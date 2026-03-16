NATO-Staaten stemmen sich gegen Einsatz vor Irans Küste

Washington/Brüssel - Wichtige Verbündete lehnen Forderungen von US-Präsident Donald Trump ab, auch Kriegsschiffe anderer NATO-Staaten zum Schutz von Öltankern in die Straße von Hormus zu schicken. Die EU-Außenminister haben nach Worten der Außenbeauftragten Kaja Kallas kein Interesse an einer Ausweitung der Marinemission "Aspides" auf die Straße von Hormus. Trump hatte die Verbündeten zuvor zur Unterstützung bei der Sicherung von Öltransporten in der Straße von Hormus aufgefordert.

Westliche Staaten: Libanon-Bodenoffensive ist abzuwenden

Jerusalem/Beirut - Fünf westliche Staaten haben Israel zum Verzicht auf eine großangelegte Bodenoffensive im Libanon aufgerufen. "Eine signifikante israelische Bodenoffensive hätte verheerende humanitäre Folgen und könnte zu einem langwierigen Konflikt führen. Dies gilt es abzuwenden", hieß es in einer Montagabend veröffentlichten gemeinsamen Erklärung der Staats- und Regierungschefs und -chefinnen Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Kanadas und Großbritanniens.

Medien: Wieder direkter Draht zwischen USA und Iran

Washington - Die USA und der Iran haben wieder einen direkten Kommunikationskanal. US-Gesandter Steve Witkoff und Irans Außenminister Abbas Araqchi hätten in den vergangenen Tagen wieder Kontakt aufgenommen, berichtete das Portal Axios unter Berufung auf einen US-Regierungsvertreter. Araqchi habe Textnachrichten an Witkoff geschickt, in denen es um ein Ende des Krieges gehe. US-Präsident Donald Trump hatte kurz zuvor gesagt, die USA wüssten nicht, wer derzeit im Iran das Sagen habe.

Zehetner: EU-Initiative für niedrigere Strompreise

Brüssel - Im Zentrum des Treffens der für Energie zuständigen EU-Ministerinnen und -Minister standen am Montag die hohen Energiepreise und die Versorgungssicherheit. Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) präsentierte bei dem Treffen in Brüssel eine Initiative, um leistbare Preise für Haushalte und Betriebe sicherzustellen. Auch einige andere EU-Staaten seien dafür, sich den Merit-Order-Mechanismus genauer anzuschauen, sagte sie nach dem Treffen in einem Pressegespräch.

Europaminister bereiten EU-Gipfel zu Iran und Ukraine vor

Brüssel - Die Europaministerinnen und -minister der EU kommen am Dienstag in Brüssel zusammen, um die vollgepackte Agenda des EU-Gipfels diesen Donnerstag und möglicherweise Freitag in Brüssel vorzubereiten. Ganz oben auf der Agenda steht natürlich der Krieg in Nahost und die Auswirkungen auf Europa mit einem Fokus auf die Energiepreise. Weitere große Themen sind die Lage in der Ukraine und das nächste mehrjährige EU-Budget. Österreich ist von Ministerin Claudia Bauer (ÖVP) vertreten.

Prozess gegen Kneissls ehemaligen Generalsekretär startet

Wien - Der Prozess wegen Amtsmissbrauch und Verletzung der Geheimhaltungspflicht gegen den ehemaligen Spitzenbeamten Johannes Peterlik startet am Dienstag. Als Generalsekretär im Außenministerium von Karin Kneissl (FPÖ) soll er ohne Erfordernis einen als "geheim" klassifizierten Bericht zum Giftanschlag im britischen Salisbury angefordert und dem ehemaligen Verfassungsschützer Egisto Ott zugänglich gemacht haben. Der Prozess ist auf drei Tage anberaumt.

US-Wetterchaos: Extrembedingungen für 200 Millionen Menschen

Washington - Wetterchaos in den USA: Hitze an der Westküste, Überschwemmungen auf Hawaii, Schneemassen im Norden und Sturmwarnungen für die Ostküste haben am Montag zu Wetterwarnungen für mehr als 200 Millionen Menschen geführt. Mehr als 4.500 Flüge fielen nach Angaben des Online-Portals "FlightAware" aus.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red