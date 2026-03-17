Vier Tote nach Einsturz von Baugerüst in Wien-Alsergrund

Wien - Vier Tote und einen schwer Verletzten hat ein schwerer Unfall am Dienstagnachmittag bei Bauarbeiten in Wien-Alsergrund gefordert. Demnach kam es gegen 14.30 Uhr in einem Innenhof in der Porzellangasse zum Einsturz von Gerüstteilen und einer Schalung. Nach ersten Angaben der Wiener Berufsrettung wurde ein 45-jähriger Arbeiter lebensgefährlich verletzt. Die Befürchtung, dass weitere Arbeiter verschüttet bzw. getötet worden sein könnten, bestätigte sich dann gegen 18.00 Uhr.

Israel tötet iranischen Funktionär Larijani

Tel Aviv/Teheran - Der einflussreiche iranische Funktionär Ali Larijani ist nach israelischen Angaben bei einem Luftangriff in Teheran getötet worden. Wie der israelische Verteidigungsminister Israel Katz erklärte, kam der Generalsekretär des Sicherheitsrats bei einem gezielten Angriff in der Nacht ums Leben. Der konservative Politiker war in den vergangenen Monaten zu einer zentralen Figur im iranischen Machtapparat aufgestiegen. Eine Bestätigung von iranischer Seite gab es zunächst nicht.

Trump über Absage von NATO-Partnern verärgert

Washington/Teheran - US-Präsident Donald Trump kritisiert die NATO-Verbündeten für ihre Weigerung, sich am Krieg gegen den Iran zu beteiligen. Die meisten Partner hätten ihm mitgeteilt, dass sie nicht in den Konflikt verwickelt werden wollten, teilte Trump am Dienstag auf der Plattform Truth Social mit. Dies überrasche ihn nicht, da er die Allianz schon immer als "Einbahnstraße" betrachtet habe. Vor Journalisten stellte Trump ein baldiges Ende des Krieges in Aussicht.

Kneissls ehemaliger Generalsekretär bekennt sich unschuldig

Wien - Der Prozess wegen Amtsmissbrauchs und Verletzung der Geheimhaltungspflicht gegen den ehemaligen Spitzenbeamten Johannes Peterlik hat am Dienstag am Wiener Landesgericht begonnen. Als Generalsekretär im Außenministerium von Karin Kneissl (FPÖ) soll er ohne Erfordernis einen als "geheim" klassifizierten Bericht zum Giftanschlag im britischen Salisbury angefordert und dem ehemaligen Verfassungsschützer Egisto Ott zugänglich gemacht haben. Peterlik bekannte sich nicht schuldig.

Brisante interne Berichte zu in Haft gestorbenen Männern

Wien/Hirtenberg - Im Zusammenhang mit zwei in den Justizanstalten (JA) Hirtenberg und Wien-Josefstadt ums Leben gekommenen Häftlingen werfen justizinterne Untersuchungsberichte kein gutes Licht auf den Strafvollzug. In Bezug auf einen psychisch kranken Häftling, der sich im Mai 2025 in der JA Josefstadt suizidierte, kommt ein Bericht der Fachgruppe Suizidprävention im Strafvollzug zum Schluss, dass der Mann ein "Hochrisikofall für Suizid" und "nicht ausreichend" untergebracht war.

Selenskyj wirbt in London um Unterstützung

Kiew (Kyjiw)/Brüssel - Vor dem Hintergrund nachlassender Aufmerksamkeit für den Krieg in seinem Land ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach London gereist. "Die Regime in Russland und im Iran sind Brüder im Hass", sagte Selenskyj am Dienstag als Gastredner im britischen Parlament. "Und wir wollen, dass Regime, die auf Hass beruhen, niemals, wirklich niemals, in irgendetwas gewinnen. Und wir wollen, dass kein solches Regime Europa oder unsere Partner bedroht."

Sechs Zeugen im Postenschacher-Prozess in Linz am Wort

Linz - Im Amtsmissbrauchsprozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte waren am Dienstag sechs Zeugen am Wort. Zuvor hatte Wöginger eine Stellungnahme zu Anschuldigungen gegen ihn vorgetragen. Auf die Ladung des seinerzeitigen Finanzministers Hans Jörg Schelling (ÖVP) hat das Landesgericht Linz verzichtet, er hat schon bisher nicht ausgesagt und vom Entschlagungsrecht Gebrauch gemacht.

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red