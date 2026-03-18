Vier Tote bei Bauarbeiten in Wien: Beton erschwerte Bergung

Wien - Nach einem der verheerendsten Arbeitsunfälle der vergangenen Jahre in Wien hat die Berufsfeuerwehr weitere Details zur Bergung der Verunglückten bekannt gegeben. Bei dem mehr als vierstündigen Einsatz mit vier Toten und einem schwer Verletzten am Dienstag in einem Innenhof in der Porzellangasse im Alsergrund waren demnach 120 Einsatzkräfte beteiligt. Flüssiger Beton sorgte dafür, dass die dritte und vierte Person erst nach zweieinhalb Stunden gefunden werden konnte.

Mehrere Tote bei Angriff im Iran, Iran attackiert Israel

Washington - Bei einem israelisch-amerikanischen Angriff in der westlichen Stadt Dorud sind nach iranischen Angaben mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. 56 weitere Menschen seien verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim. In Beirut wurden bei Angriffen Israels libanesischen Angaben zufolge zehn Menschen getötet. Bei einem iranischen Raketenangriff aus Rache für den Tod von Sicherheitsratschef Ali Larijani starben zwei Menschen in Israel.

Zwölf Angeklagte bei Prozess gegen "Letzte Generation"

Wien - Im Rahmen des Mammutverfahrens gegen frühere Mitglieder der mittlerweile aufgelösten Klimaschutzbewegung "Letzte Generation" müssen sich am Mittwoch zwölf Angeklagte wegen Sachbeschädigung und schwerer Sachbeschädigung vor dem Wiener Landesgericht verantworten. Im Fokus des Prozesses steht dabei erneut eine Blockade auf der Süd Autobahn (A2) im November 2023 sowie eine Protestaktion vor dem Parlament.

Kein Flugverkehr am Berliner Flughafen wegen Warnstreiks

Berlin - Aufgrund eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi fällt seit Mittwoch in der Früh den ganzen Tag über der gesamte Passagierflugverkehr am Berliner Flughafen aus. Der Arbeitskampf sei am frühen Morgen planmäßig angelaufen, sagte Verdi-Verhandlungsführer Holger Rößler. Der Ausstand soll demnach bis zum Betriebsende um Mitternacht andauern.

Inflation lag im Februar bei 2,2 Prozent

Wien - Die Inflation in Österreich hat sich im Februar leicht verstärkt. Im Vorjahresvergleich legte sie auf 2,2 Prozent zu, nachdem sich der Preisauftrieb im Jänner mit einer Rate von 2,0 Prozent gegenüber Dezember deutlich abgeschwächt hatte. Die Schnellschätzung der Statistik Austria für Februar wurde damit exakt bestätigt. Stärkster Preistreiber war einmal mehr der Dienstleistungssektor, allerdings dämpften auch Haushaltsenergie und Treibstoffe die Teuerung weniger als zuvor.

Vorarlberger legte Feuer und starb bei Autounfall

Au/Schröcken - Ein 36-Jähriger soll am Mittwoch in den frühen Morgenstunden einen Brand in seiner Wohnung und in der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in Au-Rehmen (Bezirk Bregenz) gelegt haben. Bei einem Autounfall auf der Flucht kam der Mann ums Leben, berichtete die Landespolizeidirektion Vorarlberg in einer Aussendung. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt. Die Hintergründe der Brandstiftung waren Gegenstand von Ermittlungen.

Zahl der Firmenpleiten gesunken - Aber keine Entwarnung

Wien - Die Zahl der Firmeninsolvenzen ist zu Jahresanfang zurückgegangen und mit hochgerechnet 1.687 Anmeldungen im ersten Quartal im Periodenvergleich um 6 Prozent gesunken. Die vorläufigen Passiva liegen mit rund 2 Mrd. Euro um gut 23 Prozent unter dem Vergleichswert von 2025. Ohne der mit Abstand passivastärksten Insolvenz heuer - jener der Laura Privatstiftung aus dem gefallenen Signa-Imperium mit 1 Mrd. Euro - wäre der Einbruch noch viel deutlicher, teilte der KSV1870 mit.

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red