Vier Tote nach Einsturz von Baugerüst in Wien-Alsergrund

Wien - Vier Tote und einen schwer Verletzten hat ein schwerer Unfall am Dienstagnachmittag bei Bauarbeiten in Wien-Alsergrund gefordert. Demnach kam es gegen 14.30 Uhr in einem Innenhof in der Porzellangasse zum Einsturz von Gerüstteilen und einer Schalung. Nach ersten Angaben der Wiener Berufsrettung wurde ein 45-jähriger Arbeiter lebensgefährlich verletzt. Die Befürchtung, dass weitere Arbeiter verschüttet bzw. getötet worden sein könnten, bestätigte sich dann gegen 18.00 Uhr.

Israel tötet iranischen Funktionär Larijani

Tel Aviv/Teheran - Der einflussreiche iranische Funktionär Ali Larijani ist bei einem Luftangriff in Teheran getötet worden. Wie der israelische Verteidigungsminister Israel Katz erklärte, kam der Generalsekretär des Sicherheitsrats bei einem gezielten Angriff in der Nacht ums Leben. Der konservative Politiker war in den vergangenen Monaten zu einer zentralen Figur im iranischen Machtapparat aufgestiegen. In iranischen Staatsmedien wurde der Tod Larijanis am Dienstagabend bestätigt.

USA greifen iranische Stellungen an Straße von Hormuz an

Washington - Die US-Streitkräfte haben nach eigenen Angaben bunkerbrechende Bomben eingesetzt, um besonders geschützte iranische Raketenstellungen an der Straße von Hormuz anzugreifen. "Mehrere" der Bomben mit einem Gewicht von jeweils knapp 2,3 Tonnen seien "erfolgreich eingesetzt" worden, teilte das US-Regionalkommando für den Nahen Osten (Centcom) mit. In Israel starben unterdessen zwei Menschen durch einen iranischen Angriff. Israel wiederum griff in der Nacht erneut im Libanon an.

Trump über Absage von NATO-Partnern verärgert

Washington/Teheran - US-Präsident Donald Trump kritisiert die NATO-Verbündeten für ihre Weigerung, sich am Krieg gegen den Iran zu beteiligen. Die meisten Partner hätten ihm mitgeteilt, dass sie nicht in den Konflikt verwickelt werden wollten, teilte Trump am Dienstag auf der Plattform Truth Social mit. Dies überrasche ihn nicht, da er die Allianz schon immer als "Einbahnstraße" betrachtet habe. Vor Journalisten stellte Trump ein baldiges Ende des Krieges in Aussicht.

Drei libanesische Soldaten bei Luftangriff getötet

Tel Aviv/Beirut - Bei einem israelischen Luftangriff im Südlibanon sind nach Angaben der libanesischen Armee in der Stadt Nabatiyeh drei Soldaten ums Leben gekommen. Sie seien mit einem Auto und einem Motorrad unterwegs gewesen, teilte das Militär am Dienstag auf X mit. Zwei weitere Soldaten seien verletzt worden. Die israelische Armee erklärte, der Vorfall werde geprüft. Die proiranische Hisbollah-Miliz im Libanon beschoss israelischen Armeeangaben zufolge indes erneut Israel.

Österreich bei Drogenkonsum weiter Europa-Mittelfeld

Innsbruck - Der Drogenkonsum der Österreicherinnen und Österreicher hat sich im Jahr 2025 weiter im europäischen Mittelfeld bewegt. Dies ergab eine Abwasseranalyse des Instituts für Gerichtliche Medizin (GMI) der Medizin Uni Innsbruck, die für den jährlichen Bericht der Europäischen Drogenagentur (EUDA) erstellt worden war. Die Nummer Eins der illegalen Drogen blieb wie in den Jahren zuvor Cannabis, Kokain befand sich mit einem Plus von 20 Prozent weiterhin auf dem Vormarsch.

Therapieplätze für psychisch belastete Kinder sind knapp

Österreich - 30 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Österreich haben psychische Probleme wie Depressionen oder Angststörungen. Nur etwa die Hälfte der Betroffenen ist in Behandlung, die andere Hälfte hofft auf einen geeigneten Therapieplatz. Monatelange Wartezeiten sind keine Seltenheit, vor allem bei Kinder- und Jugendpsychotherapie als Kassenleistung. "Das Warten macht Eltern so hilflos", kritisierte Psychologin und Familienberaterin Mich�le Liussi die aktuellen Zustände.

Selenskyj wirbt in London um Unterstützung

Kiew (Kyjiw)/Brüssel - Vor dem Hintergrund nachlassender Aufmerksamkeit für den Krieg in seinem Land ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach London gereist. "Die Regime in Russland und im Iran sind Brüder im Hass", sagte Selenskyj am Dienstag als Gastredner im britischen Parlament. "Und wir wollen, dass Regime, die auf Hass beruhen, niemals, wirklich niemals, in irgendetwas gewinnen. Und wir wollen, dass kein solches Regime Europa oder unsere Partner bedroht."

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red