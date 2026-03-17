Araqchi dementiert Kontakt zu US-Sondergesandten Witkoff

Washington - Irans Außenminister Abbas Araqchi hat Berichte über Kontakte zum US-Sondergesandten Steve Witkoff zurückgewiesen. Araqchi erklärte auf X: "Mein letzter Kontakt mit Herrn Witkoff fand statt, bevor sein Arbeitgeber (US-Präsident Donald Trump) beschloss, die diplomatischen Bemühungen durch einen weiteren illegalen Militärschlag gegen den Iran zunichte zu machen." Die nun kursierenden Behauptungen seien darauf angelegt, Ölmarktakteure und die Öffentlichkeit zu täuschen.

NATO-Staaten stemmen sich gegen Einsatz vor Irans Küste

Washington/Brüssel - Wichtige Verbündete lehnen Forderungen von US-Präsident Donald Trump ab, auch Kriegsschiffe anderer NATO-Staaten zum Schutz von Öltankern in die Straße von Hormus zu schicken. Die EU-Außenminister haben nach Worten der Außenbeauftragten Kaja Kallas kein Interesse an einer Ausweitung der Marinemission "Aspides" auf die Straße von Hormus. Trump hatte die Verbündeten zuvor zur Unterstützung bei der Sicherung von Öltransporten in der Straße von Hormus aufgefordert.

Westliche Staaten: Libanon-Bodenoffensive ist abzuwenden

Jerusalem/Beirut - Fünf westliche Staaten haben Israel zum Verzicht auf eine großangelegte Bodenoffensive im Libanon aufgerufen. "Eine signifikante israelische Bodenoffensive hätte verheerende humanitäre Folgen und könnte zu einem langwierigen Konflikt führen. Dies gilt es abzuwenden", hieß es in einer Montagabend veröffentlichten gemeinsamen Erklärung der Staats- und Regierungschefs und -chefinnen Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Kanadas und Großbritanniens.

Zehetner: EU-Initiative für niedrigere Strompreise

Brüssel - Im Zentrum des Treffens der für Energie zuständigen EU-Ministerinnen und -Minister standen am Montag die hohen Energiepreise und die Versorgungssicherheit. Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) präsentierte bei dem Treffen in Brüssel eine Initiative, um leistbare Preise für Haushalte und Betriebe sicherzustellen. Auch einige andere EU-Staaten seien dafür, sich den Merit-Order-Mechanismus genauer anzuschauen, sagte sie nach dem Treffen in einem Pressegespräch.

Europaminister bereiten EU-Gipfel zu Iran und Ukraine vor

Brüssel - Die Europaministerinnen und -minister der EU kommen am Dienstag in Brüssel zusammen, um die vollgepackte Agenda des EU-Gipfels diesen Donnerstag und möglicherweise Freitag in Brüssel vorzubereiten. Ganz oben auf der Agenda steht natürlich der Krieg in Nahost und die Auswirkungen auf Europa mit einem Fokus auf die Energiepreise. Weitere große Themen sind die Lage in der Ukraine und das nächste mehrjährige EU-Budget. Österreich ist von Ministerin Claudia Bauer (ÖVP) vertreten.

Selenskyj: Russische Offensive vereitelt

Kiew (Kyjiw) - Der Ukraine ist es nach Angaben ihres Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gelungen, eine für den März geplante strategische Offensive des russischen Militärs zu vereiteln. "Und auch wenn die Attacken stetig sind und die Sturmversuche anhalten, ist ihre Intensität und der Maßstab der Auseinandersetzung nicht so groß, wie die Russen das geplant und ihre Kommandeure das der politischen Führung versprochen haben", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Montag.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red