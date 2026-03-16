NATO-Staaten stemmen sich gegen Einsatz vor Irans Küste

Washington/Brüssel - Wichtige Verbündete lehnen Forderungen von US-Präsident Donald Trump ab, auch Kriegsschiffe anderer NATO-Staaten zum Schutz von Öltankern in die Straße von Hormus zu schicken. Trump hatte die Verbündeten in dem Militärbündnis zuvor mit konfrontativen Worten zur Unterstützung bei der Sicherung von Öltransporten in der Straße von Hormus aufgefordert. Die NATO werde vor einer düsteren Zukunft stehen, sollten die Partner dabei nicht helfen, sagte er der "Financial Times".

Israel plant wochenlangen Krieg - Iran greift Dubai an

Teheran - Israel stellt sich auf eine Fortsetzung des Krieges gegen den Iran für mindestens drei weitere Wochen ein. Während die israelische Armee in der Nacht auf Montag Ziele im Iran bombardierte, legten iranische Drohnenangriffe den Flughafen von Dubai vorübergehend lahm und trafen eine wichtige Ölanlage in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE). Der Konflikt, in den auch die USA involviert sind, geht nun in die dritte Woche.

Zehetner kündigt EU-Initiative für niedrigere Strompreise an

Brüssel - Im Zentrum des Treffens der für Energie zuständigen EU-Ministerinnen und -Minister am Montag stehen die hohen Energiepreise und die Versorgungssicherheit. Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) kündigte vor dem Treffen in Brüssel eine Initiative an, um leistbare Preise für Haushalte und Betriebe sicherzustellen. Sie betonte aber, in Österreich bestehe "absolute Versorgungssicherheit". Bei der Initiative geht es um das "Merit-Order"-System, das Strom- und Gaspreise setzt.

EU verhängt Iran Sanktionen

Brüssel/Teheran - Die Europäische Union verhängt Sanktionen gegen 16 Personen und drei Organisationen wegen möglicherweise schwerer Verletzungen der Menschenrechte im Iran. "Die neuen Sanktionen richten sich gegen eine Reihe von Personen und Organisationen, die eine Schlüsselrolle bei der Niederschlagung der Straßenproteste im Jänner 2026 gespielt haben, die zu Tausenden von Opfern unter der Zivilbevölkerung geführt haben", erklärte der Rat der EU in einer Stellungnahme.

Erste Diversionen nach Platzsturm beim Wiener-Derby

Wien - Am Montag hat es im Großverfahren am Wiener Landesgericht rund um die gewalttätigen Ausschreitungen beim 343. Wiener Fußball-Derby zwischen Rapid und Austria am 22. September 2024 erste Diversionen gegeben. Acht der 22 Angeklagten konnten frühzeitig ohne Verurteilung nach Hause gehen. Ihre Verfahren wurden mit Zustimmung der Staatsanwältin diversionell erledigt, nachdem sie Verantwortung für ihre Taten übernommen hatten. Auf sie kommen Geldzahlungen und Stadionverbote zu.

Mann mit Waffe in Tiroler Spital - Von Polizei überwältigt

St. Johann in Tirol - Ein bewaffneter Mann hat Montagvormittag im Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der laut Medienberichten offenbar psychisch beeinträchtigte Verdächtige bedrohte in einem Raum zwei Angestellte mit einer Pistole. Letztere konnten diesen unverletzt verlassen. Der Mann stand dann mit der Polizei in Kontakt und gab - sich allein im Raum befindend - einen Schuss ab. Direkt darauf wurde er überwältigt und festgenommen.

Salzburger Festspiele: Hinterhäuser lässt Frist verstreichen

Salzburg - Die Tage von Markus Hinterhäuser als Intendant der Salzburger Festspiele scheinen gezählt. Der künstlerische Leiter hat bis Montagnachmittag nicht auf das vom Kuratorium vorgelegte Angebot einer einjährigen Verlängerung seines im Herbst auslaufenden Vertrages reagiert. In der nächsten Sitzung des Kuratoriums am Freitag würden nun die weiteren Beschlüsse gefasst, teilte das Büro der Kuratoriumsvorsitzenden, Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP), der APA mit.

Anwalt und Ex-Politiker Alfred J. Noll verstorben

Wien - Der Jurist und ehemalige Politiker Alfred J. Noll ist am Montag im Alter von 66 Jahren verstorben. Ein entsprechender Bericht des "Kurier" wurde der APA in seiner Wiener Rechtsanwaltskanzlei bestätigt. Der habilitierte Medienrechts-, Urheberrechts- und Restitutionsexperte und Träger des Staatspreises für Kulturpublizistik war einer der Mitbegründer der "Liste Pilz" (später "Liste Jetzt") und von 2017 bis 2019 im Nationalrat vertreten.

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red