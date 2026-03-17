Israel fliegt neue Angriffe auf Ziele in Teheran und Beirut

Teheran - Die israelische Luftwaffe fliegt nach eigenen Angaben große neue Angriffswellen auf Ziele im Iran und im Libanon. In der Hauptstadt Teheran werde Infrastruktur des iranischen "Terrorregimes" attackiert. Gleichzeitig gebe es Angriffe auf Einrichtungen der vom Iran unterstützten Terrororganisation Hisbollah in der libanesischen Hauptstadt Beirut, erklärte das Militär auf der Plattform X. Weitere Einzelheiten nannte die israelische Armee zunächst nicht.

Tote bei Angriffen des Iran in Bagdad

Doha/Bagdad - In der irakischen Hauptstadt Bagdad ist es im Krieg Israels und der USA gegen den Iran zu mehreren Angriffen gekommen: Unter anderem wurde die US-Botschaft mehrmals mit Drohnen und Raketen angegriffen. Mindestens eine Drohne sei in der Botschaft abgestürzt, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Dienstagmorgen aus Sicherheitskreisen. Bei einem weiteren Angriff auf ein Haus wurden zudem Sicherheitskreisen zufolge vier Menschen getötet.

Europaminister bereiten EU-Gipfel zu Iran und Ukraine vor

Brüssel - Die Europaministerinnen und -minister der EU kommen am Dienstag in Brüssel zusammen, um die vollgepackte Agenda des EU-Gipfels diesen Donnerstag und möglicherweise Freitag in Brüssel vorzubereiten. Ganz oben auf der Agenda steht natürlich der Krieg in Nahost und die Auswirkungen auf Europa mit einem Fokus auf die Energiepreise. Weitere große Themen sind die Lage in der Ukraine und das nächste mehrjährige EU-Budget. Österreich ist von Ministerin Claudia Bauer (ÖVP) vertreten.

Selenskyj: Russische Offensive vereitelt

Kiew (Kyjiw)/Brüssel - Der Ukraine ist es nach Angaben ihres Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gelungen, eine für den März geplante strategische Offensive des russischen Militärs zu vereiteln. "Und auch wenn die Attacken stetig sind und die Sturmversuche anhalten, ist ihre Intensität und der Maßstab der Auseinandersetzung nicht so groß, wie die Russen das geplant und ihre Kommandanten das der politischen Führung versprochen haben", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Montag.

Rekordregen in Australiens Zentrum

Sydney - Nach Rekordregenfällen im Zentrum von Australien und speziell rund um den berühmten Felsen Uluru haben die Behörden Warnungen an Touristen ausgegeben. Die Regenmenge der vergangenen zwei Tage entspreche etwa dem Dreifachen des monatlichen Durchschnitts für diese Jahreszeit, teilte der Wetterdienst Weatherzone mit. Damit handle es sich um die stärksten Regenfälle in der Wüstenregion seit einem Jahrzehnt.

Mutmaßliche Selbstmordanschläge in Nigeria - Über 20 Tote

Maiduguri - Bei mehreren mutmaßlichen Selbstmordanschlägen sind in der Großstadt Maiduguri im Nordosten Nigerias nach Behördenangaben mindestens 23 Menschen getötet worden. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag weiter erklärte, wurden 108 weitere Menschen bei den drei Explosionen am Montagabend verletzt. Die Detonationen ereigneten sich, nachdem Jihadisten laut Behördenangaben in der Nacht auf Montag einen Angriff auf einen Militärstützpunkt in einem Vorort von Maiduguri verübt hatten.

Hohe Gaspreise erschweren Vorrat für den Winter

Berlin/Wien - Angesichts der Entwicklungen auf den internationalen Gasmärkten wird die Wiederbefüllung der Gasspeicher in Europa heuer nach Einschätzung der Speicherbetreiber eine große Herausforderung. Die Schließung der Straße von Hormuz führe zwar nicht unmittelbar zu technischen Einschränkungen für die Gasversorgung Europas oder für die Befüllung der Speicher, sie habe jedoch zu erheblichen Preissteigerungen auf den globalen LNG-Märkten geführt, teilte der deutsche Verband Ines mit.

Trumps-Grenzschützer Bovino wird vorzeitig pensioniert

Washington - Der als Symbolfigur der radikalen Migrations- und Abschiebepolitik von US-Präsident Donald Trump bekanntgewordene Grenzschutzkommandeur Greg Bovino tritt Ende März vorzeitig in den Ruhestand - ein Jahr vor dem für Beamte der Behörde CBP verpflichtenden Pensionierungsalter von 57 Jahren. Die "New York Times" und das rechte Internetportal "Breitbart" bekamen Bovinos Rückzug von ihm selbst bestätigt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red