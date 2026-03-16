"One Battle After Another" siegt bei den 98. Oscars

Hollywood - Das satirische Revoluzzerdrama "One Battle After Another" von Paul Thomas Anderson ist der große Gewinner der 98. Oscars. Das 13-fach nominierte Werk setzte sich bei der Glamourgala im Dolby Theatre gegen den härtesten Konkurrenten "Blood & Sinners" von Ryan Coogler durch und konnte insgesamt sechs Trophäen für sich reklamieren - darunter in den zentralen Kategorien Bester Film und Beste Regie.

Trump warnt NATO ohne Beistand vor "schlechter Zukunft"

Washington/Brüssel - US-Präsident Donald Trump warnt die NATO vor einer "sehr schlechten Zukunft", sollten die Verbündeten den USA im Konflikt mit dem Iran nicht beistehen. Auf die Frage, welche Hilfe er benötige, um die Straße von Hormuz zu öffnen, sagte Trump in einem Interview mit der "Financial Times": "Was auch immer nötig ist." Eine Ausweitung des EU-Marine-Einsatzes ist jedoch unwahrscheinlich, wie ein Insider vor dem Treffen der EU-Außenminister am Montag im Brüssel sagte.

Michaela Mayr wird neue Chefin der Nationalbibliothek

Wien - Michaela Mayr wird ab 1. April neue Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB). Das gab Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) am Montag bekannt. Die bisherige Stellvertreterin von Johanna Rachinger folgt ihrer Ex-Chefin, die aus gesundheitlichen Gründen im November abberufen worden war. Für den Posten gab es 23 Bewerbungen, darunter 16 Frauen. 16 Bewerbungen kamen aus Österreich. Richard Starkel bleibt wirtschaftlicher Geschäftsführer.

Linzer Amoklauf: Schon einmal Strafe wegen Messerattacke

Linz - Nach einem tödlichen Messerangriff Samstagabend in der Linzer Innenstadt wurde gegen den mutmaßlichen Täter Untersuchungshaft beantragt. Laut Staatsanwaltschaft Linz hat der mehrfach vorbestrafte Kroate bereits einmal einen ihm unbekannten Mann mit Messerstichen attackiert und verletzt. Dafür wurde er 2018 wegen absichtlich schwerer Körperverletzung verurteilt, diesmal wird wegen Mordes und versuchten Mordes ermittelt.

Alarmfahndung nach Raubüberfall auf Bank in Kärnten

Ferlach - Eine Bank in Ferlach (Bezirk Klagenfurt-Land) ist am Montag ausgeraubt worden. Wie die Polizei auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte bestätigte, kam ein Mann gegen 9.00 Uhr in die Filiale, bedrohte die Mitarbeiterin vermutlich mit einer Faustfeuerwaffe und flüchtete mit der Beute - Bargeld in nicht bekannter Höhe - zu Fuß oder mit einem Fahrrad. Der Täter wird als etwa 1,80 Meter groß beschrieben, er sprach Kärntner Dialekt.

Auch Behindertenrat kritisiert PVA-Begutachtungspraxis

Wien - Die Begutachtungspraxis der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) bei Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitspension sowie Pflegegeld sorgt weiter für Kritik. Am Montag ortete auch der Präsident des Österreichischen Behindertenrats, Klaus Widl, "dringenden Handlungsbedarf", wie er mit Blick auf die Ergebnisse einer aktuellen Studie im Auftrag der AK Oberösterreich erklärte. Zuvor hatten neben der AK auch Behindertenanwältin Christine Steger sowie Grüne und FPÖ Kritik geübt.

Auszug aus dem Elternhaus meist mit Mitte 20

Wien - 26 Prozent der Bevölkerung in österreichischen Privathaushalten haben im vergangenen Jahr mit einem oder beiden Elternteilen in einem Haushalt gelebt. Die Mehrheit zieht mit Mitte 20 von zuhause aus, berichtete die Statistik Austria am Montag. "Im Jahr 2025 lebten rund 97 Prozent der 15- bis 19-Jährigen bei einem oder beiden Elternteilen, bei den 25- bis 29-Jährigen war es jede bzw. jeder Vierte", sagte die fachstatistische Generaldirektorin Manuela Lenk.

250.000 Dosen der Gürtelrose-Impfung bis Anfang April

Wien - Der Engpass beim Gürtelrose-Impfstoff dürfte demnächst gelindert werden. Bis Anfang April sollen 250.000 zusätzliche Dosen des Herpes-Zoster-Impfstoffs in ganz Österreich bereitgestellt werden, kündigte das Gesundheitsministerium am Montag an. Seit vergangener Woche würden niedergelassene, impfende Einrichtungen den Impfstoff wieder über den e-Impfshop der Bundesbeschaffung GmbH (BBG) bestellen können. Eine entsprechende Information sei bereits an die Ärztekammern ergangen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red