NATO-Staaten stemmen sich gegen Einsatz vor Irans Küste

Washington/Brüssel - Wichtige Verbündete lehnen Forderungen von US-Präsident Donald Trump ab, auch Kriegsschiffe anderer NATO-Staaten zum Schutz von Öltankern in die Straße von Hormus zu schicken. Die EU-Außenminister haben nach Worten der Außenbeauftragten Kaja Kallas kein Interesse an einer Ausweitung der Marinemission "Aspides" auf die Straße von Hormus. Trump hatte die Verbündeten zuvor zur Unterstützung bei der Sicherung von Öltransporten in der Straße von Hormus aufgefordert.

Israel plant wochenlangen Krieg - Iran greift Dubai an

Teheran - Israel stellt sich auf eine Fortsetzung des Krieges gegen den Iran für mindestens drei weitere Wochen ein. Während die israelische Armee in der Nacht auf Montag Ziele im Iran bombardierte, legten iranische Drohnenangriffe den Flughafen von Dubai vorübergehend lahm und trafen eine wichtige Ölanlage in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE). Der Konflikt, in den auch die USA involviert sind, geht nun in die dritte Woche.

Zehetner: EU-Initiative für niedrigere Strompreise

Brüssel - Im Zentrum des Treffens der für Energie zuständigen EU-Ministerinnen und -Minister standen am Montag die hohen Energiepreise und die Versorgungssicherheit. Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) präsentierte bei dem Treffen in Brüssel eine Initiative, um leistbare Preise für Haushalte und Betriebe sicherzustellen. Auch einige andere EU-Staaten seien dafür, sich den Merit-Order-Mechanismus genauer anzuschauen, sagte sie nach dem Treffen in einem Pressegespräch.

Trump: Wissen nicht, ob Mojtaba Khamenei tot ist oder nicht

Washington - US-Präsident Donald Trump hat Montagabend im Weißen Haus gesagt, es sei unklar, ob das geistliche Oberhaupt des Irans, Mojtaba Khamenei, noch am Leben ist. Einige Leute sagten, Khamenei sei tot, andere sagten, er sei schwer verletzt. Trump fügte hinzu, man wisse nicht, wer gegenwärtig für den Iran spreche. "Wir kennen ihre Führer nicht." Er denke aber, dass Teheran ein Abkommen zur Beendigung des Kriegs anstrebe. An den Einsatz von Nuklearwaffen durch Israel glaube er nicht.

Anwalt und Ex-Politiker Alfred J. Noll verstorben

Wien - Der Jurist und ehemalige Politiker Alfred J. Noll ist am Montag im Alter von 66 Jahren verstorben. Ein entsprechender Bericht des "Kurier" wurde der APA in seiner Wiener Rechtsanwaltskanzlei bestätigt. Der habilitierte Medienrechts-, Urheberrechts- und Restitutionsexperte und Träger des Staatspreises für Kulturpublizistik war einer der Mitbegründer der "Liste Pilz" (später "Liste Jetzt") und von 2017 bis 2019 im Nationalrat vertreten.

Erste Diversionen nach Platzsturm beim Wiener-Derby

Wien - Am Montag hat es im Großverfahren am Wiener Landesgericht rund um die gewalttätigen Ausschreitungen beim 343. Wiener Fußball-Derby zwischen Rapid und Austria am 22. September 2024 erste Diversionen gegeben. Acht der 22 Angeklagten konnten frühzeitig ohne Verurteilung nach Hause gehen. Ihre Verfahren wurden mit Zustimmung der Staatsanwältin diversionell erledigt, nachdem sie Verantwortung für ihre Taten übernommen hatten. Auf sie kommen Geldzahlungen und Stadionverbote zu.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red