Brisante interne Berichte zu in Haft gestorbenen Männern

Wien/Hirtenberg - Im Zusammenhang mit zwei in den Justizanstalten (JA) Hirtenberg und Wien-Josefstadt ums Leben gekommenen Häftlingen werfen justizinterne Untersuchungsberichte kein gutes Licht auf den Strafvollzug. In Bezug auf einen psychisch kranken Häftling, der sich im Mai 2025 in der JA Josefstadt suizidierte, kommt ein Bericht der Fachgruppe Suizidprävention im Strafvollzug zum Schluss, dass der Mann ein "Hochrisikofall für Suizid" und "nicht ausreichend" untergebracht war.

Schwerverletzter nach Unfall bei Bauarbeiten in Wien

Wien - Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstagnachmittag bei Bauarbeiten in einem Innenhof in Wien-Alsergrund ereignet. Demnach kam es in einem Innenhof in der Porzellangasse zum Einsturz von Gerüstteilen und einer Schalung, die im Zuge von Betonierungsarbeiten eingesetzt worden war. Laut Angaben der Wiener Berufsrettung zog sich dabei ein 45-jähriger Arbeiter schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen zu. Der Mann wurde in den Schockraum eines Krankenhauses überstellt.

Kneissls ehemaliger Generalsekretär bekennt sich unschuldig

Wien - Der Prozess wegen Amtsmissbrauchs und Verletzung der Geheimhaltungspflicht gegen den ehemaligen Spitzenbeamten Johannes Peterlik hat am Dienstag am Wiener Landesgericht begonnen. Als Generalsekretär im Außenministerium von Karin Kneissl (FPÖ) soll er ohne Erfordernis einen als "geheim" klassifizierten Bericht zum Giftanschlag im britischen Salisbury angefordert und dem ehemaligen Verfassungsschützer Egisto Ott zugänglich gemacht haben. Peterlik bekannte sich nicht schuldig.

Israel tötet iranischen Funktionär Larijani

Tel Aviv/Teheran - Der einflussreiche iranische Funktionär Ali Larijani ist nach israelischen Angaben bei einem Luftangriff in Teheran getötet worden. Wie der israelische Verteidigungsminister Israel Katz erklärte, kam der Generalsekretär des Sicherheitsrats bei einem gezielten Angriff in der Nacht ums Leben. Der konservative Politiker war in den vergangenen Monaten zu einer zentralen Figur im iranischen Machtapparat aufgestiegen. Eine Bestätigung von iranischer Seite gab es zunächst nicht.

US-Wirtschaftsberater: Verkehr durch Hormuz wird aufgenommen

Bagdad/Teheran - Nach Angaben des Wirtschaftsberaters der US-Regierung, Kevin Hassett, werden die Durchfahrten durch die Straße von Hormuz wieder aufgenommen. Erste Öl-Tanker begännen, die Meerenge zu passieren, sagte er dem US-Sender CNBC. Er bekräftigte die Einschätzung von US-Präsident Donald Trump, der Krieg werde Wochen und nicht Monate andauern. Außerdem zeigte er sich überzeugt, dass der Krieg die US-Wirtschaft nicht beeinträchtigen werde.

Trump über Absage von NATO-Partnern verärgert

Washington/Teheran - US-Präsident Donald Trump kritisiert die NATO-Verbündeten für ihre Weigerung, sich am Krieg gegen den Iran zu beteiligen. Die meisten Partner hätten ihm mitgeteilt, dass sie nicht in den Konflikt verwickelt werden wollten, teilte Trump am Dienstag auf der Plattform Truth Social mit. Dies überrasche ihn nicht, da er die Allianz schon immer als "Einbahnstraße" betrachtet habe.

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red