz, 27 in Linz. In Wien-Floridsdorf gibt es für 25 Schulen Zusatzkräfte.

Drohnenangriff auf Moskau abgewehrt - Angriffe auf Kiew

Moskau - Russland hat nach eigenen Angaben am Wochenende einen großen ukrainischen Luftangriff mit mehr als 100 Drohnen auf die Hauptstadt Moskau abgewehrt. Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin sprach am Montag von mehr als 100 abgeschossenen Drohnen binnen zwei Tagen. Allein in der Nacht auf Montag seien über der Region Moskau 53 Drohnen abgefangen worden, meldete die Nachrichtenagentur TASS. In Kiew beobachteten Augenzeugen russische Angriffe am Montagmorgen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red