Regierung senkt Spritpreise

Wien - Die Koalition hat sich auf einen nächsten Schritt zur Senkung der Spritpreise verständigt. Nach Informationen der APA wird die Mineralölsteuer leicht gesenkt, was einer Forderung der ÖVP entspricht. Zudem sollen Margen entlang der Wertschöpfungskette bei den Treibstoffpreisen eingefroren werden können, wie dies die SPÖ gewünscht hat. Die Entlastungen sollen 10 Cent pro Liter betragen.

Iran rächt Larijani: Weitere Tote bei Angriff auf Israel

Washington - Bei einem heftigen iranischen Raketenangriff aus Rache für den Tod von Sicherheitsratschef Ali Larijani sind zwei Menschen in Israel getötet worden. Bei dem Angriff setzten die iranischen Streitkräfte Medienberichten zufolge mit Streumunition versehene Gefechtsköpfe ein. Am Einschlagsort in der Stadt Ramat Gan nahe Tel Aviv seien ein Mann und eine Frau im Alter zwischen 70 und 80 Jahren getötet worden, teilte der Rettungsdienst Magen David Adom mit.

Inflation lag im Februar bei 2,2 Prozent

Wien - Die Inflation in Österreich hat sich im Februar leicht verstärkt. Im Vorjahresvergleich legte sie auf 2,2 Prozent zu, nachdem sich der Preisauftrieb im Jänner mit einer Rate von 2,0 Prozent gegenüber Dezember deutlich abgeschwächt hatte. Die Schnellschätzung der Statistik Austria für Februar wurde damit exakt bestätigt. Stärkster Preistreiber war einmal mehr der Dienstleistungssektor, allerdings dämpften auch Haushaltsenergie und Treibstoffe die Teuerung weniger als zuvor.

Kein Flugverkehr am Berliner Flughafen wegen Warnstreiks

Berlin - Aufgrund eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi fällt seit Mittwoch in der Früh den ganzen Tag über der gesamte Passagierflugverkehr am Berliner Flughafen aus. Der Arbeitskampf sei am frühen Morgen planmäßig angelaufen, sagte Verdi-Verhandlungsführer Holger Rößler. Der Ausstand soll demnach bis zum Betriebsende um Mitternacht andauern.

Österreich bei Drogenkonsum weiter Europa-Mittelfeld

Innsbruck - Der Drogenkonsum der Österreicherinnen und Österreicher hat sich im Jahr 2025 weiter im europäischen Mittelfeld bewegt. Dies ergab eine Abwasseranalyse des Instituts für Gerichtliche Medizin (GMI) der Medizin Uni Innsbruck, die für den jährlichen Bericht der Europäischen Drogenagentur (EUDA) erstellt worden war. Die Nummer Eins der illegalen Drogen blieb wie in den Jahren zuvor Cannabis, Kokain befand sich mit einem Plus von 20 Prozent weiterhin auf dem Vormarsch.

Therapieplätze für psychisch belastete Kinder sind knapp

Österreich - 30 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Österreich haben psychische Probleme wie Depressionen oder Angststörungen. Nur etwa die Hälfte der Betroffenen ist in Behandlung, die andere Hälfte hofft auf einen geeigneten Therapieplatz. Monatelange Wartezeiten sind keine Seltenheit, vor allem bei Kinder- und Jugendpsychotherapie als Kassenleistung. "Das Warten macht Eltern so hilflos", kritisierte Psychologin und Familienberaterin Mich�le Liussi die aktuellen Zustände.

Vorarlberger legte Feuer und starb bei Autounfall

Au/Schröcken - Ein 36-Jähriger soll am Mittwoch in den frühen Morgenstunden einen Brand in seiner Wohnung und in der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in Au-Rehmen (Bezirk Bregenz) gelegt haben. Bei einem Autounfall auf der Flucht kam der Mann ums Leben, berichtete die Landespolizeidirektion Vorarlberg in einer Aussendung. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt. Die Hintergründe der Brandstiftung waren Gegenstand von Ermittlungen.

Zahl der Firmenpleiten gesunken - Aber keine Entwarnung

Wien - Die Zahl der Firmeninsolvenzen ist zu Jahresanfang zurückgegangen und mit hochgerechnet 1.687 Anmeldungen im ersten Quartal im Periodenvergleich um 6 Prozent gesunken. Die vorläufigen Passiva liegen mit rund 2 Mrd. Euro um gut 23 Prozent unter dem Vergleichswert von 2025. Ohne der mit Abstand passivastärksten Insolvenz heuer - jener der Laura Privatstiftung aus dem gefallenen Signa-Imperium mit 1 Mrd. Euro - wäre der Einbruch noch viel deutlicher, teilte der KSV1870 mit.

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red