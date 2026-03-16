Trump warnt NATO ohne Beistand vor "schlechter Zukunft"

Washington/Brüssel - US-Präsident Donald Trump warnt die NATO vor einer "sehr schlechten Zukunft", sollten die Verbündeten den USA im Konflikt mit dem Iran nicht beistehen. Auf die Frage, welche Hilfe er benötige, um die Straße von Hormuz zu öffnen, sagte Trump in einem Interview mit der "Financial Times": "Was auch immer nötig ist." Eine Ausweitung des EU-Marine-Einsatzes ist jedoch unwahrscheinlich, wie ein Insider vor dem Treffen der EU-Außenminister am Montag im Brüssel sagte.

Israel plant wochenlangen Krieg - Iran greift Dubai an

Teheran - Israel stellt sich auf eine Fortsetzung des Krieges gegen den Iran für mindestens drei weitere Wochen ein. Während die israelische Armee in der Nacht auf Montag Ziele im Iran bombardierte, legten iranische Drohnenangriffe den Flughafen von Dubai vorübergehend lahm und trafen eine wichtige Ölanlage in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE). Der Konflikt, in den auch die USA involviert sind, geht nun in die dritte Woche.

Zehetner kündigt EU-Initiative für niedrigere Strompreise an

Brüssel - Im Zentrum des Treffens der für Energie zuständigen EU-Ministerinnen und -Minister am Montag stehen die hohen Energiepreise und die Versorgungssicherheit. Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) kündigte vor dem Treffen in Brüssel eine Initiative an, um leistbare Preise für Haushalte und Betriebe sicherzustellen. Sie betonte aber, in Österreich bestehe "absolute Versorgungssicherheit". Bei der Initiative geht es um das "Merit-Order"-System, das Strom- und Gaspreise setzt.

Michaela Mayr wird neue Chefin der Nationalbibliothek

Wien - Michaela Mayr wird ab 1. April neue Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB). Das gab Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) am Montag bekannt. Die bisherige Stellvertreterin von Johanna Rachinger folgt ihrer Ex-Chefin, die aus gesundheitlichen Gründen im November abberufen worden war. Für den Posten gab es 23 Bewerbungen, darunter 16 Frauen. 16 Bewerbungen kamen aus Österreich. Richard Starkel bleibt wirtschaftlicher Geschäftsführer.

Erfolg für Rechtspopulisten bei Kommunalwahlen in Frankreich

Paris - Die französischen Rechtspopulisten haben in der ersten Runde der Kommunalwahl mehr Gemeinden erobert als je zuvor: Kandidaten der Partei Rassemblement National (RN) hätten in 24 Orten bereits in der ersten Runde gewonnen, sagte Vize-Parteichef S�bastien Chenu am Montag dem Sender RTL. In 60 weiteren Kommunen lägen RN-Kandidaten an der Spitze, fügte er hinzu.

Mann mit Waffe in Tiroler Spital - Von Polizei überwältigt

St. Johann in Tirol - Ein bewaffneter Mann hat Montagvormittag einen größeren Polizeieinsatz im Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) ausgelöst. Der offenbar psychisch beeinträchtigte Verdächtige wurde rasch von Beamten überwältigt und abgeführt, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Laut bisherigen Informationen wurde niemand verletzt. Der Einsatz, an dem auch die Sondereinheit Cobra beteiligt war, wurde bereits wieder beendet.

Linzer Amoklauf: Schon einmal Strafe wegen Messerattacke

Linz - Nach einem tödlichen Messerangriff Samstagabend in der Linzer Innenstadt wurde gegen den mutmaßlichen Täter Untersuchungshaft beantragt. Laut Staatsanwaltschaft Linz hat der mehrfach vorbestrafte Kroate bereits einmal einen ihm unbekannten Mann mit Messerstichen attackiert und verletzt. Dafür wurde er 2018 wegen absichtlich schwerer Körperverletzung verurteilt, diesmal wird wegen Mordes und versuchten Mordes ermittelt.

Marterbauer: Steuern nicht maßgeblich für hohe Spritpreise

Wien - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat den Vorwurf, der Staat würde an den derzeit hohen Spritpreisen kräftig verdienen, am Montag am Rande einer Pressekonferenz zurückgewiesen. OMV-Chef Alfred Stern hatte am Wochenende Staatseinnahmen in Milliardenhöhe kritisiert und Steuersenkungen gefordert. "Ich darf darauf hinweisen, dass sich der Staat kein Körberlgeld verdient", sagte Marterbauer. Die Zusatzeinnahmen über die Umsatzsteuer würden etwa 1,3 Cent pro Liter ausmachen.

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red