Schwerer Unfall bei Bauarbeiten in Wien-Alsergrund

Wien - Bei Bauarbeiten in einem Innenhof in Wien-Alsergrund hat sich am Dienstagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Bisher unbestätigten Meldungen zufolge sollen Teile in den Innenhof in der Porzellangasse gestürzt sein. Es wurde befürchtet, dass mehrere Arbeiter verschüttet worden sein könnten. Die Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr, Berufsrettung und Polizei standen im Großeinsatz.

Kneissls ehemaliger Generalsekretär bekennt sich unschuldig

Wien - Der Prozess wegen Amtsmissbrauchs und Verletzung der Geheimhaltungspflicht gegen den ehemaligen Spitzenbeamten Johannes Peterlik hat am Dienstag am Wiener Landesgericht begonnen. Als Generalsekretär im Außenministerium von Karin Kneissl (FPÖ) soll er ohne Erfordernis einen als "geheim" klassifizierten Bericht zum Giftanschlag im britischen Salisbury angefordert und dem ehemaligen Verfassungsschützer Egisto Ott zugänglich gemacht haben. Peterlik bekannte sich nicht schuldig.

Israel tötet iranischen Funktionär Larijani

Tel Aviv/Teheran - Der einflussreiche iranische Funktionär Ali Larijani ist nach israelischen Angaben bei einem Luftangriff in Teheran getötet worden. Wie der israelische Verteidigungsminister Israel Katz erklärte, kam der Generalsekretär des Sicherheitsrats bei einem gezielten Angriff in der Nacht ums Leben. Der konservative Politiker war in den vergangenen Monaten zu einer zentralen Figur im iranischen Machtapparat aufgestiegen. Eine Bestätigung von iranischer Seite gab es zunächst nicht.

Libanesischer Soldat nach israelischer Attacke gestorben

Tel Aviv/Beirut - Nach einem israelischen Angriff im Südlibanon ist ein Soldat der libanesischen Streitkräfte seinen Verletzungen erlegen. Bei dem Angriff in der Gegend um Nabatieh wurden nach Armeeangaben vier weitere Soldaten verletzt. Darunter sei noch ein Schwerverletzter. Sie seien in einem Auto und auf einem Motorrad in der Gegend bei Nabatieh unterwegs gewesen. Das israelische Militär veröffentlichte eine Stellungnahme, in der es hieß, die Vorwürfe würden geprüft.

US-Wirtschaftsberater: Verkehr durch Hormuz wird aufgenommen

Bagdad/Teheran - Nach Angaben des Wirtschaftsberaters der US-Regierung, Kevin Hassett, werden die Durchfahrten durch die Straße von Hormuz wieder aufgenommen. Erste Öl-Tanker begännen, die Meerenge zu passieren, sagte er dem US-Sender CNBC. Er bekräftigte die Einschätzung von US-Präsident Donald Trump, der Krieg werde Wochen und nicht Monate andauern. Außerdem zeigte er sich überzeugt, dass der Krieg die US-Wirtschaft nicht beeinträchtigen werde.

Botschafter: Khamenei nicht zur Behandlung in Russland

Moskau - Der iranische Botschafter in Moskau widerspricht Berichten, das geistliche Oberhaupt der Islamischen Republik, Mojtaba Khamenei, befinde sich in Russland zur medizinischen Behandlung. Das berichtete die russische Nachrichtenagentur TASS. Khamenei war vergangenen Mittwoch bei Angriffen der USA und Israels verletzt worden. Montagabend sagte US-Präsident Donald Trump, es sei unklar, ob Khamenei noch lebe. Einige Leute sagten, er sei tot, andere sagten, er sei schwer verletzt.

Einigung bei Social-Media-Verbot für Jüngere steht bevor

Wien - Bei der geplanten Social-Media-Altersgrenze zeichnet sich eine Einigung der Regierung ab. Das Büro von Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler (SPÖ) sowie Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) bestätigten der APA einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung" (Dienstagsausgabe). Die genaue Altersgrenze sei noch in Verhandlung, hieß es seitens der SPÖ. Es gebe international unterschiedliche Ansätze, bis wann eine Altersbeschränkung geboten scheint.

Für Tanner drängt bei Wehrpflicht die Zeit

Wien - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) will in Sachen Wehrdienst-Verlängerung eine rasche Entscheidung: "Die Zeit drängt", meinte die Ressortchefin bei einer Pressekonferenz. Noch vor dem Sommer sollte im Parlament eine Entscheidung fallen, damit die Reform wie geplant mit 2027 umgesetzt werden kann. Tanner bekannte sich deutlich zu jenem Modell, das eine Verlängerung auf acht Monate plus zwei Monate Übungen vorsieht.

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red