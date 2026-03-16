NATO-Staaten stemmen sich gegen Einsatz vor Irans Küste

Washington/Brüssel - Wichtige Verbündete lehnen Forderungen von US-Präsident Donald Trump ab, auch Kriegsschiffe anderer NATO-Staaten zum Schutz von Öltankern in die Straße von Hormus zu schicken. Trump hatte die Verbündeten in dem Militärbündnis zuvor mit konfrontativen Worten zur Unterstützung bei der Sicherung von Öltransporten in der Straße von Hormus aufgefordert. Die NATO werde vor einer düsteren Zukunft stehen, sollten die Partner dabei nicht helfen, sagte er der "Financial Times".

Israel plant wochenlangen Krieg - Iran greift Dubai an

Teheran - Israel stellt sich auf eine Fortsetzung des Krieges gegen den Iran für mindestens drei weitere Wochen ein. Während die israelische Armee in der Nacht auf Montag Ziele im Iran bombardierte, legten iranische Drohnenangriffe den Flughafen von Dubai vorübergehend lahm und trafen eine wichtige Ölanlage in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE). Der Konflikt, in den auch die USA involviert sind, geht nun in die dritte Woche.

Israel begann begrenzte Bodenoffensive im Süden des Libanon

Jerusalem/Beirut - Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge in den vergangenen Tagen "begrenzte und gezielte Bodeneinsätze" im Süden des Nachbarlands Libanon begonnen. Ziel seien aktive Hisbollah-Mitglieder sowie die Infrastruktur der Miliz, teilte Israels Armee am Montag in der Früh mit. Die Einsätze am Boden seien "Teil umfassenderer Verteidigungsmaßnahmen", um die Einwohner im angrenzenden Nordisrael zu schützen.

Julius Meinl muss 9 Mio. Euro Beraterhonorar zurückzahlen

Wien - Julius Meinl V., der ehemalige Bankchef und Aufsichtsrat der Meinl Bank - heute trägt sie den Namen Anglo Austrian Bank (AAB) und ist seit 2020 in Konkurs -, muss ausgezahlte Honorare in Höhe von rund 9,3 Mio. Euro zurückzahlen, wie der Oberste Gerichtshof (OGH) nun entschied. Der Masseverwalter der AAB hatte den Betrag zuvor eingeklagt. Der OGH erklärte den Beratervertrag für sittenwidrig und gab der Klage statt, die Entscheidung ist rechtskräftig.

Zehetner kündigt EU-Initiative für niedrigere Strompreise an

Brüssel - Im Zentrum des Treffens der für Energie zuständigen EU-Ministerinnen und -Minister am Montag stehen die hohen Energiepreise und die Versorgungssicherheit. Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) kündigte vor dem Treffen in Brüssel eine Initiative an, um leistbare Preise für Haushalte und Betriebe sicherzustellen. Sie betonte aber, in Österreich bestehe "absolute Versorgungssicherheit". Bei der Initiative geht es um das "Merit-Order"-System, das Strom- und Gaspreise setzt.

Salzburger Festspiele: Hinterhäuser lässt Frist verstreichen

Salzburg - Die Tage von Markus Hinterhäuser als Intendant der Salzburger Festspiele scheinen gezählt. Der künstlerische Leiter hat bis Montagnachmittag nicht auf das vom Kuratorium vorgelegte Angebot einer einjährigen Verlängerung seines im Herbst auslaufenden Vertrages reagiert. In der nächsten Sitzung des Kuratoriums am Freitag würden nun die weiteren Beschlüsse gefasst, informierte Kuratoriumsvorsitzende Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) die APA.

Mann mit Waffe in Tiroler Spital - Von Polizei überwältigt

St. Johann in Tirol - Ein bewaffneter Mann hat Montagvormittag im Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der laut Medienberichten offenbar psychisch beeinträchtigte Verdächtige bedrohte in einem Raum zwei Angestellte mit einer Pistole. Letztere konnten diesen unverletzt verlassen. Der Mann stand dann mit der Polizei in Kontakt und gab - sich allein im Raum befindend - einen Schuss ab. Direkt darauf wurde er überwältigt und festgenommen.

Rabatte: Totschnig will Bauern den Rücken stärken

Wien - Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) will Bäuerinnen und Bauern im Kampf gegen unlautere Praktiken des Lebensmitteleinzelhandels weiter den Rücken stärken. Insbesondere pocht der Politiker auf mehr gesetzliche Härte bei Rabattaktionen, deren Kosten in vielen Fällen von den Lieferanten und nicht vom Handel getragen würden. Dabei werde oft Druck auf die Produzenten ausgeübt, kritisierte er am Montag bei einer Pressekonferenz.

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red